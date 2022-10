Aktiver kart

Mann alvorlig skadet i arbeidsulykke i Orkanger

En mann er alvorlig skadet etter å ha kommet i klem på et industriområde i Orkanger i Trøndelag lørdag formiddag.

Publisert: Nå nettopp

Saken oppdateres.

– En person er kommet i klem, og det jobbes med livreddende tiltak, sier operasjonsleder Bjørnar Gaasvik til VG rundt klokken 11.40 lørdag formiddag.

Politiet fikk melding via AMK-sentralen klokken 11.22 lørdag.

Politiet sier i en oppdatering klokken 12.10 at de er framme på stedet med to enheter. De har opplysninger om at ulykken skal ha skjedd innendørs, og at det har vært flere vitner til hendelsen. Politiet er i gang med vitneavhør på stedet.

– Personen betegnes som alvorlig skadet, sier Gaasvik.

Kjell Steinar Wibe, politifaglig etterforskningsleder i Trøndelag politidistrikt, sier til VG at det er en mann som er skadet.

– En mann har kommet i klem på et industriområde, sier han klokken 12.18 lørdag.

Luftambulansen er på stedet, sier Wibe. Krimteknikere er også på vei til stedet.