LEDER: Peter Frølich sier komiteen skal jobbe gjennom sommeren.

Kontrollkomiteen vil ha svar om 25.juni-terroren

Stortingets kontrollkomité har sendt brev til statsminister Jonas Gahr Støre, justisminister Emilie Enger Mehl og forsvarsminister Bjørn Arild Gram med kritiske spørsmål knyttet til regjeringens håndtering av 25. juni-terroren.

– Vi ber regjeringen om full gjennomgang av hva som er gjort før og etter 25. juni-angrepet, sier Høyres Peter Frølich til VG.

Han leder Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité og er valgt til saksordfører for gjennomgangen.







E-tjenesten ikke evaluert

Hvorfor regjeringen overlot til politimyndigheten selv å sette ned et evalueringsutvalg, i stedet for at det ble gjort i regjeringens regi, er ett av spørsmålene kontroll- og konstitusjonskomiteen har stilt til justisminister Emilie Enger Mehl.

Hadde det vært regjeringen som nedsatte Evalueringsutvalget, slik som etter terroren som rammet Norge 22. juli 2011, så kunne Etterretningstjenesten også blitt evaluert av utvalget.

De var først en del av mandatet til Evauleringsutvalget, men ble tatt ut som følge av sektorprinsippet i norsk offentlig forvaltning.

E-tjenesten er nemlig underlagt forsvarsdepartementet, mens PST, politiet og POD er underlagt justisdepartementet.

– Vi undersøker også avgjørelser som ble gjort i politiet, PST, E-tjenesten og regjeringen. Dette er nødvendig for å følge opp funnene i politiets 25. juni-rapport, avslutter han.

Åpner for høringer

Komiteen har tidligere opplyst til VG at det er aktuelt å kalle inn de hemmelige tjenestene til høringer på Stortinget.

