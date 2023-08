ULYKKE: To tenåringsjenter mistet livet i trafikkulykken i Beitstad i Steinkjer tidligere i juli.

Mistanken mot varebilsjåføren er svekket - sjekker mobiler

Mistanken mot varebilsjåføren er svekket etter dødsulykken i Steinkjer.

Torsdag 13. juli fikk politiet i Trøndelag melding om trafikkulykke mellom en varebil og en mopedbil i Sør-Beitstad i Steinkjer kommune.

Tre personer var involvert i ulykken og de to tenåringsjentene i mopedbilen døde som følge av skadene de ble påført.

Begge bilførerne fikk tidlig status som mistenkt, men nå sier politiadvokat i Trøndelag politidistrikt Åsta Elden at mistanken mot føreren av varebilen er svekket.

– Den avdøde føreren av mopedbilen har foreløpig status som siktet. Dette er på bakgrunn av informasjon vi har i saken så langt. Vi mener det er sannsynlighetsovervekt for at mopedbilen kom over i motsatt kjørefelt, og at dette kan skyldes at fører ikke kjørte tilstrekkelig varsomt på stedet, sier hun til VG.

Undersøker mobiltelefoner

Hun sier bakgrunnen til at det er tatt ut siktelse på dette stadiet er politiets behov for å undersøke innholdet på mobiltelefonene til de involverte.

– Tingretten har vurdert at det er grunnlag for siktelse, og at mobiltelefoner kan gjennomgås for å søke etter informasjon som kan opplyse hva som har skjedd. Det var ingen vitner til selve ulykken. Digitale og tekniske etterforskningsskritt er derfor viktige, sier hun.

Etterforskningen av ulykken har høy prioritet hos politiet i Trøndelag, og Elden sier det er gjennomført flere avhør av vitner som kom til stedet kort tid etter ulykken, samt nytt avhør av varebilsjåføren.

– Politiet ønsker å finne svar på å hvorfor dette har skjedd. Vi har ingen konklusjon per i dag, og må undersøke hvilke forhold som ligger til grunn her.

Politiet skal videre gjennomføre flere avhør og tekniske undersøkelser av kjøretøyene, og Elden antar at ulykken blir ferdig etterforsket i løpet av høsten.

– Men det er for tidlig å si.

