Betaler over 8000 kroner i måneden for å kjøre over bro – nå øyner familien et håp

Nå er det vedtatt. Bompengeprisene skal ned. Men Malin Alvested Hjelle (36) og familien på Haramsøya er enn så lenge forsiktige optimister.

– Stemningen på Nordøyene er positiv, men avventende. Hva prisene blir er ikke bestemt ennå, forteller Malin Alvestad Hjelle til VG.

I november skrev VG om familien på tre – bestående av Malin (36), ektemannen Philippe Bessemans (43) og lille Mathias (2).

Førstnevnte fortalte at hun lå våken om nettene som følge av bompengeregningene. I oktober betalte de over 8500 kroner for å passere bommen.

I november lå samme regningen på over 8000 kroner forteller hun til VG.

Info Nordøyveien Nordøyveien knytter de fem øyene Lepsøya, Haramsøya, Longva, Fjørtoft og Harøy til fastlandet i Ålesund kommune. Forbindelsen består av tre broer, tre undersjøiske tunneler, en veitunnel, vei på en sjøfylling og vanlig vei. Forbindelsen har kostet over 5 milliarder kroner å bygge. 27. august i år var veien ferdig bygd. Vis mer

Årsaken til at Hjelle er forsiktig optimist er at prisene som fylkestinget nå enstemmig har vedtatt å få ned må behandles av departementet først.

Pris for passering: 219 kroner

Nordøyveien knytter de fem øyene Lepsøya, Haramsøya, Longva, Fjørtoft og Harøy til fastlandet i Ålesund kommune. Både Malin og Philippe er avhengige av å kjøre forbi bommen to ganger for å komme seg til og fra jobb på fastlandet.

I dag koster en passering med en fossilbil – uten autopassrabatt – 219 kroner.

– Hvordan skal dette gå? Det går på en måte ikke, fortalte Hjelle til VG i november.

– Det er helt forkastelig at folk skal ha sånne takster, i tillegg til strømpriser og drivstoffpriser. Jeg skjønner at det er ulevelig. Vi kan bidra og lette på nattesøvnen, sier stortingsrepresentant Frank Sve (Frp) til VG.

Han representerer også Frp på fylkestinget i Møre og Romsdal, som har vedtatt at prisene skal kuttes.

Dersom fylket får det som de vil, skal prisene betydelig ned allerede neste år. I møtet i desember i år ga et enstemmig fylkesting et utvalg fullmakt til å utarbeide og fremforhandle en tilleggsgaranti til bompengeselskapet for å få ned prisene.

Sve var en av dem som kom med forslaget.

– Dette er årets julegave til innbyggerne, mener han.

– Vi tør nok ikke slippe jubelen løs før vi får endelige nyheter. Men om prisene faktisk settes ned til et akseptabelt nivå, er jo det den aller beste julegaven vi kunne fått. Og en stor lettelse, selvsagt, sier Hjelle til VG.

Sve har kjempet for forbindelsen i en årrekke. På kontoret på Stortinget henger skiltet fra de veien ble bygd.

Stemte for bompenger

Selv stemte han for innføringen av bompenger. Men opplyser at han aldri hadde gjort det dersom innbyggerne selv ikke hadde tatt initiativ til det gjennom en folkeavstemning.

– Men da jeg så hva den endelige prisen ble tenkte jeg «oi shit, dette blir helt vanvittig», sier Sve.

Nordøyveien er omtalt som Norges dyreste fylkeskommunale vei og har kostet over fem milliarder kroner å bygge. En av årsakene til de høye takstene er en stor budsjettsprekk da veien ble bygd.

Sve anslår at prisene for en passering i løpet av 2023 kommer til å ligge nærmere 120 kroner. Og ifølge ham vil ikke prisendringene ramme de øvrige innbyggerne i fylket.

Info Priser Nordøyveien Takstgruppe 1 (kjøretøy inntil 3500 kg) Full pris: 219 kroner

Med autopass-avtale: 175,20 kroner

Nullutslippskjøretøy: 87,60 kroner Takstgruppe 2 (kjøretøy fra 3501 kg) Full pris: 657 kroner

Med autopass-avtale: 657 kroner

Nullutslipp: 0,00 kroner Vis mer

– Det er ingen ekstra skattepenger som skal brukes. Det sikrer en trygghet for bompengelånet. Finansieringen er på plass, mener politikeren.

– Når takstene går ned vil det trafikktallet øke betydelig. Så vi er rimelig trygge, og vi sover godt om natten, sier han.

VG har spurt samferdselsminister Jon-Ivar Nygård om det er sannsynlig at tilleggsgarantien som fylket utarbeidet, kommer til å bli godkjent av departementet.

Han opplyser i en kort kommentar at garantisaker behandles av Kommunal og distriktsdepartementet. KDD henviser tilbake til samferdselsdepartementet.

Saken skal behandles i fylkesutvalget 30. januar.