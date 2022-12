UTREDER FREMTIDENS FORSVAR: Knut Storberget leder Forsvarskommisjonen som skal levere sin rapport i mai 2023.

Lederen av Forsvarskommisjonen: Ser store mangler ved Forsvarets operative evne

Norske politikere reagerte for sent på Russlands aggresjon mot Ukraina, ifølge Knut Storberget, som leder Forsvarskommisjonen. Han ser store svakheter i Forsvarets operative evne. Og at Norge risikerer å vente i mange år på nye våpensystemer.

– Det kan bli krevende nok å holde i gang det vi allerede har av kapasiteter i Forsvaret. Leveringstider bekymrer meg. Å pøse på med penger er ikke nødvendigvis en «quick fix», sier Storberget til VG.

– Vi diskuterer hvor langt Norge er villig til å gå i bruk av ressurser på forsvar, men også hva slags risiko vi er villig til å leve med. Det er ikke befolkningen her særlig vant til, når inntrykket er at vi er sikret på de fleste områder, fortsetter han.

Den tidligere justisministeren for Ap er nå statsforvalter i Innlandet. Han har siden desember i fjor ledet Forsvarskommisjonen, oppnevnt av Støre-regjeringen.

I året som har gått siden kommisjonen ble oppnevnt av Støre-regjeringen, har medlemmene reist rundt i landet fra Kirkenes i nordøst og til Agder i sør. De har også vært i USA, i Brussel og Berlin.

3. mai neste år skal rapporten være klar.

Info Oppdrag og medlemmer Forsvarskommisjonen skal vurdere hvilke potensielle sikkerhets- og forsvarspolitiske veivalg og prioriteringer Norge kan ta for best å ivareta norsk sikkerhet i et 10–20 års perspektiv, ifølge mandatet fra regjeringen. Disse sitter i den tverrpolitiske kommisjonen: 1. Statsforvalter Knut Storberget, Elverum (Arbeiderpartiet), Leder

2. Leder LO Stat Egil Andre Aas, Jessheim (LO)

3. Bystyremedlem Synne Høyforsslett Bjørbæk, Bodø (Rødt)

4. Postdoktor Kristin Ven Bruusgaard, Oslo

5. Områdedirektør i NHO Christian Chramer, Tromsø (NHO)

6. Direktør Audun Halvorsen, Bærum (Høyre)

7. Professor Sissel Haugdal Jore, Stavanger

8. Styremedlem Liv Signe Navarsete, Lærdal (Senterpartiet)

9. Kommandørkaptein Espen Rasmussen, Bergen

10. Student Benedicte Røvik, Hamar (Venstre)

11. Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted, Oslo

12. Styremedlem Silvija Seres, Bærum

13. Professor emeritus Rolf Tamnes, Oslo

14. Professor Øystein Tunsjø, Oslo

15. Spesialrådgiver Ingvil Smines Tybring-Gjedde, Oslo (Fremskrittspartiet)

16. Beredskapsdirektør Tone Elisabeth Vangen, Bodø

17. Lærer Amy Brox Webber, Kirkenes (Sosialistisk Venstreparti) Vis mer

Mangler i operativ evne

– Operativ evne blir en sentral diskusjon for kommisjonen fram til vi skal levere vår rapport neste sommer, og jeg skal ikke forskuttere hvor vi lander. Men mitt inntrykk ut fra det vi har sett, er at man står overfor betydelige utfordringer knyttet til det de kapasitetene som Forsvaret allerede har, sier Storberget.

Til Forsvarets Forum sa Storberget tidligere denne uken følgende:

«Det er et system som sliter med å få selv kapasiteter som man allerede har kjøpt til å virke. Det tegner et bilde av at man ikke har operativ evne til å stå i en skarp situasjon».

Overfor VG utdyper han:

– En aktuell diskusjon er om kapasitetene vi har nå, er bemannet, om man har drivstoff og om man har ammunisjon. Dette venter jeg at kommisjonen vil si noe om i rapporten.

Leveringstiden øker

Storberget påpeker også noen nye problemer som er en direkte følge av Russlands invasjon i Ukraina:

– Den triste situasjonen med krigen har bidratt til at det å bygge ny kapasitet, og å forsterke det vi allerede har, er blitt mye dyrere. Leveringstiden på våpen og ammunisjon har økt betydelig. Den demografiske utviklingen, hvordan befolkningen er sammensatt, gjør det også uhyre krevende å skaffe kompetent personell, sier han.

Dermed er ikke løsningen nødvendigvis bare å kjøpe mer nytt utstyr:

– Kan vi utnytte det vi allerede har på en bedre måte? Hva skal vi ha på vingene og hva skal vi ha i sjøen? Det vi eventuelt ønsker å anskaffe, vil være noe som mange andre land også etterspør samtidig. Og som industrien ikke kan levere på veldig lang tid. Det bekymrer meg, sier Knut Storberget.

GAMLE KRIGSSKOLEN: Fredag ledet Knut Storberget et heldagsmøte i Forsvarskommisjonen. Denne uken hadde de også et felles møte med regjeringens totalforsvarskommisjon, som ledes av tidligere forsvarssjef Harald Sunde (Sp).

Reaktive

Kommisjonen var godt i gang med arbeidet da Russland invaderte Ukraina 24. februar i år.

– Siden har ingen spurt om berettigelsen av en forsvarskommisjon. Men jeg er uenig med de som sier at 24. februar var et tidsskille. Jeg minner om at Ukraina har vært utsatt for aggressive angrep fra Russland i hvert fall siden 2014, sier han.

Storberget mener at det er et viktig læringspunkt:

– Ja, jeg spør meg om regjeringen og norske politikere har vært for reaktive. At de ikke tidlig nok reagerte på utviklingstrekk. At det måtte tas noen grep for sette oss i stand til å stå imot aggresjon fra Russlands side.

– Men vi skal ikke lage noe ukritisk drømmebilde, sier Storberget.

– Jeg ser for meg en rapport som angir noen tydelige veivalg, og som prioriterer. Jeg har ikke tenkt å sitte i NRKs «Dagsnytt 18» i årene etter og si «hva var det jeg sa».