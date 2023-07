HOLDT Å DRUKNE: Evald Frandsen (60 år) holdt på å drukne vinteren 2023 da han dro ut i båt med barnebarnet.

Evald (60) ble reddet av barnebarnet: − Det kalde vannet strammet seg til brystet

Så langt i år har 34 menn mistet livet i drukningsulykker. I fjor holdt Evald Frandsen (60) på å bli en del av den dystre statistikken.

– Jeg skulle hatt på meg vest og ikke støvler. Alt ble gjort galt, forteller han til VG.

Det er høysesong for bading og båtliv, men i sommervarmen kan det også skje fatale ulykker.

Ferske tall fra Redningsselskapet viser:

Så langt i år har det vært 37 drukningsulykker. Det er fem flere enn på samme tid i fjor.

Av disse har 34 vært menn, og halvparten er over 41 år.

Ni av ulykkene har vært knyttet til fritidsbåt. Åtte brukte ikke vest.

Det er flere faktorer som gjør at menn over 40 år oftere havner i drukningsulykker, sier fagsjef for drukningsforebygging i Redningsselskapet, Tanja Krangnes.

– Det er flere menn som driver med enkelte vannaktiviteter, som er ute i fritidsbåt og mange drar ut alene.

– Vi har en teori på at menn i større grad undervurderer risiko og overvurderer egne ferdigheter i båt, bading, eller på bryggen i forbindelse med uteliv. For eksempel er det lettere å falle i vannet fra bryggen når man er ruspåvirket, fortsetter hun.

REDNINGSELSKAPET: Fagsjef for drukningsforebygging i Redningsselskapet, Tanja Krangnes.

Reddet av barnebarnet

Evald Frandsen (60) kunne blitt en del av den dystre statistikken, men overlevde takket være barnebarnet Edvard Frandsen Jensen (10).

En kald vinterkveld i mars i fjor var de på båttur, for å se til en bøye som hadde drevet på havet og satt seg fast. Det var bare fire grader i vannet, og ingen andre båter ute i det lille tettstedet Rakvåg i Trøndelag.

Barnebarnet tok på seg vesten, og spurte om ikke bestefar Evald også skulle ha, men siden de «bare skulle ut en liten tur», takket han nei.

FORAN ULYKKES BÅTEN: Evald Frandsen (60 år) sammen med barnebarn Edvard Frandsen Jensen (10år) foran den røde 10-fot lange Pioneren ulykken skjedde i.

Da de omsider kom frem til bøyen omtrent 25 meter ut, gjorde bestefar Evald noe han ikke pleier: Han reiste seg i båten for å ta tak i bøyen.

– Og da sklir jeg baklengs i sjøen. Jeg har ikke vest og støvler. I tillegg har jeg vinterjakke, og lue, forteller han.

De tunge klærne og det kalde vannet gjorde at Evald ikke hadde sjans til å svømme inn, men han fikk tak i båten.

– Det først jeg tenkte på var å ikke vise gutten at jeg hadde panikk. For det fikk jeg. Det kalde vannet strammet seg til brystet, sier Evald.

Båten ble med Evald i fallet. Iskald vann rant inn i båten og årene falt uti. Barnebarnet klarte på mirakuløst vis å holde seg i båten.

FIKK DIPLOM: Edvard Frandsen Jensen (10år) med diplom fra Redningsselskapet sommer 2022.

Sammen fikk de tak i årene, og Edvard klarte å ro båten. På slep hadde han bestefar med vinterjakke og støvler.

I dag angrer bestefar Evald på at han ikke tenkte mer på sikkerheten.

– Jeg skulle hatt på meg vest og ikke støvler. Alt ble gjort galt. Jeg bruker ikke støvler i båt og alltid vest, sier han.

Han har også en klar oppfordring til folk som skal ut i båt i sommer:

– Ta på vest. Ingen får være med på båttur med meg uten.

Historien om bestefar Evald og barnebarnet Edvard ble først omtalt i avisen Fosna-Folket.

I fjor sommer fikk Edvard diplom fra Redningsselskapet for innsatsen.

– Hvert år deler vi ut livredningsdiplomer og en del av de som blir reddet er eldre menn som for eksempel «skulle bare», en kort tur ut i båt uten vest, og som kanskje tenkte at «det har gått bra i alle år». Men plutselig er man uheldig, sier Krangnes.

Info Råd til båtfolk fra Redningsselskapet Planlegg båtturen godt.

Bruk flytplagg

Ha gjerne bærbar VHF-radio eller oppladet mobil i en vanntett pose, sånn at du kan varsle om ulykken først er ute.

Redningsselskapet oppfordrer til å være medlem i Redningsselskapet. Kilde: Redningsselskapet, Tanja Krangnes. Vis mer

