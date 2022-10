1 / 2 Ronny Melby (46) ble meldt savnet lørdag 1. oktober. Politiet gåt ut med navnet på savnede i samråd med hans pårørende. Ronny Melby (46) ble meldt savnet lørdag 1. oktober. Politiet gåt ut med navnet på savnede i samråd med hans pårørende. forrige neste fullskjerm Ronny Melby (46) ble meldt savnet lørdag 1. oktober. Politiet gåt ut med navnet på savnede i samråd med hans pårørende.

Mann siktet i savnetsak i Trøndelag

Politiet har siktet en mann for kroppsskade etter Ronny Melby (46) ble meldt savnet i Trondheim lørdag.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Politiet går ut med navn og bilde av savnede i samråd med hans pårørende.

– Politiet velger nå å gå ut med foto og beskrivelse av den savnede, da vi ønsker tips i saken, opplyser politiadvokat Bente Bøklepp.







Melby ble meldt savnet lørdag 1. oktober. Politiet har allerede gjennomført flere avhør og tekniske undersøkelser, blant annet hundesøk.

Én mann er nå siktet for kroppskrenkelse, skriver politiet i en pressemelding

– Dette sees i sammenheng med etterforskningen av den savnede personen. Politiet ønsker ikke å si noe om hvilken relasjon den siktede personen har til den savnede personen, og understreker at saken fortsatt etterforskes bredt, ut fra flere mulige forklaringer.

Politiadvokat Bente Bøklepp opplyser til VG at både savnede og siktede er kjent for politiet fra før og tilhører et kriminelt miljø.

– Hvorfor velger dere å sikte en mann for kroppskrenkelse i en savnetsak?

– Årsaken til dette er at vi har opplysninger om at det skal ha vært en uoverensstemmelse mellom dem i tidsrommet da savnede forsvant, sier Bøklepp.

Hun understreker at politiet er bekymret for savnede ettersom han har vært borte lenge uten å gi lyd fra seg.

Bøklepp sier politiet jobber ut fra flere hypoteser.

– Er en av hypotesene at han kan ha ønsker å forsvinne selv?

– Det er en del av etterforskningen, sier hun.

– En mann er siktet for kroppsskade – er det grunn til å tro at savnede er alvorlig skadet?

– Helt uavhengig av siktelsen må vi ettterfoske hva som har skjedd, om han har valgt å gjøre dette frivillig eller om det noe annet som har skjedd, sier Bøklepp.

Dersom noen har informasjon eller observasjoner av den savnede, ønsker vi at dette meldes til politiets tipstelefon nummer 73489400 eller tips.politiet.no/trøndelag.