LISTEFØRT: PST registrerte tre stortingsrepresentanter - men har siden sagt at opplysningene vil bli slettet.

PST får anmerkning - registrerte stortingsrepresentanter

EOS-utvalget var ikke fornøyd med begrunnelsen da PST registrerte tre stortingsrepresentanter i fjor. PST forklarer at registreringen ble gjort for å hindre påvirkning fra fremmede lands etterretningstjenester.

Opplysningene om registreringen ble kjent da EOS-utvalget la fram sin årsmelding til Stortinget onsdag morgen.

EOS-utvalget er Stortingets eget kontrollutvalg for de hemmelige tjenestene.

«Utvalget mente at PST ikke hadde godtgjort at nødvendighetskriteriet for registreringene var oppfylt på registreringstidspunktet», står det i årsmeldingen.

Overfor PST har utvalget understreket viktigheten av individuelle begrunnelser.

Vil ikke gi navn

PST ønsker ikke å opplyse navn på de tre stortingsrepresentantene, men sier at registeringen ble foretatt for å forebygge:

– Jeg kan ikke kommentere enkeltsakene fordi opplysningene er gradert, sier seniorrådgiver i PST, Martin Bernsen, til VG.

PST opplyste til EOS-utvalget at representantene «ble ansett for å besitte verdier av interesse for fremmed etterretning, og at registreringene var nødvendige for å forebygge at de ble utsatt for ulovlig etterretning. Tjenesten opplyste samtidig at registreringene ikke lenger var nødvendige og dermed ville slettes.»

– En del av PSTs oppdrag er å forebygge at personer blir forsøkt påvirket av fremmed etterretning. Det betyr at man kan gripe inn og advare dersom det ansees påkrevd, sier Bernsen.

– Vi må gjøre en bedre jobb

– Hva var bakgrunnen for at de ble ført inn i PSTs register?

– Registreringen ble ikke foretatt på mistanke om at de skulle gjøre noe galt, men for at de kunne bli utsatt for noe av det PST skal forebygge. Men her har vi fått en anmerkning fra EOS-utvalget for at vi ikke hadde vært klare nok i beskrivelsen for hvorfor de ble registrert. Da må vi gjøre en bedre jobb neste gang, sier Martin Bernsen.