NY UTDANNINGSMINISTER: Sandra Borch blir snart utnevnt som ny utdanningsminister. Her er hun fotografert i Vadsø.

Bannlyste Borten Moe – ønsker Borch velkommen

Mens forgjengeren var erklært «persona non grata» – åpnes nå campusene i Bergen og Oslo for den nye forsknings- og utdanningsministeren.

Tidligere forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe ble i fjor erklært uønsket av studentparlamentene i både Oslo og Bergen.

Ifølge opplysninger til VG blir Sandra Borch i dag utnevnt til ny statsråd, og blir hans etterfølger som minister.

Nå ønsker begge studentmiljøene henne velkommen.

– Vi stiller oss positive til ny forsknings- og høyere utdanningsminister som både er relativt godt kjent med utdanningssektoren – og faktisk har hatt et studentliv, og har en master i rettsvitenskap, sier leder Kaja Ingdal Hovdenak ved Studentparlamentet i Bergen til VG.

Den nye ministeren er utdannet ved juridisk fakultet ved Universitetet i Tromsø.

LEDER: Kaja Ingdal Hovdenak i Studentparlamentet i Bergen.

– Forventer at hun lytter

Også ved Studentparlamentet i Oslo er de positive til å ta imot Sandra Borch på campus.

– Vi forventer at hun lytter til det studentene har å si, sier leder Elisabeth Hoksmo Olsen ved Studentparlamentet i Oslo til VG.

– Vi sendte et klart signal til Ola Borten Moe ved å erklære ham persona non grata, tilføyer hun.

– Hva er det Sandra Borch må lytte til?

– Studentene når de sier det er trange økonomiske tider, og når de sier den psykiske helsen til studentene blir dårligere og dårligere. Det er både viktig for utdanningssatsingen – og en investering i fremtiden, sier Olsen.

VAR UØNSKET: Studentparlamentene i Oslo og Bergen erklærte tidligere forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe som en «persona non grata».

– Ber om mer studiestøtte

– Da vi erklærte Borten Moe som persona non grata i fjor, var det fordi han, etter vårt syn, viste null interesse for sektoren og hadde liten forståelse for utfordringene vi står i. Det var i all hovedsak et uttrykk for mistillit til statsråden, sier Kaja Ingdal Hovdenak i Bergen.

Hun har en klar bestilling til den nye utdanningsministeren.

– Hun må levere på studentboliger og psykisk helse blant studenter, og noe som løser utrolig mye på sikt, er at vi får økt studiestøtten.

– Bør lytte til forskere

Torsdag publiserte NRK en artikkel der Sandra Borch – stikk i strid med eksperter – knyttet smittetrykket rundt fugleinfluensaen i Nord-Norge til det varme været og klimaendringene.

– Jeg kjenner ikke til saken, og kan ikke kommentere den spesifikt. Generelt tenker vi det er viktig å ta forskere på sitt fagfelt på alvor, og stole på dem som har fagkunnskapen, sier Hovdenak.

Heller ikke Olsen er kjent med NRK-saken. Også hun gir en generell kommentar.

– Det er viktig å lytte til forskere og ta det de sier på alvor, heller enn synsing, sier hun.