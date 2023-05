HASTER: Knut Storberget har ledet Forsvarskommisjonen, som mener det haster å få opp Norges forsvarsbudsjett.

Krever rekordopprustning: Derfor mener han Norge har råd

Andre land øker forsvarsbudsjettene med lånte penger. Norge kan velge å bruke fra de enorme olje- og gassinntektene vi får som følge av Ukraina-krigen, mener Knut Storberget.

Forsvarskommisjonen ba onsdag om en dramatisk økning av Norges forsvarsbudsjett, noe forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) sier vil være en stor utfordring for hele det politiske Norge.

Men kommisjonsleder Knut Storberget sier Norge har større muligheter til å ruste opp enn andre land:

– Vi ser at andre land rundt oss låner penger for å ta store løft. Og det er klart at i realismeargumentasjonen knyttet til økonomi, så må vi se hen til at dette landet har betydelige ekstrainntekter, paradoksalt nok på grunn av krigen i Europa, sier Storberget, som har ledet Forsvarskommisjonen, til VG.

Norge har tjent rekordmye på eksport av olje og gass etter Russlands invasjon av Ukraina.

Må til

Storberget var også tydelig på sitt syn under onsdagens pressekonferanse.

– I løpet av inneværende år har vi ekstra olje- og gassinntekter som faktisk nærmer seg nivået man har tenkt til å bruke ekstra på dette over en tiårsperiode. Jeg vet at forsvarsministeren må forholde seg til finansministeren, og jeg vet hva som sies derfra. Men vi er helt annerledes stilt enn andre land som nå foretar betydelig satsing.

– Du sier at det ikke er gitt at det vil være skadelig for norsk økonomi å bruke mer av de pengene?

– Jeg har såpass tillit til norske politikere at jeg har tro på at dette skal de klare å finne plass til. Men det vil kreve prioritering.

– Og at man bruker mer av disse inntektene?

– Det vil man jo måtte gjøre.

– Handler om politisk vilje

Storberget peker på flere andre land som har gjort mye for å få opp forsvarsbudsjettene i det siste:

Polen har vedtatt at forsvarsbudsjettet skal opp i fem prosent av Brutto Nasjonalprodukt (BNP) – altså mer en dobbelt så mye som Natos toprosentmål

Tyskland har gått inn for et forsvarsfond på 100 millioner euro ekstra, finansiert gjennom lån.

Storbritannia har også økt forsvarsutgiftene kraftig.

– Vi ser det er store økonomiske utfordringer i dette – men det er ingen umulighet, og det handler om politisk vilje, sa Storberget på pressekonferansen.

– Ikke en drømmeliste

Forsvarskommisjonen mener forsvarsbudsjettet bør styrkes med 30 milliarder i inneværende periode, i tillegg til 40 milliarder i året over 10 år, og 10 milliarder i ekstra driftsmidler.

Dette er ikke overambisiøst, ifølge Storberget:

– Vi har beregnet hva vi mener det er behov for. Det er ikke noen sånn drømmeliste av militær kapasitet. Det er det vi mener er nødvendig. Så må jo regjeringen i sine budsjetter få se på hvordan man skal fase inn det de mener er behovet.

Han sier forsvar av demokratiet og statens sikkerhet er en bunnplanke som må på plass, før man tenker på penger til velferd, skole og andre ting.

– Skjer det noe der, så rammer det velferden også. Det å ha et sterkt forsvar for å unngå å havne i krig er absolutt grunnsteinen.