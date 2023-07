Hotell og boliger i Eidsvåg evakueres

Nedbørsmengdene i Møre og Romsdal førte til at en elv i Eidsvåg flommet over sine bredder og fylte et hotell med vann. Både hotellet og boliger evakueres.

NTB

– Det renner en stor elv med vann nord for kirkegården, opplyser vakten ved Nordmøre brann og redning til Driva.

Det kraftige regnværet som har herjet i Vistdal, har også rammet Eidsvåg litt lenger inn Langfjorden i Romsdalen. Vannet fosser over hovedveien i bygda, og Eidsvåg Fjordhotell har fått halvannen meter vann i kjelleren. Kirkegården i bygda står også under vann.

Både hotellet og flere boliger ved hotellet måtte søndag kveld evakueres.

– Vi evakuerer flere boliger ved siden av fjordhotellet. Det dreier seg om seks til sju hus som evakueres. Også hotellet evakueres, sier Hans Martin Flatsetø i Molde kommune til Driva.

Mannskaper fra Angvik rykket ut til Eidsvåg da mannskapene fra Eidsvåg allerede var kalt ut til Vistdal, der det gikk flere jordskred søndag.

Det meldes ikke om personer som er skadd i flommen, bare materielle skader.