Rettssaken i Kongsberg mot en politimann tiltalt for vold mot to unge menn nærmer seg slutten. Mannen nekter straffskyld.

Politimannen innrømmet at han slo en av de unge mennene, Simensen, mange ganger, men sa det var fordi slagene ikke hadde effekt.

Han uttalte at det vil være et stort tap å miste jobben som han har jobbet hardt for å få siden ungdomsskolen.