Meldte at vennepar var skutt i Oslo-skytingen – nå trekker medier saken

Etter barskytingen i Oslo publiserte flere medier en omfattende artikkel om to mennesker som skulle ha blitt skutt. Nå trekker Aftenposten, NRK og Avisa Oslo saken.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

I artiklene skrev Aftenposten, NRK, TV 2 og Avisa Oslo om en kvinnes opplevelse fra Oslo-skytingen 25. juni. Det sto blant annet at kvinnen var blitt skutt.

Hun sier at hun var utenfor London pub med en kamerat da hun plutselig havnet på bakken.

Ifølge hennes forklaring lå kameraten over henne og begge var skutt. Hun sier at hun hørte skrik og skudd rundt seg, og at begge deretter kom seg i trygghet sammen.

Ingen av mediene publiserte navnet til kameraten.

Aftenposten, Avisa Oslo og NRK har nå avpublisert artiklene.

VG har over tid jobbet for å faktasjekke opplysningene i saken som Aftenposten nå har trukket. VG er kjent med at kvinnen ikke har status som fornærmet i straffesaken etter skytingen.

VG har foreløpig ikke fått en kommentar fra politiet.

– Jeg ønsker ikke å kommentere saken i noen annen grad enn at jeg og Aftenposten kom frem til at det beste er å slette saken, sier kvinnen til VG torsdag kveld.

Aftenposten vil understreke overfor VG at beslutningen om å trekke saken er deres alene.

– Skulle aldri vært publisert

NRK har publisert et intervju med kvinnen. Torsdag kveld er imidlertid lenken inaktiv.

– Etter at vi ble kjent med at Aftenposten avpubliserte sin sak, har vi gjort egne undersøkelser, og valgt å avpublisere vår artikkel, skriver nyhetssjef Stian Haraldsen i NRK.

– Vi kommer til å ettergå dette ytterligere fredag, og vil da komme med en utvidet forklaring til våre lesere, skriver han videre.

Fredag formiddag utdyper programdirektør Espen Olsen Langfeldt i nyhetsdivisjonen i NRK at de foretok sine egne undersøkelser etter Aftenposten publiserte sin redegjørelse om avpublisering.

– Da vi foretok egne undersøkelser av saken, blir vi for første gang kjent med at det er trukket tvil til denne historien. Vi avpubliserte saken og jobber med en redegjørelse, sier

– Var det en svikt i faktasjekkingen da historien ble publisert?

– Man kan aldri utøve god nok kildekritikk.

– Ble interne rutiner fulgt?

– Det må vi gå opp, sier Langfeldt.

Han opplyser at NRK vil undersøke hvorvidt hele historien ikke stemmer.

– Men det er trukket god nok tvil om saken til at den aldri skulle vært publisert, sier han.

Langfeldt understreker at det er svært sjeldent at saker blir avpublisert.

– Listen for det er veldig høy. Det skjer jo at vi må endre noe i saker og da skal vi gjøre det tydelig overfor publikum. Men det er vanskelig å la denne saken være publisert og samtidig forklare endringene, opplyser Langfeldt.

Espen Olsen Langfeldt.

– Riktig å trekke artikkelen

Aftenposten beklager torsdag kveld at artikkelen ble publisert og sier at de ikke kan stå inne for at artikkelen gir en korrekt fremstilling.

– Vi har forsøkt å ettergå flere opplysninger. Når vi ikke kan kontrollere om de opplysningene stemmer, så er det riktig å trekke artikkelen, sier Aftenpostens nyhetsredaktør Tone Tveøy Strøm-Gundersen til VG.

– Betyr det at det som står i artikkelen ikke stemmer?

– Vi kan ikke kontrollere opplysningene godt nok til å stå inne for dem, sier hun.

Ny informasjon

Strøm-Gundersen sier at de har fått ny informasjon det siste døgnet.

– Det har kommet litt ulike indikasjoner gjennom det siste døgnet. Da vi kom til at vi ikke kan kontrollere opplysningene, så valgte vi å gi leserne våre informasjon om dette så fort som mulig, sier Strøm-Gundersen.

Beklagelsen kom på nett torsdag kveld og kommer i papiravisen lørdag.

– Hvorfor ble artikkelen publisert i utgangspunktet?

– Dette var to dager etter terrorhendelsen i Oslo sentrum. Situasjonen var til dels ganske uoversiktlig. Ikke alle opplysninger lot seg verifisere, men det er vårt ansvar at våre artikler har riktige opplysninger, sier hun.

To personer ble drept og ytterligere 21 skadd i Oslo-skytingen. Til sammen har over 260 personer status som fornærmet etter skytingen, som politiet mener ble utført med terrorhensikt.

BEKLAGER: Nyhetsredaktør Tone Tveøy Strøm-Gundersen sier at de har gjennomgått en artikkel fra Oslo-skytingen på nytt og valgt å fjerne den fra nettsidene sine.

Presseetisk brudd

Tveøy-Gundersen sier til VG at Aftenposten ved å publisere saken ikke har oppfylt punkt 3.2 i Vær Varsom-plakaten, som er pressens etiske regelverk.

Det handler om at opplysninger skal være korrekte.

– Dere sier at faktasjekken ikke har vært god nok. Hvor sviktet det?

– Det er i kontrollen av de opplysningene vi har publisert. Det har ikke vært godt nok, sier hun.

– Er det enkeltopplysninger som er feil eller hele saken?

– Jeg vil si at det er summen av enkeltopplysninger, sier hun.

Usikre på opplysningene

VG har spurt Strøm-Gundersen om hvorfor de ikke velger å fortelle leserne hvilke opplysninger som er feil.

Hun viser til at det er et totalbilde og at de foreløpig ikke vurderer å gi flere detaljer.

– Hva er det som eventuelt er riktig i saken?

– Jeg tar ikke stilling til om noe er riktig eller ikke riktig. Det handler om vår kontroll av opplysninger, sier Strøm-Gundersen.

Hun vil ikke gi detaljer på hvilken research de har gjort før de valgte å trekke opplysningen, men sier på generelt grunnlag at de kontrollerer opplysninger med flere kilder.

– Du kan argumentere for at vi burde gjort den jobben vi gjør nå før, men vi har altså nå forsøkt å gjøre den jobben på nytt. Det er mer oversiktlig nå enn to dager etter hendelsen. Basert på det vi har gjort kan vi ikke kontrollere opplysninger slik at vi kan stå inne for at saken gir en korrekt fremstilling, sier hun.

– Når du sier at dere ikke kan kontrollere opplysningene stemmer: betyr det at de er usikre eller at dere vet det er feil?

– At de er usikre.

NYHETSAVIS: Aftenposten deler lokaler med VG og flere andre Schibsted-selskaper i Akersgata 55 i Oslo.

Sjeldent

Tveøy-Gundersen sier at det er svært sjeldent Aftenposten velger å avpublisere en sak.

Det vanlige i norske aviser er å trykke en rettelse eller beklagelse i nettsaker, ikke avpublisere dem.

Hun sier at det er Aftenpostens feil at saken ble publisert.

– Vi har i det siste jobbet med å kontrollere opplysningene i saken. Da har vi hatt kontakt med kilder i saken. Utover det, så er det Aftenpostens ansvar at artiklene har korrekt informasjon. Vi retter ikke anklager mot kildene våre, sier hun.

– Flere medier har publisert nesten den samme saken. Bør de også gå gjennom sine saker?

– Det vil jeg overlate til dem, sier hun.

– Må i så fall sjekke det en gang til

TV 2 har også publisert intervjuet med kvinnen. Saken ligger fortsatt ute.

– Vi har registrert at de har avpublisert sakene og holder på med våre egne undersøkelser, sier nyhetssjef Fredrik Kirkevold i TV 2.

Nyhetsredaktør i Avisa Oslo, Hanne Taalesen, var torsdag kveld ikke kjent med at opplysningene i historien kan være feilaktige.

Fredag formiddag har også Avisa Oslo avpublisert saken. Det har ikke lykkes VG å få en kommentar fra Taalesen fredag.

– Vi må i så fall sjekke det en gang til, hvis det er sådd tvil om den historien. Jeg har ikke fått noen informasjon som tilsier at det er det utover at du har ringt meg. Men hvis vi har skrevet noe feil, skal vi selvfølgelig rette det, sa hun til VG sent torsdag kveld.

– Hva gjorde dere for å kontrollere at opplysningene i historien stemte før dere publiserte det?

– Jeg kan ikke ta det på stående fot så sent på kvelden, men jeg vet at det var noen runder der, sa Taalesen.

Rettelse: I en tidligere versjon av denne saken skrev VG «i artikkelen (til Aftenposten) sto det blant annet at kvinnen var blitt skutt to ganger». Formuleringen «to ganger» er nå fjernet, hun fortalte at hun var blitt skutt én gang. Feilen ble rettet klokken 23.49 den 13. oktober 2022.