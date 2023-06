HOLDER DET VANN?: Trygve Slagsvold Vedum går hardt i rette med Erna Solbergs første valgløfte om vann- og avløpsregningen i norske kommuner.

Vedum slakter Høyre-løfte: − Erna Solberg vet det ikke er riktig

Erna Solberg (H) lover å piske sine egne til å holde kommunale avgifter på like lavt nivå som i dag. Bare tøys, mener Vedum.

I starten av juni lanserte Høyre-leder Erna Solberg sitt første valgløfte i VG:

– Når vi kommer til kommunevalget i 2027, så bør ikke nivået på kommunale skatter, avgifter og gebyrer være høyere enn de er i dag i Høyre-kommuner, sa Solberg til VG.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum (Sp) rister bare på hodet.

– Det er et løfte jeg ikke tror Erna Solberg tror på selv en gang, sier Vedum kontant til VG.

Kommunale avgifter til vann og avløp drives nemlig i dag etter selvkost-prinsippet. Det betyr at kommunene bare har lov å ta betalt for det disse tjenestene faktisk koster, ikke en krone ekstra.

PÅ VESTLANDSTURNÉ: Erna Solberg lanserte sitt første, store valgkampløfte i VG på tur på Vestlandet.

– Noen må skifte rør

Mange kommuner har store etterslep på vann og kloakk, som vil gi store kostnader i tiårene som kommer, anslått til over 300 milliarder kroner.

Solberg viste til et forslag om at staten skal utrede muligheten for å begrense økningen i kommunale av gifter, for eksempel gjennom økt avskrivningstid på vann- og avløpsanlegg.

– Jeg er helt enig i intensjonen om lave kommunale avgifter. Men det å si nå at man i løpet av fire år i alle kommuner der Høyre skal styre ikke skal kunne bytte ut vann og avløp, det vet Erna Solberg ikke er riktig. Noen kommuner kommer til å måtte øke avgiftene fordi de må skifte vann- og avløpsrør, sier Vedum.

NEI TIL SVENSKE-LØSNING: Trygve Slagsvold Vedum ønsker ikke å lære noe om svensk distriktspolitikk. Sverige har hatt et tydeligere ønske enn Norge om å sentralisere i lang tid.

– Lavest mulig kostnader

Erna Solberg var onsdag opptatt i møter i London. Høyres kommunalpolitiske talsperson Mudassar Kapur forklarer Høyre-lederens valgløfte slik:

– Jeg vil anbefale Vedum å faktisk lese hele saken med Erna Solberg i VG. Hun har ikke sagt at man ikke skal kunne bytte ut vann og avløp, men at man må tilstrebe å holde kostnadene lavest mulig og også vurdere andre grep enn bare å sende hele regningen til innbyggerne i form av økte gebyrer, skriver Kapur i en epost til VG.

– Vårt valgløfte handler om at summen av skatter, avgifter og gebyrer må holdes nede. Her har mange kommuner stort potensial. I motsetning til Senterpartiet har Høyre stor respekt for skattebetalernes penger og mener at det må vises varsomhet både nasjonalt og lokalt, legger han til.

Gir ingen ordfører-garantier

I 2019-valget fikk Senterpartiet 14,4 prosent av stemmene og 138 av 356 ordførere. De siste fem ukene har partiet et snitt på 7 til 7,2 prosents oppslutning i kommunevalgmålinger på pollofpolls.no.

– Er det realistisk å få samme resultat i år?

– Hvert eneste år jeg har vært partileder har jeg blitt utfordret til å sette et mål. Det har jeg ikke gjort og det kommer jeg ikke til å gjøre nå heller, sier Vedum.

– Men hvor mange ordførere er realistisk: flere eller færre enn i dag?

– Det kan være både flere og færre. Det handler også om lokale konstellasjoner, sier han.

LÅSER SEG IKKE: Trygve Slagsvold Vedum vil ikke si hvor stor oppslutning eller hvor mange ordførere han må ha etter valget for å være fornøyd.

Et av regjeringens prestisjeprosjekter- og et sentralt valgløfte for Senterpartiet – er oppløsningen av tre fylker, Ålesund kommune og Kristiansand.

Regjeringen ønsker å endre loven for å kunne holde kommuneavstemning i gamle Søgne og Songdalen kommuner, selv om Kristiansand bystyre sier nei. Lovforslaget har fått sterk kritikk i høringsrunden, ifølge Kommunal Rapport.

– Vil du respektere innbyggerne i gamle Kristiansand kommune hvis de ikke vil skille seg fra Søgne?

– Folket i Søgne må få si sin vilje. Hvis de sier at de vil være en del av Kristiansand, så sier vi ja til det. Hvis de ønsker en lykkelig skilsmisse, så sier vi ja til det, sier Vedum.