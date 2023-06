VANT: Ask og foreldrene Klaus Sørensen og Silje Kjelstad, et halvt år etter ulykken i 2019.

Ask (14) fikk håndballmål i hodet – vant mot Gjensidige

Ask Kjeldstad Sørensen (14) ble påført store skader, da et håndballmål traff ham i hodet. Nå er forsikringsselskapet Gjensidige holdt ansvarlig.

Ulykken skjedde under en idrettsleir arrangert av Ski IL Alliansen.

Follo og Nordre Østfold tingrett kom fram til at uaktsomhet ble utvist da målene ble montert.

Ifølge VG har minst syv norske barn mistet livet i lignende ulykker siden 1960-tallet.

Erstatning er ikke fastsatt, men Ask og familien vil kreve flere millioner kroner. Vis mer

Ulykken skjedde 26. juni 2019, under en idrettsleir i regi av Ski IL Alliansen. Ski Alliansehall hadde tegnet ansvarsforsikring hos Gjensidige.

Da målet veltet, fikk gutten hodet i klem mot gulvet. Follo og Nordre Østfold tingrett kom til at det ble utvist uaktsomhet, da målene ble montert.

– Det er en prinsipiell avgjørelse som handler om sikkerheten til alle barn i norske idrettshaller, sier familiens advokat Christian Lundin til VG.

Ifølge VGs opplysninger har minst syv norske barn siden 1960-tallet mistet livet etter å ha fått mål over seg, og enda flere er skadet.

– Nå må arrangører være mer bevisst på hvordan de ivaretar barns sikkerhet og montere mål i henhold til instruks. De kan ikke ta lettvinte løsninger, sier Lundin.

Erstatning ikke utmålt

Dommen er ikke rettskraftig. Erstatning ble ikke utmålt av tingretten.

– Det er helt utrolig fantastisk, sier Asks mor Silje Kjeldstad til VG om dommen.

UNO: Ask og moren Silje Kjeldstad på Sunnaas sykehus, en måned etter ulykken.

Ingen så hva som skjedde – de hørte bare et høyt dunk. Da deltagerne snudde seg, lå ti år gamle Ask med hodet klemt mellom håndballmålet og gulvet.

Med kraniebrudd, sprekk på hjernehinnen og flere blødninger ble gutten operert på Ullevål universitetssykehus og lagt i kunstig koma.

I flere dager var tilstanden kritisk. Siden fulgte et langvarig opphold med rehabilitering på Sunnaas sykehus på Nesodden.

Tre år senere sitter ikke 14-åringen lenger i rullestol.

– Han er oppe og går, men balansen er redusert og det skorter på koordinasjon og samhandling, sier moren Silje Kjeldstad (37) til VG.

Hun forteller at hodeskaden fører til at sønnen kronisk er trøtt.

– Han blir fort utmattet, må hvile mye og orker ikke masse inntrykk. Han har mistet mange år av barndommen og henger etter faglig og sosialt.

Kjeldstad forteller at Ask har halve dager på skolen og en til en-assistent.

SPILLER: Ask og moren på Sunnaas sommeren 2019.

Vil kreve millioner

Lundin sier at det ennå ikke foreligger spesialisterklæring som kartlegger alle varige skader, slik at medisinsk invaliditetsgrad kan fastsettes.

– Han er påført en stor hodeskade og vil få en standard barneerstatning. Vi vil gå i forhandlinger med Gjensidige med krav på flere millioner kroner, sier Lundin.

Han håper forsikringsselskapet ikke anker dommen fra tingretten, slik at familien unngår ytterligere runder i rettsapparatet.

Av dommen fremgår at minihåndballmålet som Ask fikk over seg da han lekte alene, er flyttbart og ikke festet i gulvet.

Målet ble montert og sikret ved at det i bakkant ble benyttet en trebenk. Det var vanlig praksis, når blå metallstenger ikke var tilgjengelige.

Lundin anførte for retten at trebenken ikke låser målets vanger, som kan skli innover. Da svekkes veltsikkerheten betraktelig, ifølge advokaten.

Foreldrene reagerer sterkt på at et håndballmål kan velte under et arrangement.

– Man sender barna sine på camp og tenker at det er trygt. Kanskje tenker man at barna kan komme hjem med skrubbsår, men man forventer aldri at noe som dette skal skje. Det er utrolig provoserende, sa Silje Kjeldstad til VG i 2019.

1 / 2 MINIMÅL: Håndballmålene ble ikke montert i henhold til instruksen. forrige neste fullskjerm MINIMÅL: Håndballmålene ble ikke montert i henhold til instruksen.

– Utviste uaktsomhet

Politiet fant etter ulykken at det var mulig å vippe målet fremover. Straffesaken er siden henlagt av politiet.

Gjensidige avviste i retten at alliansehallen hadde utvist uaktsomhet og viste til at det er vanlig praksis i andre haller å sikre mål med trebenker og sandsekker.

Samlet finner retten at hallens ansatte kan bebreides for ikke å vurdere risikoen ved å benytte en sikring som ikke var anvist av leverandøren.

Retten kom til at de ansatte utviste uaktsomhet ved monteringen av målene.

Etter ulykken har idrettshallen i Ski utenfor Oslo kjøpt inn hvite metallstenger som har høyere egenvekt enn de blå.

To kjente dødsfall

Ask er ikke den eneste som er blitt skadet av et håndballmål. Det er to kjente dødsfall siden årtusenskiftet.

I 2015 døde syv år gamle Elias Martinius Jensen på fotballtrening, etter å ha fått et håndballmål i hodet i Nannestadhallen.

I 2001 fikk Ål kommune i Hallingdal kraftig kritikk etter at Runar Hovdegard Kvalvågnes (7) mistet livet etter å ha fått et håndballmål i hodet. Målet var ikke sikret godt nok, og kommunen fikk en bot på 100.000 kroner for dårlig sikring.

