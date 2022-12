KUTTER PÅ MATINNKJØP: Handlekurven blir kanskje litt mindre og litt annerledes som følge av økte priser.

VG-undersøkelse: 80 prosent tar grep i økonomien

Når pengene på konto minsker, er strøm, mat og restaurantbesøk blant det som ryker først.

Det viser spørreundersøkelsen som Respons Analyse har utført på oppdrag for VG.

De fleste har redusert på det som det kanskje er enklest å gjøre:

To av tre velgere oppgir å ha redusert strømforbruket i løpet av høsten.

35 prosent sier de kutter på uteliv og fornøyelser.

Vel 30 prosent av de spurte oppgir at man har redusert matbudsjettet.

Nær en fjerdedel har redusert sparingen.

Dette henger naturligvis sammen med økte priser på nettopp mat, rekordhøy strøm og økte rentekostnader på boligen.

Færre gjør tiltak som krever litt mer, som å be om økonomisk hjelp eller be om avdragsfrihet på lånet.

19 prosent gjør ingen tiltak i økonomien.

Yngre kutter mest

De som sier de gjør mest er gruppen 30–44 år, og de som gjør minst er over 60 år. Det henger sammen med at andel gjeld er størst i den første gruppen, forklarer analytiker Thore Gaard Olaussen i Respons Analyse.

– Økonomien har straks blitt mye verre og slått inn med strøm, inflasjon og rentehevinger. Det er en tredobbel faktor ute og går, som slår sterkt inn på de som har høy gjeld. Derfor får du den variasjonen i svarmønstre.

– Kan det være forskjell på hva folk svarer og hva de gjør?

– Det er for så vidt et interessant poeng, for nå har restaurant og uteliv sagt at de har fulle hus nå før jul. Men at det uansett er en naturlig oppblomstring etter pandemien, er nokså forventet. Og når vi har vært avholdende en lang tid, vil man gjerne komme seg ut igjen. Men kanskje man har blitt mer nøysom enn tidligere.

Prisene på mat har økt med 12 prosent på ett år. Vi må tilbake 40 år i tid for å se noe lignende.

VG har tidligere skrevet om nordmenns matvaner som i høst har endret matinnkjøps-vaner i rekordfart. Handlevanene våre har i mange år vært stabile. Nå ser forskerne at flere kaster seg over det billigste alternativet i butikken.

Flere tar seg tid til å lese kundeaviser og bruke tid på reise rundt til forskjellige butikker sa forsker Alexander Schjøll ved Forbruksforskningsinstituttet SIFO i oktober.

Les mer i VGs matbørs: Flere av matvarene folk flest handler i butikken har blitt mellom 30 og 60 prosent dyrere på et år.

