Listhaug om nedleggelse av eldreombudet: − Prioriterer kriminelle foran eldre

ÅLESUND (VG) Eldreombudet nedlegges fra 1. juli. – Landets eldre mister sitt ombud, mens kriminelle får en ombudsordning. Det er komplett uforståelig, sier Frp-leder Sylvi Listhaug.

Kortversjonen Eldreombudet legges ned fra 1. juli, noe som betyr at landets eldre mister sitt ombud.

10,7 millioner kroner trengs for å drifte kontoret i året, men regjeringen fant ikke plass til dette i budsjettet.

Frp-leder Sylvi Listhaug kritiserer nedleggelsen, og lover å opprette et eldreombud igjen dersom de kommer til makten. Hun setter eldreombudet opp mot at innsatte i fengslene nå får en ombudstjeneste. Vis mer

– Jeg vet ikke helt hva jeg skal si. Det er triste dager. Vi opplever det som totalt ubegripelig at vi blir lagt ned, i en tid da eldre mer enn noensinne trenger hjelp og det blir stadig flere eldre, sier eldreombud Bente Lund Jacobsen.

Vi sitter på hennes kontor i Ålesund.

Kontorene bortover gangen står der triste og tømte.

TOMT: Bente Lund Jacobsen ser at eldreombudets lokaler blir stadig tommere.

Hun og fire andre ved eldreombudets kontor mister jobben 1. juli, etter at regjeringen ikke fant plass til de 10,7 millioner kronene som trengs for å drifte kontoret i året.

Jacobsen sier det først og fremst er vaktbikkjefunksjonen deres som er så viktig.

– Vi er vaktbikkje og trekkhund samtidig. Vi passer på de eldre rettigheter og prøver å trekke med oss myndigheter og aktører til å bedre tjenestene til eldre. Vi snakker de eldres sak i alle sammenhenger. Den rollen blir nå borte.

Hun sier det først og fremst er innen helse og omsorg og digitalisering mange eldre sliter.

– Innen omsorg mangler det bemanning og det går ut over de eldre. Vi får utrolig mange henvendelser om det fra eldre og pårørende.

ÅLESUND-PRAT: På gatekjøkkenet Stuen midt i Ålesund sentrum treffer Sylvi Listhaug og eldreombud Bente Lund Jacobsen på Einar Heen (fra høyre, bare hodet), Arild Berset, Kjetil Dreyer, Vidar Lade og Knut Enge Honningsvåg. Gutta løser verdensproblemer på bordet merket med "Spikers kårner" hver dag og er enig i kampen for eldreombudet.

Samme bleie i 17 timer

Hun lister opp hendelser og saker:

En hjemmesykepleier fortale at det står igjen fem middager i kjøleskapet når hun kommer med de fem neste: De fortviler fordi de ikke har tid til å bli til de eldre har fått spist. Mange trenger hjelp.

Mange melder at de ligger og sover hele dagen på sykehjemmet sitt.

Pårørende fortviler. En kvinne fortalte at hun hadde krysset av på pleien til faren sin. Da hun kom tilbake 17 timer etterpå, gikk han i samme bleien.

NY JOBB SIKRET: Eldreombud Bente Lund Jacobsen har fått seg ny jobb i privat selskap i Ålesund.

Den digitale verdenen er den andre store utfordringen hun trekker frem.

– Vi ble trukket med i arbeidet med en bransjenorm for bankene, hvor vi fikk på plass at bankene har plikt til å lære sine kunder digitale tjenester og at de skal utvikle ikke-digitale løsninger til dem som ikke er digitale. Og dem er det mange av, sier eldreombudet:

– Vi har siden 2022 gjennomført undersøkelser. De viser at 72 prosent av ikke-digitale eldre ikke kan eller vil bruke digitale løsninger, fordi de opplever at de ikke er i stand til det. De sliter med smarttelefon og alle tjenester hvor de må logge seg på apper og andre vanskelige ting. Vi har 480000 ikke-digitale eldre som det må kjempes for.

Listhaug-løfte

Listhaug gir henne et løfte.

– Det første jeg skal sørge for, hvis vi igjen får hånden på rattet, er at det igjen skal opprettes et eldreombud. Det er en komplett uforståelig at regjeringen legger ned de eldres ombud i en tid hvor behovet er større enn noensinne, og vi står foran en enorm vekst i antallet eldre.

SNART FERDIG: Eldreombudet tar imot Frp-lederen i kontoret hun snart skal forlate.

Hun sier det er penger som blir brukt som argument.

– Ja, regjeringen fant ikke plass til de 10,7 millionene i budsjettet. Det er veldig spesielt når de fant plass til en ombudslignende ordning for landet kriminelle i fengslene. De fikk 11 millioner kroner. Her fremstår det som at kriminelle har sterkere rettigheter enn eldre.

– Du setter to grupper opp mot hverandre, som begge har behov for hjelp?

– Det er også behov for å gjøre noen innen for fengselsomsorgen, men når de prioriterer de kriminelle foran de eldre, da synes jeg det er på tide å si ifra.

– Møtt med jubel

I mars 2023 fremmet regjeringspartiene et lovforslag om å styrke tilsynet

med kriminalomsorgen, blant annet et tilsynsråd. Det er penger til dette Listhaug viser til med 11 millioner kroner.

– Det er ikke et ombud for innsatte?

– Det er regjeringen som selv sier at tilsynsrådet skal ha en ombudslignende funksjon.

Hun sier at det er underlig å se snuoperasjonen.

– Da vi fikk på plass eldreombudet i 2020, ble det møtt med jubel også blant de rødgrønne partiene. Men i dag legger de det ned fordi de ikke har råd til å betale 10,7 millioner kroner i et statsbudsjett på over 1700 milliarder kroner. Det er en vanvittig feilprioritering, sier Listhaug.

– Eldre skal være trygge

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol viser til at de nettopp har lagt frem Bo trygt hjemme-reformen.

– Eldre skal være trygge på at fellesskapet stiller opp og at det tas hensyn til hver enkelts behov. Vi vil at alle deler av samfunnet skal være med på dette arbeidet. Så her syns jeg Listhaug blir vel opptatt av polemikk og ikke innhold i en god og trygg eldreomsorg, skriver hun i en mail til VG.

ELDRELØFT: Kjerkol sier eldre rettigheter skal styrkes.

– Eldre skal kunne delta i samfunnet slik de ønsker, og da må vi tilrettelegge bedre for det. vi må planlegge bedre med tilpassede boliger og aktiviteter. De ulike ombud og tilsynsordninger skal ta problemstillinger for alle våre innbyggere på alvor, sier hun og viser til at det finnes en lang rekke ombud og brukerutvalg.

Listhaugs påstand om at opprettelsen av ombud for innsatte viser at kriminelle prioriteres foran eldre, vil ikke Kjerkol kommentere. Hun viser i stedet til justisdepartementet. De har ikke besvart VGs henvendelse om saken.