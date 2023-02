Kraftig brann i enebolig i Bergen

Det er fare for spredning til andre hus, melder politiet.

Mandag kveld har det brutt ut brann i en enebolig på Storetveit i Bergen.

Brannvesen og politi er på stedet, og skriver på Twitter at det brenner kraftig, og beskriver åpne flammer over taket.

Røykdykkere søker huset.

Politiet skriver at de har fått opplyst at huset skal være tomt. De jobber med å komme i kontakt med dem som er registrert på adressen.

Det skal være fare for spredning til andre hus. Politiet oppgir at det er et område med tett bosetning.

Det er startet evakuering av flere hus i nærheten.

– Det er en enebolig i full fyr og det er spredningsfare. Vi er usikre på om det er personer der. Vi er der med tre biler, sier Helge Lund, vaktkommandør ved 110-sentralen, til VG.

Vest politidistrikt skriver på Twitter at de fikk melding om hendelsen klokken 21.22.

VG oppdateres saken