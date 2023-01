PÅ VEI UT-TALE: SV-leder Audun Lysbakken går av som partileder i mars. Lørdag fortalte han om hvilken vei videre partiet bør ta i sentrale saker fremover.

SV-Lysbakken krever statlig strømselskap

I sin siste tale til landsstyret sa avtroppende SV-leder Audun Lysbakken at regjeringen må komme opp med strømløsninger som tilfredsstiller folket.

Lysbakken går i mars av som partileder etter å ha ledet partiet siden 2012.

I sin siste tale til partiets landsstyre lørdag, var han klar om at strøm er løsningen for økt oppslutning – også for Jonas Gahr Støres Ap.

Han vil ha en norsk løsning, som sikrer lave strømpriser i Norge.

– Strømmarkedet må reguleres. Den norske strømprisen må kunne styres til å kunne bli å leve med for norske husholdninger og bedrifter. Det må vises handling, sa han og krevde at det opprettes et nytt statlig strømselskap, fordi dagens strømselskaper ikke klarer å levere.

– Vi bør opprette et statlig selskap som kan tilby fastprisavtaler. Vi må ta tilbake kontrollen over et marked som har løpt løpsk, sa han.

Og:

– Den norske strømprisen må kunne frakobles gassprisen og styres til et nivå som er til å leve med for husholdninger og bedrifter, sa Lysbakken.

Han lovet også at partiet fortsetter hans politiske rødgrønne linje.

– SV vil være pådriveren for rødgrønt samarbeid, sa SV-leder Audun Lysbakken under sin tale på landsstyremøtet i SV i Oslo lørdag.

Tann og barn

Lysbakken trakk frem to store seire:

Tannhelsereformen, hvor alle opp til 26 år får lovfestet rett til halv pris hos tannlegen.

Og kampen for gratis SFO, som nå er innledet med gratis for 1. og 2. trinn.

FORSVARSTALE: Etter store norske innsatser i blant annet Afghanistan sa Lysbakken at norsk forsvar må forbli hjemme i fremtiden.

Lysbakken sa i sin tale at Norge må anlegge en sikkerhetspolitikk som gjør at vi frigjør oss fra et meget ustabilt og uforutsigbart USA.

– Vi må ta en diskusjon om avhengigheten av et USA, hvor vi ikke vet hvilke krefter som vil lede det landet om halvannet år, sa han.

Lysbakken fastslo at sentralstyrets innstilling om å gå bort fra SVs utmeldingsstrategi av NATO, ikke betyr en anerkjennelse av dagens USA-styrte NATO. Han sa også at svensk og finsk inntreden i NATO vil legge deres mål om et nordisk forsvarsforbund i grus. Alternativet til Lysbakken ser slik ut:

– Norge, Norden og Europa må utvikle en sikkerhetspolitisk ordning som ikke er avhengig av USA.

Han var også veldig klar på at norsk krigsinnsats ute, bør være over.

– Norsk forsvar må forbli hjemme.

Oppgjør med de rike

Lysbakken benyttet også talen til å et oppgjør med de rike som flytter ut og sutrer over skattenivået i Norge.

– Budskapet er at det er umulig å være rik i Norge, sa han og hevdet at sannheten er en helt annen.

– Fakta er at forskjellene i Norge har økt fordi de rikeste drar ifra. Og det er slik at Norge ikke har spesielt høy skatt på kapital. Vi er midt på treet.

Han nevnte flere som har flagget ut.

– Hvem sin bunnlinje er det nå viktigst å redde? Det er ikke de som troner på toppen av Kapitals liste over de rikeste i Norge, det er norske husholdninger, sa han.

Den avtroppende SV-lederen sa også at Norge må samles om et bredt forlik for å bidra med nye store økonomiske pakker til Ukraina.