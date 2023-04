PRIS: Dette er et av bildene i reportasjen til Kyrre Lien.

VG-journalist vant pris for reportasje om Ukraina

Kyrre Lien stakk av med Internasjonal reporter (IR)-prisen.

Han vant prisen for reportasjen «Sommer i Butsja», som ble publisert i VG 3. august 2022. Prisen ble kunngjort på SKUP-konferansen SKUP-konferansenStiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse (SKUP) har som formål å inspirere til undersøkende journalistikk i norske medier. Den årlige såkalte SKUP-konferansen arrangeres i Tønsberg, hvor det blant annet deles ut priser for som regnes som de viktigste utmerkelsene for undersøkende journalistikk i Norge. lørdag lørdag.

UTENRIKS: Journalist og fotograf Kyrre Lien her i sør-Ukraina.

– Liens unike bilder er ledsaget av en nøktern og gripende tekst som samlet favner hele det menneskelige repertoaret i krig: Grusomhet og dyp smerte, men også håp og en innbitt trang til å leve normalt, sier juryleder Tove Gravdal i en pressemelding.

Se bilder fra reportasjen her:

Premien består av et diplom og 20 000 kroner.

I tillegg fikk NRK-reportasjen «Drapene i Butsja» og reportasjen «Redningsskøyta som ble krigsfartøy» i Fædrelandsvennen hederlig omtale og diplom.

Lørdag kveld deles også SKUP-prisen ut.

I fjor var det Aftenposten som stakk av med den for avsløringen av daværende KrF-leder og statsråd Kjell Ingolf Ropstads misbruk av ordningen med skattefri pendlerbolig.

Saken oppdateres!

