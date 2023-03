Snøkaos i Vestland: − Flere har forlatt kjøretøyene sine

Vestlandet er preget av trafikkaos tirsdag som følge av tungt snøvær. Politiet oppfordrer folk til å la bilen stå.

– Det er fremdeles svært krevende forhold på veiene og trafikkaos flere steder. Mange kjøretøy som har sklidd av veien. Opplyst at flere har forlatt kjøretøyene sine. Det snør tett og oppmodningen er å utsette hjemturen hvis du kan og LA BILEN STÅ.

Slik lyder beskjeden fra Vest politidistrikt i en melding på Twitter litt over klokken 17. Det er særlig områdene Nordhordland, Alver og Radøy som er hardt rammet av kaoset, ifølge politiet.







Snøvær har skapt mye trøbbel for trafikken på Vestlandet tirsdag. Det har vært meldt om svært glatte veier i Bergensområdet, og flere steder i Sør-Norge er det sendt ut gult farevarsel for snø.

– Trafikalt kaos

– Det er flere som trenger hjelp enn bilbergere tilgjengelig, så det hoper seg opp kø. Dette har resultert i at folk har gått lei, og forlatt bilene sine, sier operasjonsleder i Vest politidistrikt, Knut Dahl-Mikkelsen, til VG.

Han forteller om et tosifret antall vogntog som spinner på stedet på grunn av de glatte veiene:

– Det er 10–12 vogntog som ikke kommer seg videre, og det har blitt trafikalt kaos i disse områdene.

Dahl-Mikkelsen forklarer at det er den tunge og våte snøen som er problemet.

– Det snør tett nord for Bergen. Snøen er veldig våt og tung, som gjør det vanskelig å brøyte den unna. Snøen har også ført til at flere trær har havnet over veien, sier operasjonslederen.

Snør igjen

Marius Næss, trafikkoperatør i Vegtrafikksentralen Vest, forteller om utfordrende kjøreforhold, og brøytebiler hvor det snør igjen bak dem.

– Det er tydelig snøfall, som gjør at det kan være utfordrende kjøreforhold på en del veier. Vi har entreprenører på stedet med alt av ressurser. Noen steder snøer det igjen bak dem, sier Næss.

Tre personer ble fraktet til Haukeland universitetssjukehus etter en trafikkulykke i Øygarden. Personene var ved bevissthet, men skadeomfanget er ellers ukjent.

Politiet fikk melding om ulykken på fylkesvei 561 i Øygarden klokken 16. Tre biler var involvert med til sammen fem personer. Veien ble stengt, men er i 16.30-tiden blitt åpnet igjen.

