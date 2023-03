Svak krone gir dyrere ferie for nordmenn: − Men det er deilig å være dansk i Norge!

GARDERMOEN (VG) Kronekursen er historisk lav. Det betyr at ferien kan bli langt dyrere enn mange hadde tenkt seg.

– Det er deilig, utbryter dansk pensjonist Helle Stork på spørsmål fra VG om hvordan er det å være dansk i Norge.

VG er i avgangshallen på Gardermoen for å lodde stemningen blant de reisende, nå som en historisk lav kronekurs truer med å sprenge norske feriebudsjett.

Helle Stork er i motsetning til nordmenn på tur, begeistret. Hun har vært to uker hos familie i Norge. Hun er ofte i Norge, forteller hun.

– Vi har vært på spa, vi har spist på restaurant, vært på kafé, alt mulig.

– Den norske kronen er veldig svak?

– Den norske kronen er god, hehe.

MER FOR PENGENE: I motsetning til nordmenn som reiser til Danmark og nesten alle andre land i verden, får danske Helle Stork mer for sinde danske penger i Norge. – Jeg er pensjonist, så det er veldig fint at man har litt mer å bruke uten tenke så mye over det, sier hun.

Velfylt koffert

– Hvordan har du merket det?

– Jeg har fått mye mer for pengene mine og har kjøpt en hel masse ting, som jeg ellers kanskje ikke ville kjøpt. Det er mye billigere her, sier Stork.

Både T-skjorter og spiselige saker har gjort kofferten fire kilo tyngre enn ved ankomst.

Reiseglade Stork forteller at hun alltid studerer valutakurser.

– Jeg har en sønn i Sveits, en datter i England og venner i USA. Da kikker man på kursene for å se hvor mye man kan få for pengene sine. Om man skal pakke med seg litt ekstra, eller om man kjøper det på reisen.

– AU! Ekteparet Sergej og Natalia Malytchev på Gardermoen. På spørsmål om hva han tenker når VGs reporter sier «kronekurs», svarer Sergej: – Au! Paret er på vei til «ukjent sted». Det er Natalias bursdag og Sergej arrangerer overraskelsestur. Han er veldig klar over at den norske kronen er svak, men det skal ikke prege turen: – Bursdag er bursdag.

Historisk svak

– Med unntak av superstresset kronen var utsatt for da pandemien brøt ut i mars 2020 har vi ikke hatt så svak krone som nå. Alt vi kjøper i og fra utlandet blitt dyrere, sier analytiker Oddmund Berg i DNB Markets analyseteam for makroøkonomi.

Kronekursen har ikke vært svakere mot dollar utenom unntaksåret siden Norges Bank begynte å føre statistikk i 1915.

Økonomikommentator i E24, Sindre Heyerdahl

Økonomiekspert: – Ett land er unntaket

– Det betyr en radikalt mye dyrere sommerferie enn nordmenn er vant til og det gjelder for veldig mange land, sier økonomikommentator i E24, Sindre Heyerdahl.

Han betegner kronesvekkelsen som voldsom.

– Jeg har akkurat sjekket. Den norske kronen har svekket seg 17 prosent mot euro det siste året, 18 prosent mot dollar. Det du kjøper i disse valutasonene er dermed tilsvarende dyrere.

På toppen kommer en brennhet inflasjon, peker Heyerdahl på.

– I mange land er den enda høyere enn i Norge. Ikke bli overrasket over om pizzaen i Italia eller paellaen i Spania er 30 prosent dyrere enn den var i fjor.

– Det høres nesten ut som norske priser?

– Målt i kroner nærmer prisene seg så det holder, ja.

Sindre Heyerdahl minner om ett land som peker seg ut som et gunstig ferieland.

– Tyrkia! Hobbyøkonomen Erdogan fører en uansvarlig politikk og den tyrkiske liraen har svekket seg mye. Den er en av få valutaer der vi nordmenn kommer i ut i pluss når vi ser på det siste året.

Analytiker Oddmund Berg i DNB Markets analyseteam for makroøkonomi.

Mange forklaringer

– Hvorfor er kronekursen så svak?

– Det er et spørsmål det er mange forskjellige meninger om og som er vanskelig å gi et kort og konsist svar på. Noe av grunnen er at vi ikke alltid klarer å forstå svingningene i kursen ut fra hvordan økonomien utvikler seg, sier DNB- sier analytiker Oddmund Berg.

Han forklarer at kronekursen konstant formes gjennom at den handles i et åpent marked.

– Da er det til enhver tid tilbud og etterspørsel som bestemmer kursen. Mange faktorer kan påvirke dette, både på kort og lang sikt. Grovt sagt kan vi si at de siste ti årene har det vært mindre interesse for kjøp enn interesse for salg, slik at kursen har svekket seg gradvis.

LA DOLCE VITA: John Arne og Sonja Solheim setter kursen for Roma. 1 euro tilsvarer 11,29 norske kroner onsdag 23. mars. – Det har vi egentlig tenkt lite over. Vi kan ikke gjøre så mye fra eller til, sier John Arne. Planen er å se severdigheter og spise god mat. Kronekurs skal ikke ødelegge turen, forteller ekteparet. – Men fremtidige utenlandsturer kan det bli mindre av, hvis det blir veldig dyrt å reise. kanskje blir det norgesferie i år, stadfester John Arne.

Påvirker kronekursen

Også rentenivået i ulike land påvirker kronekursen.

– Hvis rentenivået er mye høyere ute enn i Norge, så vil investorer kanskje tenke at det er bedre å ha pengene sine i utlandet, med høyere rente enn i Norge, fortsetter DNB-analytiker Berg.

– Når renten settes opp her hjemme kan det bidra til å styrke kronen. For forbrukere og importører er det en litt god bieffekt av høyere rentenivå, legger han til.

De siste tre-fire månedene har utsiktene for rentene økt mer ute enn her hjemme, mener han.

– Det så en stund ut til at renten skulle heves mer i USA og i eurosonen og at Norges Bank ikke trengte heve renten like mye. Det var nok litt i disfavør av kronen i starten av året.

DNB-analytikeren sier dagens renteøkning på 0,25 prosent, med en hevet rentebane som signaliserer at det vil komme flere økninger, samtidig med noe svakere renteutsikter utenfor Norge, kan tenkes å bidra til en noe sterkere krone fremover.

– Det gjenstår å se.

– Hvor godt merkes egentlig svak kronekurs når man er på ferie?

– Om du skal til et euroland må du betale 7,5 prosent mer for alt som kjøpes enn du ville betalt i januar. Det er betydelig.

PENGESPILL: Profesjonell pokerspiller Christian Arstad er på vei til Bratislava for å delta i NM i poker. Han har merket seg den svake kronen: – Innkjøp er dyrere enn vanlig, fordi vi betaler oss inn med euro og ikke norske kroner, forteller Arstad. Planen er også å spise og drikke godt. På spørsmål om det blir færre pils nå som kronen er så svak, er svaret: – Nei.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med sms

Del med e-post

Del med e-post