Svindlet eldre personer for fem millioner kroner – politiet advarer

Det er tilfeller hvor noen er svindlet for over én million kroner.

I løpet av de siste to ukene har flere eldre personer i Innlandet blitt svindlet for nærmere fem millioner kroner til sammen, skriver politiet i en pressemelding.

– Det vi ser er at organiserte kriminelle bosatt i Norge svindler eldre mennesker. De ringer eldre og oppgir at de ringer fra banken eller politiet. De forteller den de ringer til at de er i ferd med å bli svindlet, og at noen har tatt kontroll over bankkontoen deres, sier Rune Otterstad, politiinspektør i Innlandet politidistrikt.







Innlandet politidistrikt oppfordrer innbyggere til å stille kontrollspørsmål dersom de blir oppringt fra noen som utgir seg for å ringe fra en bank eller fra politiet.

Svindlerne sier de skal hjelpe og spør deretter om bankkontonummer, bankID, passord og sensitive opplysninger.

– Dette vil aldri politiet eller banken etterspørre, påpeker Otterstad.

De siste to ukene har Innlandet politidistrikt mottatt flere meldinger og anmeldelser fra folk som er forsøkt svindlet eller er blitt svindlet.

– Flere er svindlet for mindre pengebeløp, men det er også tilfeller hvor noen er svindlet for over en million kroner, sier Otterstad.

Mange av disse sakene er krevende å etterforske, og det er derfor viktig at folk er kritiske når noen ringer og sier de er i ferd med å bli svindlet.

Politiet råder de som får disse telefonene til å stille kontrollspørsmål tilbake for da har svindlerne i flere tilfeller lagt på. Et annet råd er å selv legge på.

– Er du usikker, legg på. Du kan selv ta kontakt med banken din eller lokalt politi og spørre om det var de som ringte, sier Otterstad.

