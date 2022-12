UTÅLMODIG: Kari Nessa Nordtun leder Aps energiutvalg, og vil ta nye grep for å få ned strømprisene.

Aps strømtopp: Må ta umiddelbare og kraftfulle grep

Mens statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) ber folk forberede seg på at de høye strømprisene vil vare, er hans egen utvalgsleder for kraftpolitikken utålmodig: Ap må raskt foreslå tiltak som får ned prisene, mener hun.

I et VG-intervju denne uken sa Støre at nordmenn må leve med rekorddyr strøm denne vinteren – og at han ikke vil øke strømstøtten.

Støre står fast på regjeringens politikk. Men nå peker Aps fremste energitopp ut en annen kurs:

I dette VG-intervjuet sier Kari Nessa Nordtun, som leder Aps energiutvalg:

At markedet ikke lenger fungerer

At strømselskapene bør reguleres kraftigere enn i dag

At det haster med å få ned prisene

At Ap må vurdere å gjøre strømstøtteordningen bedre

– Folk fryser

– Vi i Arbeiderpartiet kan ikke akseptere at innbyggerne sitter hjemme og fryser på grunn av høye strømpriser samtidig som statens inntekter er større enn noen gang. Det går bare ikke an å forklare folk, sier Kari Nessa Nordtun (Ap) til VG.

Hun er også ordfører i Stavanger, og hennes energiutvalg skal levere forslag til Aps landsmøte til våren.

Men Nordtun mener det haster med mer kraftfulle grep allerede nå, og vil ikke vente til utvalget leverer sin innstilling.

– I en slik situasjon som vi står i nå, må vi være tydelige på at vi må ta umiddelbare og mer kraftfulle grep for å få ned prisene til forbrukere og bedrifter, samtidig som vi jobber med langsiktige løsninger for å øke kraftproduksjonen.

Norge har en veldig god strømstøtteordning, mener Nordtun. Men:

– Det er prisen på regningen til folk vi skal og må måles på, og den regningen folk opplever i dag er for høy, sier hun og fortsetter:

– Prisen folk har på sluttregningen sin fra måned til måned er avgjørende for om vi som parti lykkes med vårt arbeid. Det må vi sikre samtidig som vi arbeider med å sikre god og stabil tilgang til energi i Norge, slik at vi opprettholder Norge som en solid industri- og energinasjon.

MED SJEFEN: Kari Nessa Nordtun og statsminister og partileder Jonas Gahr Støre under valgkampen i 2019, som endte med at Nordtun overtok ordførerkjedet i oljebyen.

– Dysfunksjonelt marked

Utvalget skal vurdere ulike tiltak, og Nordtun understreker at dette er hennes egne meninger.

– Når det er unntakstilstand i markedet, så må vi soleklart se på mekanismer som gjør at staten kan gjøre langt mer kraftfulle reguleringer av strømmarkedet enn i dag.

– Situasjonen vi er i kommer til å vare over tid, og da må vi slå fast at vi ikke har et marked som fungerer lenger. Da må vi ta kraftfulle grep sånn at et dysfunksjonelt marked ikke tvinger våre egne innbyggere til å fryse.

– Vi må vurdere alt for å bidra til hvordan bidra til forutsigbarhet og gode rammevilkår for husholdninger, næringsliv og industri.

Utvalget ser også på andre muligheter, som å senke terskelen for innslaget for når strømstøtten slår inn, å fordele flaskehalsinntektene og at myndighetene kan regulere kraftige begrensninger for markedsaktører, forteller Nordtun.

– Vi har Europas beste strømstøtteordning, men den kan selvfølgelig gjøres bedre. Er det riktig at vi skal betale moms, som øker i takt med prisen på forbruket? Det må vurderes.

– Er det aktuelt å foreslå leveringsplikt for produsentene til fastsatte priser?

– Vi bør absolutt regulere salgsmarkedet mye strengere. Det er i dag plass til rene salgsselskaper i markedet som ikke har andre hensikter enn å kynisk bruke usikkerheten hos folk for å tjene penger selv. Argumentet om at de skaper god konkurranse i markedet, holder ikke, synes jeg, sier Nordtun.

ORDFØRER: Kari Nessa Nordtun har vært sjefen i Stavanger siden 2019. Her med kronprins Haakon på besøk i 2020.

– Er det aktuelt å regulere om selskapene kan eksportere kraft de ikke har produsert selv?

– I unntakstilstander som vi fort beveger oss inn i, synes jeg absolutt det er naturlig at staten vurderer å ta større kontroll over både pris og produksjon fra kraftprodusentene, sier hun og fortsetter:

– Det er også naturlig å se om vi kan reforhandle avtalene med europeiske land vi har strømutveksling med. Norge er en svært viktig leverandør til Europa, og det skal vi fortsatt være, men vi kan ikke akseptere en situasjon hvor egne innbyggere sitter og fryser hjemme. Punktum.

Billigere enn i Europa

Lave energipriser har vært et konkurransefortrinn for industri i Norge. Jonas Gahr Støre sier regjeringen jobber for at Norge skal ha tilgang til stabil og billig kraft som et fortrinn.

Det er Kari Nessa Nordtun helt enig i, og hun setter et tydelig mål: Strømmen i Norge skal være billigere enn i resten av Europa.

– Åpenbart. Det er avgjørende, sier Nordtun.

– Det må vi sikre gjennom å bygge ut mye fornybar energi, slik at vi har tilstrekkelig ressurstilgang. Regjeringen har levert formidable planer rundt satsing på havvind – og øker kapasiteten for saksbehandling og godkjenning. Det er det stort behov for, og det vil det fortsette å være.