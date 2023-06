PARADE: Pride-feiring i Oslo i 2017.

Slik blir Pride-feiringen i Oslo

Pride-feiringen i hovedstaden er i gang. Her får du oversikt over alt som skjer under Oslo Pride 2023.

Kortversjonen Oslo Pride 2023 foregår rundt om i byen fra 23. juni til 1. juli.

Hovedarrangementet er på Kontraskjæret, med en rekke ulike arrangementer som spenner fra konserter, til dans og debatt.

Pride-paraden starter 1. juli kl.13.

Leder i Oslo Pride, Dan Bjørke, sier at målet er å sende et klart budskap om retten til frie, trygge liv for alle, uavhengig av identitet og seksuell orientering.

Det er i år rekordpåmelding både for paradedeltakelse og frivillig innsats. Vis mer

Etter to år med covid, og fjorårets terrorangrep er Oslo Pride tilbake.

– Nå skal vi lage motsvaret til fjoråret, og vi skal sende et tydelig signal om at alle skal ha rett til å leve frie trygge liv, uavhengig av hvem en er eller hvem en elsker, sier leder i Oslo Pride, Dan Bjørke.

25. juni markerte hundrevis av mennesker at det var et år siden terroren med en solidaritetsmarsj gjennom Oslos gater.

To personer ble drept og 21 personer ble skadet da Zaniar Matapour avfyrte skudd utenfor utestedene Per på hjørnet og London Pub i Oslo sentrum 25. juni i fjor.

SOLIDARITETSMARSJ: Folk marsjerte og la ned blomster og regnbueflagg ved London Pub.

Når er Oslo Pride?

Nå vil Oslo Pride at befolkningen tar feiringen tilbake - en feiring som varer fra 23. juni til 1. juli.

Den offisielle Pride-feiringen i Oslo flytter i år til Kontraskjæret, og er ventet å bli større enn noensinne. Her er oversikten over steder hvor det blir arrangert feiring:



Pride Park: Kontraskjæret, onsdag 28. juni - lørdag 1. juli

Pride Club: Høymagasinet, torsdag 29. juni og fredag 30. juni

Pride House: Legenes hus, lørdag 24. juni - onsdag 28. juni

Mini Pride: Myntgata 2, lørdag 24. juni - lørdag 1. juli

Oslo Pride Business Forum: Clarion Hotel Oslo, Bjørvika, tirsdag 27. juni

Pride Parade: oppstart Grønland, lørdag 1. juli

PRIDE-PARADEN: Mange mennesker går i paraden. I år kan man regne med det samme. Her er paraden fra 2019.

Når er Pride-paraden i Oslo?

Det er fire år siden forrige Pride Parade gikk i Oslo og det er ventet rekordoppmøte.

– Aldri før har vi opplevd så stort engasjement for Oslo Pride, og det er rekordtilslutning både på paradepåmelding og frivilligtilslutning, sier Bjørke.

Årets parade starter lørdag 1. juli klokken 13 og går fra Grønlandsleiret, via Jernbanetorget og Stortinget, og ender opp ved Rådhusplassen.

Ifølge arrangørene er Grønlandsleiret og Grensen de beste stedene å hoppe inn i paraden.

Paraden er åpen og gratis for alle LHBTQ+-personer, andre skeive og venner av skeive å delta på, men organisasjoner og bedrifter må melde seg på.

Se videoen under for å se hvordan årets Pride Park i Oslo ser ut:

Program for Pride Park

Arrangementer er i år flyttet til Kontraskjæret, grunnet at arrangørene ønsker mer plass. Og plass trengs, for her lover Oslo Pride et dansegulv på hele 800 kvadratmeter.

Det vil også være Pride Park-klubb i låven på Kontraskjæret. Her vil det hovedsaklig bli spilt 90-tallsmusikk.

Festivalområdet har kapasitet til 20.000 mennesker. Årets program vil inneholde alt fra konserter, dans, debatter og dragbingo.

Området inneholder tre ulike scener, serveringssteder, mingleområder og stands fra ulike organisasjoner og foreninger.

Hovedscenen i Pride Park vil blant annet by på navn som Sasha Velour, Ruben, Synne Vo, Big Daddy Karsten, EHI og East 17.

Du finner en full oversikt over programmet her.



Her er åpningstidene for Pride Park:

Onsdag 28. juni - kl. 15.00 - 00

Torsdag 29. juni - kl. 15.00 - 00

Fredag 30. juni - kl. 15.00 – 00

Lørdag 1. juli - kl. 12.00 – 00

