Gassanlegg i Aukra evakuert etter trusseltelefon

Kommunen satte krisestab og landanlegget til gassfeltet Ormen Lange ble torsdag morgen evakuert etter en trusseltelefon.

– Det er ikke holdepunkter for at trusselen var reell og vi er tilbake i en normalsituasjon, melder politiet i en pressemelding klokken 10.54.

De skriver videre at den antatte gjerningspersonen er kjent av politiet for lignende forhold og at saken blir etterforsket videre.







Det var klokken 08.41 politiet mottok en trussel mot Ormen Lange.

– Politiet iverksatte nødvendige tiltak og har nå avklart situasjonen, skriver politiet.

Ordfører Odd Jørgen Nilssen i Aukra kommune sier til VG at det er snakk om en dramatisk melding som kom inn til anlegget.

– Det var ringt inn en trusseltelefon som ble oppfattet så alvorlig at anlegget ble evakuert, sier ordføreren til VG.

TV 2 skrev at det var snakk om en bombetrussel. Til Rbnett sier beredskapskoordinator Geir Gönczs i Aukra kommune at politiet har kontroll på innringeren.

Siden hele landanlegget ble evakuert, satte kommunen krisestab.

– Med tanke på situasjonen vi er i, så er vi er på alerten. Og det gjorde at vi satte krisestab med en gang. Vi har fått beskjed om at det ikke er personskade, sier ordføreren.

Info Dette er Ormen Lange Gassfeltet er Norges nest største, og ligger i Norskehavet , cirka 140 km vest for Kristiansund.

Det er ingen plattformer eller installasjoner på havoverflaten, og gassen føres i land i Nyhamna på øya Gossen i Aukra kommune, hvor den prosesseres og eksporteres fra.

Eksporten skjer gjennom rørsystemet Langeled, som frakter gassen fra Aukra og videre til en mottaksterminal i Easington på østkysten av England.

Feltet er bygd ut med fire brønnrammer med totalt 24 brønner kombinert med et landanlegg. Vis mer

Shell, som er operatør av Ormen Lange, bekrefter klokken 10.30 at situasjonen er avklart.

– Situasjonen er nå avklart. Folk er på vei tilbake til jobb, sier Jan Soppeland, direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt, til VG.

Han bekrefter at det ble iverksatt evakuering av anlegget og beredskapen mobilisert, men henviser til politiet for flere detaljer.

Det var klokken 09.16 politiet i Møre og Romsdal meldte at de var på vei til stedet som følge av en «uavklart situasjon» på gassanlegget.

VGs fotograf på stedet fortalte at begge veiene til hovedanlegget var sperret med bil og traktor, og at Heimevernet og ansatte holdt vakt.

Det er selskapet Gassco som drifter rørsystemet Langeled som frakter gassen fra anlegget.

– Vi har mobilisert beredskap. Situasjonen er avklart, og vi jobber mot normalisering, sier pressekontakt Anne-Sofie Hagland.

I LAND: Gassen fra Ormen Lange fraktes til dette landanlegget på i Nyhamna på øya Gossen i Aukra kommune.

Økt beredskap

Heimevernet ble tidligere i oktober satt ut for å hjelpe politiet med beredskapen ved flere norske landanlegg for olje og gass.

Heimevernet bistår politiet med forsterket vakthold ved ulike petroleumsanlegg i Møre og Romsdal, Vestland og Rogaland.

VG har besøkt Heimevernets tropper på Kårstø prosessanlegg i Nord-Rogaland.

Det har vært mye oppmerksomhet rundt beredskapen ved olje- og gassanlegg i Norge og andre Nato-land etter at gassrørledningene Nord Stream i Østersjøen ble brutt 27. september.

Det har blitt spekulert i sabotasje og hvem som kan stå bak gasslekkasjene i Østersjøen. Mange peker mot Russland, som på sin side avviser beskyldningene og kaller dem «absurde».