SKRED: Her gikk skredet på Reinøya.

Snøskredvarslingen er ekstremt bekymret: − Hold dere unna fjellet

I Nord-Norge har fire personer omkommet i skred fredag, mens en er kritisk skadet.

I Troms har det vært en mørk dag fredag. Totalt har fire personer omkommet i tre forskjellige skred. I tillegg har en rekke personer blitt evakuert som følge av snøskredfare.

Snøskredfaren i Troms er på faregrad fire, det høyeste nivået. Ved faregrad fire vil det være svært lett å løse ut store skred i fersk snø, også på avstand. Folk må unngå skredterreng. Enkelte naturlige skred kan løsne dersom sola tar.

NVE har varslet om snøskredfaren i Nord-Norge siden onsdag. Ifølge Emma Julseth Barford, vaktleder i snøskredvarslingen, er det svært ustabile forhold i fjellene i nord.

– Vi forventet en slik situasjon med mange naturlige snøskred. Vi så det komme fordi det har vært en kuldeperiode, og et svakt lag på toppen av snøoverflaten. Før snøen kom visste vi at det kom til å bli ustabilt. Så kom såpass store mengder med snø og sterk vind, som gjorde at det ble store flak oppå snøen. Dette fører igjen til at skredfaren blir såpass stor.

Info Status på skredene i Troms Lyngen: Én bekreftet omkommet, én hardt skadet. De var en del av et italiensk turfølge på fem. De øvrige tre er ikke alvorlig skadet og er hentet ut med helikopter. Reinøya: To personer er bekreftet omkommet, bekrefter brannvesenet og politiet til VG. De pårørende er varslet. Et gårdsbruk med flere bygninger ble skylt på havet. Bygda Grøtnesdalen skal evakueres. Nordreisa: En person er tatt av skred på Storslett i Nord-Troms, og bekreftet omkommet. Vedkommende er ikke hjemmehørende i Nordreisa, men var en del av et utenlandsk turfølge. Kåfjord: Alle er gjort rede for. En låve med nærmere 100 dyr ble tatt, men kun elektronikk er ødelagt. Det jobbes med alternative måter å få stelt dyrene på. I tillegg vurderes evakuering av flere personer som nå er sperret inne av skredet. Vis mer

Svært ustabilt

Lørdag er snøskredfaren fortsatt på nivå fire. Barflod sier faren vil avta når været roer seg, men at forholdene fremdeles vil være svært ustabile.

– Da kan vi ikke forvente at det går like mange naturlige utløste skred. Vi må bare rope høyt om at alle må unngå skredterreng. Vi er svært bekymret for situasjonen. Nå går vi inn i påsken med et svært ustabilt snødekke. Jeg håper virkelig at folk tar skredfaren på alvor.

Ettersom skredene har potensial til å bli såpass store, må folk være klar over at skredene kan gå utover flate områder.

– Det roer seg ikke. For påsketurister er det kjempefarlig å ferdes i fjellet. Hold dere unna fjellet.

Selv om faren for naturlig utløste skred roer seg etter lørdag, så betyr ikke det at fjellene er trygge. Sol, vind, snøbyger og mennesker kan alle utløse store og farlige skred.

– Mitt beste tips er å holde seg unna. Det kan ikke understrekes nok. Vi har sett i dag hvor farlig det er i fjellene, avslutter Barflod.

Avtar lørdag

Vakthavende meteorolog Per Egil Haga ved Meteorologisk institutt sier at været som har vært i Nord-Troms og Vestre Finnmark fredag, skal avta utover morgendagen.

– Det kraftige lavtrykket som nå ligger utenfor Finnmark vil svekkes og trekke seg østover. Det vil føre til at vinden minker og vil fortsette med det. Det ser også ut til at nedbørsaktiviteten skal avta litt, men det vil fortsatt bli litt nordavind utover dagen i morgen, sier Haga.

Haga vil overlate til NVE å uttale seg om skredfaren.

– Men det er klart været har en betydning for skredfaren, så vi har kontinuerlig dialog med NVE, sier han.