ANGRIPES: Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) får det glatte lag av lokalpolitikere i Ålesund.

Beskylder regjeringen for svik: Truer med å stanse oppdeling

Ålesund-politikere føler seg ført bak lyset av finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

De truer med å stanse oppsplittingen av storkommunen, og frykter de må kutte i eldreomsorg for å finansiere oppløsningen.

Vedum springer fra regningen.

Det mener lokalpolitikere i Ålesund som er rett ut forbanna over å kunne bli sittende igjen med en millionregning de følte seg trygg på at finansministeren skulle dekke.

Kommunen er allerede i et tungt økonomisk uføre. De har uavhengig av «skilsmisseregningen» varslet at de vil kutte 100 stillinger i helse og 70 stillinger i skolene.

Men kuttene kan bli enda hardere, fordi kommunen kan bli sittende med en større del av oppdelingsregningen enn de har trodd.

Nå føler de seg ført bak lyset.

– Det føles som et svik, sier Ap-ordfører Eva Vinje Aurdal til VG.

Sunnmørsposten omtalte først saken.

SKUFFET: Ålesund-ordfører Eva Vinje Aurdal er overkjørt to ganger av sentralmakta.

– En startpost

I februar var Vedum krystallklar:

– Regjeringen og staten skal selvsagt ta kostnaden for oppløsningen, sa han til NRK.

Så sent som i sommer feiret Vedum kommunesplittelsen med kake i Haram, med VG på slep.

Men i statsbudsjettet som ble lagt frem denne måneden, har regjeringen foreløpig bare satt av 200 millioner til oppløsning av Stor-Ålesund og tre sammenslåtte fylker.

Det er på langt nær nok:

Ålesund har varslet at skilsmissekostnadene blir på 237 millioner kroner. I tillegg har Viken, Vestfold og Telemark og Troms og Finnmark varslet skilsmisse-regninger på over 600 millioner kroner.

– Vi har ikke lagt inn penger i budsjettet til delinger som vi ennå ikke har sett søknaden på, men vi har lagt inn en liten startpost, sier Vedum til VG.

Info Haram og Ålesund Haram og Ålesund ble tvangssammenslått i 2017. Nye Ålesund besto i tillegg av gamle Skodje, Ørskog og Sandøy, som ble med frivillig. I februar i år stemte 71,7 prosent ja i en lokal folkeavstemning til at Haram skulle løsrive seg fra Ålesund. Kun innbyggerne i gamle Haram kunne stemme. Ålesund kommunestyre vedtok at de ville ha nye kommunegrenser etter skilsmissen - og at valgkretsene Tennfjord og Vatne ble igjen i kommunen. Stortinget overkjørte det lokale vedtaket. Fra 1.1.2024 skal Ålesund kommune og Haram kommune gjennoppstå som egen kommune. De er foreløpig den eneste av de 13 tvangssammenslåtte kommunene som har bedt om oppløsning. Vis mer

FEIRET: Trygve Slagsvold Vedum feiret i sommer kommuneoppløsningen blant forkjempere for nye Haram kommune med kake i Brattvågen.

– Rett på ROBEK

Formannskapet i Ålesund vedtok forrige uke et nytt punkt i søknaden om kommuneoppløsning:

De sier at forutsetningen for at de sa ja, var at alle utgiftene ble dekket. Skjer ikke det, så vil Ålesund be Stortinget omgjøre oppløsningen.

Bare Sps to representanter i formannskapet stemte mot.

Torsdag skal saken opp i kommunestyret:

– Det vil bli en særdeles dårlig historie for Senterpartiet nå, hvis den eneste kommunedelingen i Norge i år medfører at to kommuner automatisk vil gå inn på ROBEK, sier Aurdal.

På ROBEK-listen vil ingen havne: Det er kommuner som har så dårlig økonomi at de ikke får lov til å ta opp lån uten godkjennelse fra staten. I tillegg må de sende budsjettene sine inn til godkjennelse fra staten.

Striden står om regjeringens løfte på å dekke «nødvendige og nøkterne» kostnader i forbindelse med oppdelingen.

Ålesunds økonomidirektør Lars Fylling har anslått at noen fagmiljøer vil bruke 85 prosent av tiden sin neste år på skilsmissen, skriver Sunnmørsposten. Kommunen regner med at 142.000 interne timer vil gå med, i tillegg til nødvendig ekstern hjelp. I tillegg kommer kostnader til nye IKT-løsninger, flytting av ansatte og inngåelse av en lang rekke avtaler.

SUNNMØRES HOVEDSTAD: Ålesund er den største byen i Møre og Romsdal og Sunnmøres lille hovedstad. Byen er kjent for jugendstilen, som preget byen da gjenoppbyggingen var ferdig etter bybrannen i 1904.

– En hån

Til VG sier kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik at det kan komme penger over flere budsjetter.

– Vi sier også i budsjettet at om nødvendig vil vi gå inn og se på senere års budsjetter og bevilge penger, sier Gjelsvik.

Svaret imponerer ikke lokalpolitikerne. Ålesund må nemlig selv lage et budsjett som går i balanse, og de kan bare levere inn én søknad om skilsmisse – som skjer neste år.

Hvis de ikke får garantier på at summen dekkes i årets budsjett, så betyr det trolig ytterligere kutt i skole, eldreomsorg og helse.

Høyres ordførerkandidat, Monica Molvær, kaller prosessen «en hån mot lokaldemokratiet».

– Allerede må vi kutte hundrevis av årsverk innen skole og helse, ut fra dagens situasjon. Jeg tør ikke tenke på konsekvensene, hvis vi må ta regningen for regjeringens reverseringspolitikk uten hjelp fra staten, sier Molvær til VG.

HØYRE-TOPP: Monica Molvær og Vetle Wang Soleim tok med VG på valgkamptur før 2021-valget. Solheim tapte til slutt kampen om sistemandatet fra Møre og Romsdal og røyk ut av Stortinget.

Full fyr på Sunnmøre

Ålesund kommune har allerede blitt overkjørt to ganger i kommunesaken: de ble først tvangssammenslått med Haram - og Stortinget overkjørte i 2022 kommunestyrets eget forslag til nye kommunegrenser.

Til VG sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum at de må se søknaden, før de kan vurdere hvor mye de skal betale.

– Vi kommer til å gjennomføre det vi har sagt ja, å dekke kostnader. Men vi skal dekke dem på sunnmørsk vis, nøkternt og nedpå. Ikke dekadent og på dyrest mulig måte, men på rimeligst og godt vis, sier Vedum.

Svaret får Ap-ordfører Aurdal til å tenne på alle plugger.

– Hvilket motiv kan vår administrasjon ha for å skrive med gaffel? Alle vet at tallene blir gjenstand for en dialog med departementet. Ingen utsetter seg for en slik situasjon med vilje, sier hun.

PARTILEDER: VG møtte Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum på landsstyremøte i Oslo denne uken. Her med nestleder Ola Borten Moe, nestleder Anne Beate Tvinnereim og parlamentarisk leder Marit Arnstad.

– Dere har tidligere fått en rapport som anslo at oppsplittingen ville koste mellom 60 og 70 millioner kroner. Hva har skjedd fra da til nå?

– På et tidspunktet trodde BDO at vi bare skulle skille ut Haram og fortsette med nye Ålesund kommune. Det ville vært enklere for oss og billigere. Da kunne vi beholdt alle lisenser og hatt litt styringsfart. Vi ba departementet om å få gjøre det, men de sa nei. Det skal lages to nye kommuner fra bunnen av, sier Aurdal.

Hun sier at det er mer krevende å dele en kommune enn et fylke, fordi kommunene har langt flere tjenester og at de har større påvirkning på folks liv. Hovedoppgavene til fylkene er derimot videregående skoler, noen veier og tannhelse.

– Alt må vedtas på nytt. Alt fra politisk reglement, til husnummer, til arkiv. Det må både nye Haram og nye Ålesund gjennom. Det er et kjempestort arbeid, sier hun.

MÅ LØSE SAKEN: Kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik sier at toget for å stoppe oppløsningen er gått, og at det nå handler om å skape to nye kommuner til en fornuftig pris.

– Varierer enormt

Finansminister Vedum sier at det kan komme mer penger enn det de har lagt inn i budsjettet, men kan ikke garantere at kommuner og fylker får dekket alt de har foreslått.

– Tallene varierer helt enormt. Vi ser at noen gjør det nesten med minimale kostnader, mens andre som kanskje ikke er så glad i oppdelingen har litt høyere kostnader, legger han til.

Kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) har vært blant de største forkjemperne for kommuneskilsmisser.

Han sier at han bare vil dekke det kan kaller nøkterne utgifter.

– Vi må se den søknaden Ålesund kommer med. De har en søknadsfrist i starten av november, så jeg har foreløpig ikke sett et eneste dokument og underlag for hvordan de har regnet seg frem til den summen.

– Hvordan definerer dere nødvendige kostnader til oppløsning?

– Det kan være IKT-løsninger, det kan være prosjektledelse, det kan også være knyttet til politisk styring. Men så vil vi gå inn og se hva som følger direkte av det at man skal deles. Vi går nøye gjennom når vi får søknadene og vi har selvsagt også dialog med de som søker og ved behov stille spørsmål ved det grunnlaget for de tallene som de har, sier han.