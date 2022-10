1 / 2 DRAPSDØMT: Viggo Kristiansen ble i 2002 dømt for Baneheia-drapene. LØSLATES: Viggo Kristiansen ble hentet i Ila fengsel av faren sin i fjor, etter at Gjenopptakelseskommisjonen besluttet å gjenåpne saken hans. forrige neste fullskjerm DRAPSDØMT: Viggo Kristiansen ble i 2002 dømt for Baneheia-drapene.

De bidro til å få Viggo Kristiansen dømt – nå er de tause

Viggo Kristiansen (43) har tilbrakt nesten halve livet i fengsel. Flere av dem som spilte en sentral rolle i saken, ønsker i dag ikke å uttale seg.

Ingri Bergo

Anne Sofie Mengaaen Åsgard

Etter over 20 år i fengsel skal Viggo Kristiansen frifinnes for Baneheia-drapene.

Riksadvokat Jørn Sigurd Maurud, som representerer den øverste instansen av norsk påtalemyndighet, mener Kristiansen aldri burde vært dømt for drapene på Stine Sofie Søstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) i 2000.

– Jeg vil derfor på vegne av påtalemyndigheten på det sterkeste beklage den urett som er begått, sa riksadvokaten fredag forrige uke.

BEKLAGET: Riksadvokat Jørn Sigurd Maurud serverte Viggo Kristiansen en uforbeholden unnskyldning på vegne av den norske påtalemyndigheten.

Info Dette må du vite om Baneheia-saken Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) ble funnet voldtatt og drept i Baneheia i mai 2000. De tidligere kameratene Viggo Kristiansen og Jan Helge Andersen ble dømt for dette. Kristiansen ble i Agder lagmannsrett i 2002 dømt til 21 års forvaring, mens Andersen ble dømt til 19 års fengsel. Sistnevnte ble løslatt i januar 2016. I 2021 fikk Viggo Kristiansen saken sin gjenopptatt. Han ble senere løslatt fra Ila fengsel. Oslopolitiet har etterforsket saken på nytt. Nå mener Riksadvokaten at Viggo Kristiansen er uskyldig og må frifinnes. Riksadvokaten samtykker til at det ikke behøver å være noen ny hovedforhandling. Formelt blir det nå opp til Borgarting lagmannsrett å avsi en frifinnende dom for Kristiansen. Vis mer

Beklagelsen utløste unnskyldning etter unnskyldning – fra politidirektøren, Kripos, Agder statsadvokatembeter og Agder politidistrikt, som etterforsket saken.

Tidligere riksadvokat Tor-Aksel Busch, som i sin tid tok ut tiltalen mot Kristiansen, kalte saken «en tragedie også for rettsstaten».

Men en rekke andre sentrale aktører vil hverken beklage eller uttale seg om saken.

VG har ringt og sendt tekstmeldinger. Nesten unisont lyder svarene: Ingen kommentar.

TV 2 opplevde det samme da de forsøkte.

Noen har heller ikke besvart henvendelsene våre.

Kriminalsjefen: Ingen kommentar

Arne Pedersen var kriminalsjef i Agder politidistrikt og ledet etterforskningen av Baneheia-drapene.

Så sent som i april, over et år etter at saken ble gjenopptatt, var han overbevist om at Viggo Kristiansen er skyldig.

– Det har jeg aldri vært i tvil om, og jeg er ikke noe mindre sikker i dag enn jeg var for 22 år siden, sa den nå pensjonerte Pedersen til NRK.

VAR LETTET: Daværende kriminalsjef Arne Pedersen etter at dommen mot Viggo Kristiansen falt.

Riksadvokatens mener imidlertid at «det foreligger ingen tekniske bevis som knytter Kristiansen til de straffbare handlingene».

VG har kontaktet Pedersen for å spørre om han nå er like sikker. Den tidligere kriminalsjefen har så langt ikke besvart henvendelsene.

Torsdag, dagen før riksadvokaten ba om at Kristiansen frifinnes, skrev Pedersen følgende i en tekstmelding:

– Jeg kommer ikke til å gi noen intervjuer etter riksadvokatens pressekonferanse.

Info Slik oppsummerer Riksadvokaten sine vurderinger: Det er ingen tekniske bevis som knytter Kristiansen til de straffbare handlingene.

Teledatabevisene trekker i retning av at Kristiansen ikke er skyldig.

Jan Helge Andersens (41) forklaring lider på flere sentrale punkter av svakheter, både hva gjelder sammenheng, troverdighet, og manglende samsvar med andre opplysninger i saken.

De nye DNA-undersøkelsene kan trekke i retning av at Andersens rolle på åstedet har vært en annen og mer aktiv enn det han har erkjent.

Det foreligger ikke andre bevismomenter som i nevneverdig grad kaster lys over spørsmålet om Kristiansen tok del i de straffbare handlingene. Vis mer

Kripos’ etterforskningsleder: Ingen kommentar

Asbjørn Hansen, kjent fra TV 2-programmet «Åsted Norge», var taktisk etterforskningsleder fra Kripos under saken.

Da VG ringer, er han kort.

– Jeg har ingen kommentar og kommer ikke til å kommentere saken, sier Hansen.

DEN GANG: Tidligere Kripos-etterforsker Asbjørn Hansen.

Han ønsker ikke å utdype hvorfor han ikke vil kommentere saken, og legger raskt på røret.

Det samme gjorde han i 2021, da VG kontaktet ham i forbindelse med gjenåpningen av Viggo Kristiansens sak.

Avhørte Jan Helge Andersen – nå er han taus

Geir Hansen, tidligere politiavdelingssjef i Agder politidistrikt, avhørte i sin tid den andre drapsdømte, Kristiansens tidligere kamerat, Jan Helge Andersen (41).

Avhøret har vært gjenstand for kritikk, blant annet fordi Hansen spurte om Andersen selv kunne være et slags offer i saken.

LEDET AVHØRENE: Geir Hansen har ikke besvart VGs henvendelser.

Andersen tilsto, men pekte på Kristiansen som «hovedmann».

41-åringen er i dag en fri mann, men har siden i sommer vært siktet av Oslo politidistrikt i forbindelse med den nye Baneheia-etterforskningen. På fredag sa riksadvokaten at de nå etterforsker videre for å kunne avklare Andersens rolle i ugjerningene.

VG har forsøkt flere ganger å få tak i Geir Hansen før helgen og på nytt mandag. Han har ikke besvart våre henvendelser.

Dommeren: Ingen kommentar

Asbjørn Nes Hansen var førstelagmann i Agder lagmannsrett i 2002, da saken til Viggo Kristiansen gikk for retten.

Da han leste opp dommen, sa Nes Hansen at det var umulig å dømme Kristiansen til noe annet enn lovens strengeste straff.

LESTE OPP DOMMEN: Asbjørn Nes Hansen, førstelagmann i Agder lagmannsrett, fant ingen formildende omstendigheter for Viggo Kristiansen i 2002.

Torsdag forrige uke, dagen før Riksadvokatens pressekonferanse, sa han følgende på telefon til VG:

– Som dommer ønsker jeg ikke delta i den offentlige samtalen, så jeg har ingen kommentarer å komme med.

Han har ikke besvart VGs henvendelser i denne saken.

DNA-eksperten: Ingen kommentar

Dommerne som dømte Kristiansen i 2001 og 2002, mente DNA-resultatene pekte på at det var to gjerningspersoner i Baneheia.

Årsaken var særlig vitneuttalelsene til Bente Mevåg, daværende seksjonsleder ved Rettsmedisinsk institutt (RMI).

Mevåg fortalte retten at prøvene, som var analysert på et universitet i Spania, viste sikre biologiske spor fra to gjerningspersoner.

I RETTEN: Bente Mevåg presenterte DNA-beviset i rettssaken mot Viggo Kristiansen og Jan Helge Andersen.

Men det stemte ikke. I beslutningen om å gjenoppta Kristiansens sak, publisert i februar i fjor, konkluderer Gjenopptakelseskommisjonen med at det finnes ingen bevismessig grunnlag for å legge til grunn at det var to gjerningspersoner.

De påpeker også at prøvene trolig var kontaminert, noe retten ikke ble opplyst om i 2002.

Mevåg, som i dag er pensjonist, anklages nå av tidligere RMI-direktør Olav Gunnar Ballo for å ha «villedet retten» om DNA-funnene, i et intervju med Politiforum.

– Jeg har ingen kommentarer, sier Mevåg nå.

– Kan dere ha gjort feil i DNA-analysene i Baneheia-saken?

– Jeg har ingen kommentar.

– Vil du si unnskyld til Viggo Kristiansen?

– Jeg ønsker ikke bidra, har jeg sagt.

Gjenopptakelseskommisjonen: Ingen kommentar

Også lederne for Gjenopptakelseskommisjonen som avslo Kristiansens søknad om å gjenåpne saken fem ganger over ni år, er tause.

Da kommisjonen med knappest mulig flertall – tre mot to – i fjor stemte for å gjenoppta Kristiansens sak, stemte leder Siv Hallgren mot.

Fredag virket det som at hun hadde endret mening.

– Nå er det tatt til orde for at saken må gjennomgås på alle plan og stadier. Og det tror jeg er helt riktig, sa Hallgren til Dagsavisen.

STEMTE MOT: Siv Hallgren leder Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker.

Hallgren har sagt hun mener det er naturlig at kommisjonens arbeid skal granskes, men ønsker ikke kommentere saken mandag.

– Jeg kan ikke svare på dette i dag på stående fot. GKs (Gjenopptakelseskommisjonens, red.anm.) avgjørelse er en kollektiv avgjørelse. Jeg ønsker å drøfte spørsmålet med kommisjonen, skriver hun til VG i en tekstmelding.

VG har også kontaktet Helen Sæter, som ledet kommisjonen fra 2009–2017 og stemte mot gjenopptagelse alle gangene Kristiansens søknader landet på hennes bord.

– Jeg har hittil sagt at jeg ikke ønsker å uttale meg i saken, sier Sæter nå.

– Kan jeg spørre om hvorfor?

– Det er det samme svaret jeg har gitt i forbindelse med alle sakene vi har behandlet. Kommisjonens avgjørelser tas av et kollegium. De avgjørelsene må stå på egne ben, sier Sæter.

SA NEI: Helen Sæter ledet Gjenopptakelseskommisjonen da den behandlet flere av Viggo Kristiansens søknader om gjenåpning.

Hva nå?

Det er Borgarting lagmannsrett som skal ta stilling til om Kristiansen skal frifinnes.

Under rettens behandling av Baneheia-saken på begynnelsen 2000-tallet, ble Kristiansen også dømt for å ha begått seksuelle overgrep mot en mindreårig jente og ble i en sivilrettslig dom erstatningsansvarlig for overgrep mot en mindreårig gutt. Dersom Kristiansen frifinnes for Baneheia-drapene, vil retten måtte ta stilling til den strafferettslige dommen på nytt. Den sivilrettslige dommen blir stående.

Forsvarer Arvid Sjødin bekrefter til VG at dato for beramming sannsynligvis blir satt i løpet av uken.