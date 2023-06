Klassekampen intervjuet feil Anne Holt: − Dritflaut

Klassekampen trykket lørdag det som tilsynelatende var et intervju med forfatter Anne Holt. Men det var feil Anne Holt.

I et Facebook-innlegg raser den tidligere Ap-politikeren mot Klassekampen.

Der beskriver hun hvordan hun lørdag ringte til avisens redaktør Mari Skurdal etter at hun hadde oppdaget en sak i avisen der hun ble sitert på en rekke ting hun ikke mener om online.no, blant annet:

«Det er så frustrerende at man ikke har lyst til å være her lenger. Jeg ser bare frem til enden».

– Fly, hoppende, knusende, drepende forbanna

Holt skriver at Skurdal lovet å undersøke saken, og at det viste seg at journalisten hadde ringt feil Anne Holt.

– Hun hadde ringt et nummer til EN ELLER ANNEN Anne Holt. Henne hadde hun intervjuet. Denne damen har åpenbart – i motsetning til meg – et særdeles negativt forhold til den digitale verden, skriver Holt i statusen.

– Jeg har aldri noen gang vært så sint på egne vegne som dette. Jeg er fly, hoppende, knusende, drepende forbanna, skriver hun.

VG har vært i kontakt med Anne Holt, som sier hun er opptatt og ikke har anledning til å kommentere saken utover det hun har lagt ut på facebook.

– Dritflaut

Klassekampen-redaktør Mari Skurdal sier til VG at hun legger seg paddeflat.

– Jeg har ikke så mange andre kommentarer annet enn at her er det virkelig paddeflat som gjelder.

Hun forteller at avisen har vært i kontakt med den andre Anne Holt, som ikke var klar over at hun ble intervjuet som krimforfatter – og ikke skal ha prøvd å lure avisen, men misforstått.

– Saken handler verken om krimsjangeren, jus, eller politikk. Da ville kanskje misforståelsen bli avslørt. Den handlet om det sære fenomenet online.no, så hun har vel bare svart på det, sier Skurdal.

– Dette har skjedd, og det er dritflaut. Nå må vi rette opp i det som best vi kan. Så er det synd at Anne Holt, jurist og krimforfatter, fikk en litt sjokkerende lørdag for å si det mildt.

