LØFTER: Trygve Slagsvold Vedum (Sp) lover at minstepensjonistene skal slippe skatt og andre pensjonister med lav pensjon skal få skattelette.- Samlet betyr de skattelette for rundt 400.000 pensjonister, sier Vedum.

Budsjettlekkasje: Blar opp for pensjonister

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum blar opp 1,4 milliarder kroner til pensjonister med lav pensjon.

Kortversjonen 1,4 milliarder kroner foreslås brukt til pensjonister med lav pensjon i revidert budsjett som legges frem den 11. mai.

Minstepensjonister skal ikke betale skatt og får 4000 kroner mer å rutte med i 2023.

Rødt fant ut at de risikerte å måtte betale rundt halvparten i skatt. Vedum lover at det ikke skal skje.

Vedum forslår også å gi skattelette på 4.500 kroner for de med mellom 250.000 og 330.000 kroner i pensjon, og et lavere beløp for de med mellom 330.000 og 370.000 kroner i pensjon. Vis mer

Han bekrefter at regjeringen vil bruke 1,4 milliarder kroner på pensjonistene i revidert budsjett, som legges frem 11. mai.

– Vi skal sørge for at minstepensjonistene ikke skal betalte skatt. Det betyr at de reelt får de 4000 kronene, som lovet i budsjettforliket før jul. Så velger vi i tillegg å kutte skatten for dem som har 370.000 kroner eller mindre i pensjon, sier Vedum.

En årsak til at han går ut med lekkasje fra revidert, skyldes at VG tok kontakt med Finansdepartementet før helgen, med et regnestykke Rødt har laget.

Rødts oppdaget at «julegaven» på 4000 kroner til minstepensjonistene, blir halvert, på grunn av skatt.

SKATTEFUNN: Mímir Kristjánsson fant ut at minstepensjonistene ville få skatt på de 4000 kronene flertallet på Stortinget vedtok før jul.

– Det har vært et prinsipp i Norge at minstepensjonister ikke skal betale skatt. Vi oppdaget at minstepensjonen, på grunn av prisvekst og ekstrabevillingen på 4000 kroner, vippet over en «magisk grense», som gjør at de plutselig må betale skatt, sier, Kristjánsson.

Deres anslag viste at nesten halvparten av de 4000 kronene, blir spist opp av skatt i 2023.

– Det er sjokkerende at Staten gir med den ene hånden og tar med den andre, når enslige minstepensjonister ble lovet at de skulle få 4000 kroner mer å rutte med, sier Rødt-profilen.

Han legger til:

– 4000 er ikke mye; 330 kroner ekstra i måneden, men når halvparten forsvinner, så blir det latterlig lite. At regjeringen ikke tok høyde for det når de ga disse pengene, det er enten utilgivelig eller så er det med vilje. Er det med vilje, har de ført folk bak lyset.

SIER DE VAR FØRST: Finansministeren sier de hadde sett skatteutfordringen for minstepensjonistene før Rødt.

Vedum lover at de ikke visste og at de vil rydde opp.

– De 4000 kronene ble lagt på av Sp, Ap og SV i Stortinget i siste del av forhandlingene. Da var det ingen detaljert diskusjon om mulige konsekvenser.

Han sier at det ikke var Rødts regnestykke som utløste justeringen.

– Nei, dette har vi jobbet med en stund. Vårt forslag til løsning lå klar til behandling da VG tok kontakt og viste oss Rødts regnestykke.

– Hva betyr det i praksis for minstepensjonistene?

– At alle får de 4000 kronene påplusset pensjonen som planlagt. Hvis noen allerede har betalt for

mye skatt, så vil de få dette tilbakebetalt i skatteoppgjøret.

Ny skattepakke

Vedum kommer med en skattepakke på toppen:

– Vi foreslår i revidert at de som har mellom 250.000 og 330.000 kroner i pensjon får 4.500 kroner i skattelette. Folk med pensjon mellom 330.000 og 370.000 får også skattelette, men et litt mindre beløp.

PENSJONSGLEDE: - Det er et nødvedning og rettferdig grep finansministeren nå tar. Uten det ville økningen på 4000 kroner i minstepensjon i stor grad gått opp i skatt. Det er også gledelig at de kutter skatten for dem som har lavere pensjon enn 370.000 kroner, sier leder Jan Davidsen i Pensjonistforbundet, som ble informert om saken av Vedum tirsdag.

Det kan fremstå som valgflesk å komme med slik skattelette før et valg.

Vedum sier det ikke er deres motiv.

– Vi er opptatt av at pensjonistene skal ha det bra. Og retter letten mot dem som har lavest pensjon.

De som har høyere pensjon enn 370.000 får ikke endringer i skatten med regjeringens forslag.

– Så ligger det i tillegg an til et solid pensjonsoppgjør, som følge av endringene som skjedde i 2021, da Sp og Ap fikk flertall for at pensjonen skal beregnes ut ifra snitt mellom lønn og prisvekst, sier Vedum.