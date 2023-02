ANGREP: Anne Karin Rime mener den norske modellen med likt helsetilbud til alle, er under angrep.

Legepresidenten: − Frykter krasjlanding i helsetjenesten

President i Legeforeningen, Anne Karin Rime, frykter krasjlanding i helsetjenesten hvis det ikke tas omfattende grep.

Torsdag kl. 11 legger Helsepersonellkommisjonen frem sin rapport.

Ifølge opplysninger til VG, mener kommisjonen at svaret på problemene i Helse-Norge ikke er mange flere ansatte, men at helse- og omsorgstjenesten må bruke personell mer effektivt.

President i Legeforeningen, Anne Karin Rime, sier det er mangel på leger, sykepleiere og at de trenger mer funksjonelle sykehusbygg.

– Vi har mistet legesekretærene og legene bruker derfor mye mer tid på administrasjon. Sammenlignet med 2004 jobber en lege én arbeidsdag mindre pr. uke med direkte pasientrettet arbeid. Det vitner om helt feil bruk av ressurser. Legene må jobbe pasientrettet og ikke med oppgaver andre trolig kunne gjort bedre, sier Rime.

Kommisjonen mener også at politikerne må si nei til overbehandling.

– Vi har lenge sagt fra om utviklingen i helsetjenesten. Vi kan ikke fortsette som før, da vil vi krasjlande. Lik tilgang til helsetjenester er et av fundamentene i vårt demokrati uansett størrelse på lommebok og hvor du bor i landet. Vi frykter at den modellen nå står for fall, sier Rime.

Forsikringskjøp

Hun frykter mange kommer til å kjøpe seg forsikringer og rykke frem i køen. I tillegg vil det føre til en ytterlig todeling, som følge av at alle ikke har råd til å kjøpe forsikring.

– Vi vet at det allerede er over 700.000 som i dag har ulike typer helseforsikringer. Enn så lenge er det helprivate en liten del av Helse-Norge og vi har en god offentlig helsetjeneste. Men den offentlige helsetjenesten er hardt presset og sliter med å holde på kompetansen, sier Rime.

– Er legene villige til å gi fra seg oppgaver?

– Ja, så lenge det er faglig forsvarlig og ikke økonomibasert. Enkelte oppgaver, tidligere utført av leger, gjøres nå av sykepleiere og andre faggrupper. Man kan alltid diskutere hvem som skal gjøre hva. Mye administrativt og merkantilt arbeid burde overlates til helsesekretærer, i stedet for å spise verdifull tid om legene kunne brukt på pasientene, sier Rime.

Legepresidenten er selv overlege ved Sykehuset Østfold, et av de nyeste sykehusbyggene i landet. Det er stor enighet blant ansattegrupper om at bygget fungerer dårlig.

– Sykehusbygg er store og kompliserte. Man er optimistisk når man starter planlegging av nye sykehus, men etter at man har bestemt hva de skal inneholde – da kommer alle kuttene. Kuttene blir gjennomført, men i altfor liten grad konsekvens utredet.

Ifølge Rime er det mye på Sykehuset Østfold som ikke fungerer som følge av alle kuttene.

– I stedet for å behandle pasienten, går altfor mye tid til å finne et rom å legge pasienten i. Vi må se på finansieringen av sykehusbygg og vurdere de store samfunnsøkonomiske kostnadene ved å bygge for lite, sier Rime.

Alt kan ikke prioriteres

I helsebudsjettene for 2023, kuttes det. Helseminister Ingvild Kjerkol har bedt sykehusene fase ut enkelte tilbud.

Opposisjonen og leger har kalt det «nærmest umulig» å gjennomføre kuttene og samtidig opprettholde helsetilbudet.

Et strammere budsjett betyr at ikke alt kan prioriteres, sier Rime:

– Beskjeden fra myndighetene er at noen behandlinger må reduseres eller kuttes helt. Samtidig må legene ta seg av pasienter med stadig større forventninger til helsetjenesten. Mange leger bestiller gjerne ekstra undersøkelser for å være sikker. Den type overaktivitet er en utfordring for kapasiteten og ressursbruken, sier legepresidenten.

Hun mener at dette kan motvirkes ved at legene sikres god kompetanse allerede under utdanningen.

– Men de store kuttene som vi nå ser i sykehusene rammer også kompetansen til de ansatte. I nord skal man spare penger, blant annet ved å ikke sende ansatte på kurs. Det er en skummel vei å gå.

Hun fortsetter:

– Lavere kompetanse kan føre til flere undersøkelser fordi legene frykter feil. Resultatet er mange unødvendige og kostbare undersøkelser. Høy kompetanse er helt avgjørende for å sikre gode beslutninger ute i tjenesten. Da legger vi også til rette for at ressursene brukes på best mulig måte, sier Rime.