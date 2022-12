LIDER: Geir Pollestad tvinger seg til å smake på en bit svor. Det koster ham mye.

Sp-topper spiser ikke svoren på ribba: − Ekkel grisehud

GRAND CAFE (VG) Det har oppstått en pikant strid helt til topps i Sp: I bøndenes eget parti kan de ikke bli enige om svoren er en delikatesse – eller ekkel umat.

Landbruksminister Sandra Borch (Sp) refser nå to av Senterpartiets største profiler på Stortinget. Marit Arnstad og Geir Pollestad, Senterpartiets parlamentariske leder og nestleder på Stortinget, innrømmer i dette VG-intervjuet at de ikke spiser svoren på ribba.

– Svor? Ser det ut som om jeg spiser ekkel grisehud, spør Geir Pollestad, mens han rynker på nesen.

Etter nærmere 15 år i rikspolitikken, velger Pollestad nå å stå fram som svor-nekter, sammen med eksstatsråd og Senterpartiets åndelige nestleder –parlamentarisk leder Marit Arnstad.

AKKURAT SOM PÅ TV: – Dette er litt sånn «Første Date»-stemning, bemerker Pollestad. – Jeg har sett alle episodene, innrømmer han.

VG møter de to til julelunsj på Grand Cafe i Oslo.

Landbruksminister Sandra Borch har selv tatt kontakt med VG for å bli med. Hun er sjokkert over opplysningene hun har blitt forelagt.

– Etter at disse opplysningene blir offentliggjort, tror jeg det kan bli vanskelig å forholde seg til parlamentarisk ledelse i Senterpartiet på Stortinget, sier Borch, mens hun borer blikket i Pollestad og Arnstad.

SJÅÅÅ FETTET: Marit Arnstad blir sjokkert av ribbe på nært hold.

– Synlige fettlag

Marit Arnstad innrømmer at hun ikke bare misliker svor – hun spiser ikke ribbe i det hele tatt.

– Jeg liker det ikke. Hverken ribbe eller svoren. All mat med synlige fettlag, som ribbe og sylte, det er ikke bra, sier Arnstad.

– Men det finnes annen god julemat som er laget av norske bønder. Så jeg håper i det lengste at jeg ikke opplever noe eksklusjonsforfølgning av dette. Jeg spiser mye forskjellig, men ribbe er ikke aktuelt.

– Det er i fettet smaken sitter, sier landbruksminister Borch håpefullt og ser på Arnstad.

Det blir stille. Lenge. Før hun til slutt svarer:

– Ja. Det er godt mulig.

KLAR BESKJED: Sandra Borch er ikke imponert over ribbe-kapasiteten til stortingsgruppen.

Pollestad på sin side spiser alt på ribba unntatt svoren.

– Jeg er ikke så god med hud, det er det som er vanskeligst for min del. Det synlige fettet sammen med kjøttet synes jeg er godt. Men svoren legger jeg igjen, eller deler med andre rundt bordet.

Borch blir forferdet av fremferden til sine partifeller, og erkjenner:

– Jeg har aldri møtt noen som ikke spiser svor før. Jeg kan akseptere Marit som ikke spiser ribbe over hodet, men argumentasjon din Geir, den forstår jeg ingenting av.

– Du kunne jo være landbruksminister, så hjernevasket som du er, kontrer Pollestad.

RIBBENEKT: Geir Pollestad prøver én svorbit. Han angrer umiddelbart. Marit Arnstad ser på i forferdelse.

– Bare fett

Når juletallerkenen med medisterkake, julepølse og ribbe serveres til bordet, bryter Arnstad ut:

– Sjå her! Bare fett!

Hun ser lenge på ribbestykket før hun sier for seg selv:

– Dette liker jeg veldig dårlig.

Pollestad skjærer kirurgisk av svoren, og legger det demonstrativt vekk på et ekstra fat. Dette har han årevis med trening i.

– Aksepterer dere barna deres ikke spiser skorpe på brødskiva?

– Jeg ser hvor du vil hen. Jeg protesterer jo, men kanskje jeg blir nødt til å vise større forståelse etter at dette blir offentlig kjent, sier Pollestad.

KIRURGI: Senterpartitoppene sparer valgflesket til valgkampen, og legge svoren demonstrativt til sides.

Pinsettmat?

Pollestad pirker forsiktig med gaffelen i ribbesvoren og forsøker å løsne en rute.

– Skal vi hente deg en pinsett, Geir? spør Borch.

Etter å noe motvillig ha tatt en liten bit av svoren konkluderer de:

– Det minner om baconsnacks på kino. Men nei. Det er ikke noe godt. Hud er ikke god mat, sier Pollestad.

DET BLIR NEI: De kom, de smakte, de forlot.

Heller ikke Arnstad synes svoren falt i smak, men sier seg fornøyd med at det blir hakket vanskeligere å kreve eksklusjon om hun har smakt.

– Jeg håper folk ser det positive i dette. At hvis vi er ute og spiser så kan de få dobbelt svor. Litt som å gå på fest med avholdsfolk. Man får dobbelt så mye å drikke, og det blir mer av det gode, sier Pollestad.

– Er det sånn det er å feste med avholdsfolk?

– Jeg vet ikke, jeg pleier ikke gjøre det, erkjenner han.

POLLESTAD-KRYPTONITT: Svor er kanskje det aller verste Geir Pollestad vet, kun slått av kutt i landbrukssubsidier.

Kalkun til jul og Lars Vangen under bordet

Svor-nekten til Pollestad er ikke hans eneste tilkortkommenhet i matveien. Han forteller at han aldri har smakt leverpostei, blodpudding eller blodappelsin.

– Jeg får ikke til blod eller lever. Men jeg har ikke et gjennomtenkt forhold til akkurat dette, for jeg elsker en blodig biff.

– ... Men blodappelsin blir for mye?

– Det med blodappelsin er ikke rasjonelt, jeg er helt klar over det selv. Her har foreldrene mine sviktet i oppveksten. Jeg har ikke noen annen forklaring.

Pollestad har vokst opp med kalkun til jul. I år blir det derimot både pinnekjøtt og ribbe hos familien Pollestad.

– Det er et av loddene i livet for en pendler. Jeg taper alle de kampene. Når barna slår i bordet med «Faaar. Du har vært så lenge borte», så er kampen tapt.

– Ja, fortell om den andre anskaffelsen din da, skyter Borch inn, og flirer hjerterått.

KATTEVANGEN: Mjau mjau, sier Lars Vangen. Vangens stolte kattefar viser spinndoktoren, unnskyld, katten fram.

Slukøret må Pollestad innrømme at han til helgen skal hente sin persiske katt til en prislapp på 13.000 kroner, også et utslag for hans dårlige pendler-samvittighet.

Men navnet er det han som har stått for:

– Katten heter Lars Vangen. Etter Lars Vangen, sier han, og sikter til Trygve Slagsvold Vedums høyre rådgiver-hånd.