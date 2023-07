I HARDT VÆR: Det er usedvanlig få som ikke har fått med seg stormen som Rødt-leder Bjørnar Moxnes har stått i de siste dagene, ifølge VGs ferske måling.

Kortversjonen VGs måling viser at solbrille-saken har større effekt på Bjørnar Moxnes som Rødt-leder enn på partiet som helhet.

For 8 av 10 Rødt-velgere, har ikke solbrille-saken påvirket deres sannsynlighet for å stemme Rødt igjen ved høstens kommunevalg.

Totalt har 7 av 10 i befolkningen fått svekket tillit til Moxnes som partileder – uavhengig av hva de tidligere har stemt eller vurderer å stemme.

Fungerende Rødt-leder Marie Sneve Martinussen understreker at Rødt vil gjøre seg fortjent til folks tillit. Vis mer

– Saken er en skandale som åpenbart er negativ både for partiet og Moxnes selv. Med det sagt, så ser ikke disse tallene så verst ut for Rødt.

Det sier valgforsker Johannes Bergh ved Institutt for samfunnsforskning idet VG presenterer sin ferske måling for ham.

Undersøkelsen ble utført av Respons Analyse for VG tirsdag kveld.

Det har stormet rundt Rødt-lederen etter at han fredag innrømmet at han tidligere i juni ble tatt for tyveri av et par solbriller på Gardermoen. Moxnes er nå sykmeldt.

Mens store deler av befolkningen har fått svekket tillit til Moxnes etter solbrille-saken, ser det ikke ut til at den påvirker Rødt-velgere i like stor grad.

1223 personer har svart på undersøkelsen. 319 av dem oppgir at de har stemt på eller vurdert å stemme på Rødt tidligere.

Blant Rødt-velgere, har 2 av 10 en redusert sannsynlighet for å stemme på Rødt igjen ved høstens kommunevalg.

Det betyr at for 8 av 10 Rødt-velgere, har ikke solbrille-saken påvirket deres sannsynlighet for å stemme Rødt igjen.

Valgforsker Bergh mener Rødt kommer godt ut av disse tallene, særlig gitt det at saken er på sitt meste intense i disse dager.

– Dette er egentlig ganske positive tall for Rødt. Generelt er det utenkelig at folk blir mer tilbøyelige til å stemme på et parti som står i en skandale, og dermed er en andel på 2 av 10 ganske liten, sier han.

VALGFORSKER: Johannes Bergh mener Rødt kommer relativt greit ut av VGs ferske måling. Her er han ved en tidligere anledning.

Derimot har litt over halvparten av Rødt-velgere fått svekket tillit til Moxnes som partileder.

Totalt har 7 av 10 i befolkningen fått svekket tillit til Moxnes som partileder – uavhengig av hva de tidligere har stemt eller vurderer å stemme.

– Vil vise oss fortjent til tillit

Marie Sneve Martinussen er fungerende partileder for Rødt mens Moxnes er sykmeldt. Hun skjønner at mange har en mening som solbrille-saken:

– Det er veldig forståelig at folk reagerer. Saken er kritikkverdig og alvorlig, sier hun til VG.

– Jeg vil uttrykke dyp, oppriktig takknemlighet for alle som her har uttrykt sin tillit til Rødt som parti, selv om slike målinger alltid skal tas med en klype salt og dette bare er et øyeblikksbilde, sier Martinussen.

«FORSTÅELIG»: Fungerende Rødt-leder Marie Sneve Martinussen orienterte pressen om Moxnes’ sykemelding mandag denne uken. Hun skjønner at mange har en mening om saken.

Martinussen understreker at tilliten folk har til Rødt, ikke er noe partiet tar for gitt.

– Det gjelder selvfølgelig også alle de som nå er i tvil, at Rødt vil gjøre det vi kan for å vise oss fortjent til deres tillit, sier hun.

Rødt fikk 4,4 prosents oppslutning på VGs partibarometer 16. juni.

Kaller saken «spesiell» og «merkelig»

– Saken har definitivt større effekt på Moxnes som partileder enn på partiet som helhet, oppsummerer analysebyråets daglige leder, Anne Gretteberg Meyer, til VG.

Blant de andre funnene trekker Meyer i Respons Analyse også frem følgende:

Kun to prosent har ikke fått med seg saken – og like få har ikke gjort seg opp en mening om den.

– Det er ganske sjeldent, sier hun.

MÅTTE SVARE: Bjørnar Moxnes møtte pressen om solbrille-saken flere ganger i helgen.

Blant dem mellom 18 og 24, er det tilsvarende tallet på fire prosent.

– Det er ikke alle unge som leser, ser eller hører nyheter. Det kan tyde på at saken engasjerer og deles dem imellom i sosiale medier, sier Meyer.

Bergh sier at dette funnet må ses i lys av den massive dekningen i mediene – i tillegg til sakens karakter:

– Den er ganske spesiell og litt merkelig. Det gir rom for spekulasjoner og diskusjoner, som gjør at mange får det med seg, sier valgforskeren.

Bergh fortsetter:

– Saken skiller seg fra andre jeg kan huske.

– Hvorfor?

– Nyere politiske skandaler, som for eksempel pendlerbolig-saken pendlerbolig-sakenPendlerboligsakene startet for alvor høsten 2021 da Aftenposten avslørte at Kjell Ingolf Ropstad hadde fått pendlerbolig fra Stortinget og Statsministerens kontor samtidig som han var folkeregistrert på gutterommet. Ropstad trakk seg som KrF-leder etter sakene. I ettertid har det kommet frem en rekke saker der politikere enten har vært registrert på barndomshjemmet eller hatt bolig i Oslo-området. eller Enoksens avgang Enoksens avgangOdd Roger Enoksen (Sp) gikk av som forsvarsminister i april 2022. Det skjedde etter VGs avsløring om at Enoksen hadde hatt et forhold til en svært ung kvinne da han var statsråd i en tidligere regjeringsperiode., er litt andre typer saker. Umiddelbart hadde de også en større negativ effekt, så vidt jeg vet, sier han.

Tror velgerne kan tilgi

Valgforskeren understreker også at saken vil bli en større utfordring for Rødt dersom den ikke tar slutt.

– Sånn er det med alle saker. Hvis nye elementer dukker opp, får den ikke noen avslutning. Hvis lederdiskusjonen fortsetter, for eksempel, kan nok skandalen ramme partiet mer på sikt.

– Hvis saken roer seg nå, så er velgerne ofte tilbøyelige til å tilgi eller å glemme slike skandaler som får mye oppmerksomhet med en gang.

– Hvordan er dette tidsperspektivet i lys av høstens kommunevalg?

– Rødt kommer ikke til å slippe unna, for folk vil huske saken i valgkampen. Samtidig har Rødt mange andre profilerte politikere. Et mulig scenario er at det blir vanskelig for Moxnes å drive valgkamp, mens det går greit for partiet, sier Bergh.

