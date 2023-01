Statsråd etter krisemøte om Follobanen: − Det har kommet info som bekymrer meg

– Jeg mener det er behov for en ekstern gjennomgang eller gransking, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) etter tirsdagens møte med Bane NOR om Follo-fadesen.

Statsråden møtte pressen tirsdag ettermiddag etter oppvaskmøtet om hva som er gått feil på Follobanen – en uke etter at den ble åpnet med brask og bram i desemnber.

– Vi har hatt et godt møte med åpen og ærlig kommunikasjon, og vi har fått svar på en rekke spørsmål, forklarte Nygård.

Med på møtet i Samferdselsdepartementet var ledelsen i Bane NOR, Jernbanedirektoratet og Statens jernbanetilsyn.

– Det har kommet info som bekymrer meg. Det har vært usikkert om valgt løsning når det gjelder returstrøm og jording, fortsetter Nygård.

Nygård sier videre at Bane NOR har forsikret ham om at det ikke har utgjort fare for passasjerene og at de har gitt en plan for gjenåpning i løpet av januar.

– Jeg forventer at Bane NOR leverer på denne. Vi har bedt om løpende rapportering på hvordan det løper hen, men også hvordan tilbudet til passasjerene blir i denne perioden, avslutter Nygård.

– Det er stor sannsynlighet for at vi nå kan åpne før 1.februar sier Gorm frimannslund, konsernsjef Bane NOR til VG i etterkant av møtet.

Derfor er returstrøm problemet

Årsaken til at Follobanen stengte, er ifølge Bane NOR en feil i returstrømanlegget som fører til overbelastning.

Follobanen har hatt en omfattende runde med testkjøring, men disse ble ikke gjennomført med like stor trafikkbelastning som ved vanlig drift.

Returstrøm er strøm som produseres og blir til overs, som så går inn på strømsystemet og brukes om igjen. Akkurat slik som skjer når en el-bil regenerer strøm.

Det var to dager før nyttårsaften at Jon-Ivar Nygård kalte de tre jernbaneaktørene inn på det departementale teppet for å redegjøre for hvorfor det tar så lang tid å gjenopprette trafikken.

– Vi kan ikke ha et infrastruktur til 37 milliarder kroner som ikke kan tas i bruk, så det må løses, sa samferdselsminister Nygård til Politisk kvarter på NRK mandag 2. januar.

KORTVARIG GLEDE: Follobanen ble åpnet 12. desember, men stengt åtte dager senere. Kronprins Haakon, kong Harald, konsernsjef Bane NOR, Gorm Frimannslund og statsminister Jonas Gahr Støre deltar på åpningen av Follobanen.

Kort tid før hastemøtet hos samferdselsministeren sa Nygårds sjef, statsminister Jonas Gahr Støre, at det må ryddes opp i saken.

– Det har vært arbeidet med dette prosjektet gjennom tre-fire regjeringer. Det viktige nå er å få strømmen til å fungere slik den skal, slik at togene kan begynne å gå, sa Gahr Støre til VG.

Follobanen er en ny 22 kilometer lang dobbeltsporet ekspresslinje mellom Oslo og Ski.

Prestisjeprosjektet til 37 milliarder kroner ble åpnet 12. desember, men måtte stenge allerede 8 dager senere.

Årsaken til at strekningen stenges, skyldes ifølge Bane NOR forhold knyttet til returstrøm og jording.

Venstres André N. Skjelstad er kritisk til at Nygård åpnet Follobanen til tross for indikasjoner om forsinkelser.

– Man må kunne forvente at statsråden som øverste ansvarlig for jernbanen i Norge søker informasjon om prosjektet før åpning, når han til og med får beskjed på forhånd om at noe kunne være galt, sa Skjelstad til VG tirsdag.