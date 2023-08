I SAMTALE MED DE RAMMEDE: Kronprins Haakon sammen med Marianne Slåtte (t.v.) og Therese Bergstrøm (t.h.). Kronprinsen besøker de flomrammede som er innlosjert på Klækken Hotel etter uværet Hans.

Kronprinsen møter evakuerte etter flommen: − Imponerende at dere klarer å ha en positiv innstilling

HØNEFOSS (VG) Kronprins Haakon kom lørdag til Klækken hotell i Hønefoss, der han møter evakuerte etter flommen.

Kortversjonen Kronprins Haakon besøkte lørdag Klækken Hotell i Hønefoss, hvor han møtte evakuerte fra flommen forårsaket av ekstremværet "Hans". Hotellet er omgjort til et senter for evakuerte.

Etter besøket på hotellet, planlegger kronprinsen å møte representanter fra NVE, kommunen og statsforvalteren i Hønefoss, og deretter reise videre til Søndre Land.

Ringerike kommune er hardt rammet av flommen med 1854 innbyggere evakuert per fredag ettermiddag.

Store vannmasser har forårsaket strukturelle skader, resulterer i stenging av flere broer i Hønefoss. Vis mer

Kronprinsen er lørdag på reise i de berørte områdene og startet med et besøk til evakuerte på Klækken. De satt og spiste i spisesalen da kronprinsen kom.

Klækken ligger like ved Hønefoss, ett av stedene som er hardt rammet av ekstremværet Hans. Hotellet er omgjort til senter for evakuerte.

– Det er litt av en jobb som gjøres, sa kronprinsen da han ankom hotellet.

I resepsjonen sitter det en kriseteamleder, mens kommunedirektøren satt i et beredskapsmøte i et møterom like før kronprinsen ankom. I gangene går evakuerte rundt, mens det er et stort antall helsepersonell på stedet for å ta vare på dem.

– Det er imponerende å høre at dere klarer å holde en positiv innstilling, sa kronprinsen til evakuerte.

Kronprins Haakon besøker de flomrammede som er innlosjert på Klækken Hotel etter uværet Hans. Kronprinsen ønskes velkommen av Statsforvalter Valgerd Svarstad Haugland (t.h.), Ordfører i Ringerike kommune Kirsten Orebråten (midten) og fung. visepolitimester Lena Reis (t.v.).

Kronprinsen sa videre at han håper flommen trekker seg tilbake om kort tid, og at det ikke er så store skader.

Deretter hilste han på et bursdagsbarn som må feire dagen som evakuert.

– Gratulerer med dagen, men det var vel ikke sånn du tenkte å feire den, sa kronprinsen.

Etter besøket på Klækken hotell skal kronprinsen videre til Hønefoss, der han skal møte representanter fra NVE, kommunen og statsforvalteren.

Deretter bærer turen videre til Søndre Land.

Fredag var kongeparet på tur til Mjøndalen og områdene langs Drammensvassdraget som er berørt av flommen.

Kronprinsen Haakon snakker med leder i Hønefoss hjemmetjeneste Anne Marie Brager (t.v.) og ordfører i Ringerike kommune Kirsten Orebråten. Kronprinsen besøker de flomrammede som er innlosjert på Klækken Hotel etter uværet Hans.

Ekstra rammet

Ringerike kommune er hardt rammet av ekstremværet «Hans» og Storelva, som går gjennom Hønefoss, stiger fort.

Flomtoppen ventes lørdag, men den vil holde seg høyt gjennom helgen, opplyser NVE som på grunn av ekstremværet «Hans» har varslet 50-årsflom for deler av Hønefoss.

Totalt er 1854 innbyggere i Ringerike evakuert fredag ettermiddag, opplyser kommunen på sine nettsider.

Fredag kveld besluttet broforvalteren Viken fylkeskommune å stenge Hønefoss bro.

Årsaken er at de store vannmassene har gravd seg innover og truet den faste konstruksjonen under et transportbånd. Natt til lørdag falt transportbåndet i elven. Bybroen i Hønefoss er nå stengt og skal undersøkes i helgen.

På grunn av flere stengte broer har Hønefoss sentrum betydelige trafikale utfordringer. Politiet har gått ut og bedt alle bilister unngå å ferdes i Hønefoss sentrum, skriver kommunen på sine nettsider.

HØY VANNFØRING: Hønefoss bru er stengt i helgen etter at et transporbånd falt i elven.