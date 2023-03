MARIENLYST SKOLE: En mann skal ha forsøkt å lokke barn inn i en bil ved Marienlyst skole søndag.

Siktet for hendelse ved skole: Skal ha kastet minnepinne i søppelbøtte

Søndag ble en mann pågrepet etter at han skal ha forsøkt å lokke barn inn i en varebil ved Marienlyst skole i Oslo. Et av barna skal ha rukket å ta bilde av registreringsnummeret på bilen.

Tirsdag ble den pågrepne varetektsfengslet for en uke.

– Han er siktet for hensynsløs atferd etter en hendelse ved Marienlyst skole søndag formiddag, skriver politiets pressesjef Unni T. Grøndal til VG.

Den siktede mannen forsøkte i forbindelse med pågripelsen søndag å kaste en minnepinne i en søppelbøtte, ifølge fengslingskjennelsen.

Mannens forsvarer Per Rosland opplyser torsdag at han ikke kan gi ytterligere kommentarer om eventuelle bevis på dette stadiet i etterforskningen.

– Klienten er ennå ikke avhørt, men planen er å få det gjennomført snarlig, skriver han til VG.

Han erkjenner ikke straffskyld og vil samarbeide med politiet, bekrefter advokaten.

Sikret chattelogger

Ifølge fengslingskjennelsen har politiet blant annet sikret video fra fra siktedes telefon.

I lys av innholdet i chattene på siktedes telefon fester retten ikke lit til siktedes forklaring om at han ønsket å hjelpe personer som var utsatt for seksuelt misbruk.

Chattene med tilfeldige personer skal være fra tjenesten Omegle OmegleOmegle er en gratis online chattetjeneste, som lar brukere kommunisere med sammen anonymt uten registrering. Kilde Wikipedia, ifølge kjennelsen. Siktede synes også å ha chattet med mindreårige jenter på Snapchat.

Mannen skal ha oppsøkt jentene ved skolen søndag.

I en melding til de foresatte på Marienlyst skole, skriver ledelsen:

– Mannen forsøkte etter hvert å lokke en av jentene inn i en varebil, med begrunnelsen at det var et fint sted å gjemme seg, om hun likte å leke gjemsel.

Han skal videre ha lokket med at det var is og godteri i bilen.

– Jentene motsa seg oppfordringen, og dro hjem og fortalte historien til foreldrene.

Ifølge meldingen til de foresatte skal et av barna ha vært snarrådig, og tatt bilde av bilens registreringsnummer.

Foresatte kontaktet politiet, og mannen ble senere lokalisert og pågrepet.

Var i Oslo for 50-årslag

– Jeg kan bekrefte at han var i Oslo, fordi han var invitert i et 50-årslag. Han sov i bilen fordi det ikke var overnattingsmulighet der bursdagsfesten ble avholdt. Han er ennå ikke avhørt, opplyser forsvareren Per Rosland.

– Han har forklart seg for politiet. Det er det jeg av hensyn til etterforskningen kan si på nåværende tidspunkt, sier mannes forsvarer Per Rosland.

Advokaten legger til at det var lagt ned påstand om to ukers fengsling.

– Retten kom frem til at det er en viss fare for bevisforspillelse, og reduserte varetektsfengslingen til en uke. Jeg argumenterte mot faren for bevisforspillelse fordi politiet har anledning til å gjennomgå hans eiendeler, sier Rosland.

REKTOR: Knut Erik Brændvang, rektor på Marienlyst Skole.

Berømmer jentene og politiet

Knut Erik Brændvang, rektor på Marienlyst Skole, fikk melding om hendelsen av en av jentenes foresatte søndag kveld.

– Det viktigste er at det tilsynelatende har gått bra med jentene, og at politiet har vært så resolutte og raske. Det syns jeg er bra, sier Brændvang.

Han er svært imponert over reaksjonsevnen til jentene.

– En ting er å vite hva man skal gjøre. En annen ting er å gjøre dette. Vi har veldig flinke unger på skolen vår!

Politiet opplyser at den siktede mannen har oppholdt seg i Oslo en kortere periode, men er folkeregistrert en annen plass.

– Politiet har kjennskap til siktede fra før, uten at vi går nærmere inn på det, sier pressesjef Unni Grøndal.

Hun ønsker ikke å gå i detaljer om hendelsen på skolen.

– Saken er under etterforskning, og vi vil kartlegge hendelsen og hvilke bevegelser den siktede har hatt. Det er for tidlig å si om hendelsen har sammenheng med tidligere, lignende saker.

