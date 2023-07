SKIP O’ HOI: Alle mann var på dekk for å ta i mot de 700 gjestene fra Tyskland.

Drømmen oppfylt: 700 tyske cruiseturister til Mo i Rana

MO I RANA (VG) Ordfører Geir Waage (Ap) venter spent på kaia. Uti fjorden ligger cruisebåten kommunen har jobbet for i syv år.

Sakte med sikkert går cruiseskipet i gang med å få de 700 tyske turistene fraktet inn til havna i små livbåter. På kaia står ordfører Geir Waage (Ap) klar.

– Det er hyggelig! Forrige gang vi hadde cruisebåt var i 2014, sier han.

Ordføreren rekker å fortelle at han selv skal bli med livbåtene ut til skipet, før de første turistene strømmer i land.

– Vet dere hvor vi kan gå på tur her?

Det spør cruiseturistene Ute og Martin Dillmann. De er ikledd teknisk tøy og tursko, og forteller at det var naturen som trakk dem til Norge.

Paret hadde ikke hørt om Mo i Rana før, men synes byen er flott.

– Det er fint her, veldig spennende.

UT PÅ TUR: Det tyske paret Ute og Martin Dillmann synes sentrum er fint, men vil aller helst opp i høyden.

Med utsikt mot turistene

Med unntak av ordføreren, fire-fem guider, noen journalister og Visit Helgelandskysten er det relativt tomt på havna når turistene kommer inn.

To som likevel har tatt seg ned til kaia for å få med seg den store begivenheten er mor og datter Edith Aalberg (90) og Trude Haugstad (55).

De har satt seg godt til rette på benker med utsikt til både båten og turiststrømmen. Med seg har de pakket kaffe og wienerbrød.

– Det er for ho mamma, ho elsker havet og båter, forteller Haugstad, som besøker foreldrene i Mo i Rana.

– Også er det mange kjekke mannfolk! Skyter Aalberg inn.

MANNFOLK: Mor og datter Edith Aalberg (90) og Trude Haugstad (55) ser mange kjekke mannfolk blant turistene.

– Servicen her er så god!

Ved havmannen i sentrum møter VGs reportere cruiseturist Meike Diesing. Tyskeren fra Kassel, en by midt i Tyskland, har tatt turen til Mo i Rana med foreldrene.

De er på tur i anledning farens 83-års dag. Han har alltid har hatt lyst til å reise til Spitsbergen, forteller hun.

Ferden bærer nemlig videre til blant annet Honningsvåg, Tromsø og høydepunktet Svalbard. Men først: Mo i Rana.

«BYSSEGUTT»: Meike Diesing er på to-ukers cruisetur med foreldrene, og understreker at hun er blant de yngre passasjerene på skipet.

– Vi har vært på museet, og ordføreren var på havnen for å ønske oss velkommen!

– Dere er faktisk kommet med det første Cruiseskipet på ni år.

– Ja vi skjønte det, for servicen her er så god! Jeg håper de fortsetter med det.

– Hvordan har Mo i Rana vært så langt?

– Veldig bra! Vi har kun vært her i 30 minutt, men folk har vært veldig trivelige.

– Vi er stolte

Samtidig som byer på Vestlandet har cruisebåter i kø for å komme på besøk, har Helgelandskysten hatt ganske beskjedent med cruisebesøk, ifølge leder for marked og produktutvikling i Helgeland Transport Service, Stig Johansen.

Han er en av dem som har jobbet for å dra cruisebesøket i land.

– Det er spennende! Vi er stolte over det vi kan levere.

CRUISEKONTROLL: Leder for marked og produktutvikling i Helgeland Transport Service, Stig Johansen har full oversikt over cruisebesøket.

Etter at byen fikk et litt tilfeldig cruisebesøk i 2012, begynte tankeprosessen hos havnen og næringslivet. I 2016 startet de et målrettet arbeid for å havne på cruiseskipenes reiserute.

Siden da har havnen reist til både Tyskland og England for å markedsføre Mo i Rana.

– Vi har en del kjekke turer som vi er alene om, forteller Johansen.

– Som hva da?

– Polarsirkelen er det store.

– Også har vi jo masse grotter.

Rundt 360 av turistene har meldt seg på bussturer til polarsirkelen og grotter. Johansen har også et håp om å få på plass turer til Svartisen på sikt.

Håpet er ti cruisebåter i sesongen

Havna skulle egentlig få et cruisebesøk i 2020, men dette ble avlyst. Det samme skjedde i 2021.

– Men nå er vi i gang, sier styreleder i Mo i Rana Havn FK, Tore-Arne Strøm.

Han står på kaia sammen med økonomisjef i Mo i Rana Havn FK Øystein Lorentzen og Stig Johansen.

– Cruisenæringen er jo kjent for å være en miljøversting, har dere gjort noen tanker om dette?

– Vi er opptatt av miljø, men det er viktig at vi har flere bein å stå på, sier Strøm.

– Vi har møtt flere rederi nå, som kommer med båter som har mindre og mindre utslipp fremover, skyter Øystein Lorentzen inn.

– Hvor er dere om fem år?

– Med sesong fra mai til september, kanskje ti båter? Da er vi kommet godt i gang, tenker jeg, sier Johansen.