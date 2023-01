SØKER FELLES LØSNINGER: Statsminister Jonas Gahr Støre og hærsjef Lars Lervik avbildet under et måltid under besøket i Sanitetsbataljonen/ Brigade Nordi, forbindelse med Støre sitt besøk til Cold Response 2022 i indre Troms.

Åpner for integrert forsvar med Sverige og Finland

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) er åpen for å vurdere sterkere integrering av forsvaret i Sverige, Finland og Norge – under NATO-paraplyen.

I Sälen i Sverige søndag, lanserte Magdalena Andersson et nytt parti-forslag fra det svenske Arbeiderpartiet, socialdemokraterna, om en nordisk forsvarskommisjon, når Sverige og Finland blir medlemmer i Nato.

Den tidligere svenske statsministeren sa at en slik kommisjon burde forankres i de nordiske parlamentene:

– Et tettere samarbeid kan gi et sterkere Norden innenfor et sterkere Nato- Vi ønsker oss en feles rapport med retningslinjer som landene kan stille seg bak: Hva som kreves for å verne oss mot det som kan true våre land, og hvordan vi kan bruke våre militære og sivile ressurser sammen, sa Andersson på den svenske sikkerhetskonferansen.

Støre: Enig i målet

Det slutter den norske statsministeren seg til.

– Jeg er enig i målet som Magdalena Andersson uttrykte. Hun var statsminister da de nordiske statsministrene var samlet hos meg i august, hvor statsministrene ga i oppdrag til utenriksministre, forsvarsministre og forsvarssjefer å se på muligheten som åpner seg med svensk og finsk NATO-medlemskap. Det arbeidet er i gang.

– Hvis eller når de blir medlemmer, er det mulig å se for seg et mulig felles forsvar av grensene, eksempelvis innen luftforsvar?

– Geografisk tror jeg det blir store muligheter for integrering og arbeidsdeling mellom Norge, Sverige og Finland i nord, på Nordkalotten – og inn mot Østersjøen, sier Støre til VG.

Han sier Nato må være basen.

– Det viktige for Norden i et samlet medlemskap i Nato, er ikke å være Norden alene, men være en integrert del av NATO.

Forsvarssjefenes plan

Støres signal bygger opp under den felles planen som de fire nordiske forsvarssjefene leverte til sine regjeringer i fjor høst, om hvordan Norge, Danmark, Sverige og Finland kan samordne sine forsvar når alle fire blir medlemmer i Nato.

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen beskrev overfor VG fire sentrale områder for mottak av allierte militære forsterkninger til hele Norden, i krise eller krig:

Ofotfjorden, som et knutepunkt inn mot Sverige og Finland, med isfri havn, jernbane og veier fra Narvik.

Trondheimsfjorden, som også har gode havner og vei- og baneforbindelse til Sverige, og videre inn i Finland.

Göteborg-regionen i Skagerrak, hvor det allerede er store havner som også i fredstid er viktige for import inn til Norge.

I tillegg kommer en havn på den danske kysten mot Nordsjøen. Her har Esbjerg havn vært nevnt fra dansk side.

INTEGRERING, JA TAKK: Eirik Kristoffersen er enig i at integrering er veien å gå.

– Vi tenker mer på integrering enn på spesialisering, sa Kristoffersen til VG i oktober.

– Når Finland og Danmark får sine F-35 kampfly, vil det være en formidabel luftstyrke i Norden, med om lag 140 femte generasjons kampfly, i tillegg til 100 godt moderne svenske fly. Hærstyrkene har over mange år deltatt i øvelser sammen. Og jeg ser store muligheter i det nye rom-domenet, og når det kommer til cyberforsvar og sikker kommunikasjon, la han til.