MÅ BETALE FULL PRIS: Lærlingen Sofie Marie Pettersen pendler – og får ikke rabatt på billetten.

Sofie (20) får ikke studentrabatt: − Jeg føler meg sett ned på

Elektrikerlærling Sofie Marie Pettersen er fortvilet over at hun ikke får de samme godene som studenter har.

– Jeg hadde ikke beregnet at jeg måtte betale full pris på toget, plutselig satt jeg med en utgift på 1500 kroner mer enn jeg hadde antatt, sier hun.

Nylig ble Pettersen stoppet i billettkontroll på toget. Da hun viste frem studentbilletten, fikk hun beskjed om at den ikke var gyldig. Selv om hun er under utdanning, og ikke får full lønn.

– Jeg lever på det jeg har og det går jo akkurat, men denne utgiften har mye å si for meg, sier Pettersen.

Pettersen pendler fra Hamar til Oslo hver dag.

Fratatt goder

Pettersen stiller seg spørrende til hvorfor lærlinger mister goder når det har vært uttalt politisk at kompetansen deres er etterspurt.

– Jeg hører så mye snakk om at det er viktig å velge yrkesfag, også tar de fra oss goder. Det gir ikke mening for meg, sier hun videre.

Pettersen anerkjenner at hun i motsetning til mange studenter er i full jobb, men peker på det er langt fra full månedslønn hun mottar.

– Enten så burde alle under utdanning få rabatt, eller så burde ingen få det. Studenter med deltidsjobb får jo rabatt, sier hun.

Dyre strømregninger og økende matpriser får 20-åringen til å dvele ekstra over denne problemstillingen.

Satt på sidelinjen

Pettersen er fortvilet over hvilke signal dette sender ut.

– Jeg føler meg sett ned på. Vi lærlinger blir bare satt på sidelinjen.

Pettersen bor for tiden i Hamar og pendler hver dag til lærlingplassen i Oslo. Denne avstanden resulterer i en transportkostnad på 3639 kroner i måneden, ifølge Pettersen selv.

Tydelig forskjellsbehandling

Janette Lea Romslo er leder av Fagforbundet Ung, og mener det foregår tydelig forskjellsbehandling mellom studenter og lærlinger.

– Det er ikke så altfor attraktivt å være lærling, og mange har det trangt økonomisk, sier hun.

Romslo mener at man ikke kan sammenligne det å være lærling med det å ha en fulltidsjobb. Fagforbundet Ung jobber derfor for å få innført et lærling og elevbevis som skal gi samme rettigheter som studentene har.

– Vi kommer til å ha et stort behov for folk med fagbrev og da må vi vise at lærlinger er like viktig som studentene, sier Romslo.

Romslo mener man ikke bør straffes for at man velger den yrkesfaglige veien.

Uavhengig av inntekt

Kommunikasjonssjef i Vy Åge-Christoffer Lundeby, presiserer at ordningen ikke er laget fordi noen blir sett ned på. Han peker på at så lenge man har en arbeidsinntekt, får man ikke rabatt på toget.

– Vi krever det samme av alle, uavhengig av hvor høy eller lav inntekt de har, sier han.

Når det kommer til spørsmålet om studenter med deltidsjobb svarer Lundeby følgende:

– Er man student på heltid får du rabatt, om du har jobb ved siden av eller ikke legger ikke vi oss opp i, sier han.

Avslutningsvis legger Lundeby til at dette er slik regelen er, og at den har vært slik i lang tid.