DREPT AV KJÆRESTEN: Lisa Iren Karlsen ble drept av kjæresten natt til 1. mars i fjor.

Tiltalte tok bilder av samboeren etter drapet

KONGSVINGER (VG) Hun hadde ikke hørt mye godt om ham – men ga ham likevel en sjanse. Under ett år etterpå ble Lisa Iren Karlsen (40) funnet avkledd og drept i boligen paret delte.

Den drapstiltalte mannen i 30-årene er flere ganger tidligere dømt for vold.

Ifølge tiltalen mot ham drepte han kjæresten, Lisa Iren Karlsen (40), ved slag, spark og 17 knivstikk i hodet, halsen og på kroppen.

– Bra menneske

Mannen i 30-årene ble kjent med Lisa Iren Karlsen (40) gjennom en felles bekjent sommeren 2021 – da han ble invitert med på bading.

– Jeg ble sittende alene med Lisa. Hun sier at hun ikke har hørt noe positivt om meg, forteller han i retten om første gangen han traff henne.

– Likevel valgte hun å gi meg en sjanse. Jeg oppfattet henne som et bra menneske, og fikk sansen for henne, sier tiltalte.

Etter hvert utviklet de et kjæresteforhold og flyttet sammen.

FANT LISA DREPT: En politipatrulje fant Lisa Iren Karlsen avkledd og drept i stua i 2. etasje i boligen de bodde i sammen.

Konflikter

Den drapstiltalte mannen i 30-årene er kortklipt, og har på seg en mørk, grå skjorte i retten.

Han snakker fort, men ikke utydelig.

Først når han skal fortelle om selve drapet blir han lavmælt, og begynner å mumle.

I retten forteller han om flere konflikter mellom ham og kjæresten. De har sammenheng med blant annet alkohol og rus – og også et forhold tiltalte mener kjæresten hadde til en annen person.

Tiltalte fortalte også om to tidligere fysiske konflikter mellom de to i tiden før drapet.

– Tar kvelertak

På kvelden da den tiltalte drepte Lisa Iren Karlsen tok han fysisk tak i henne.

«Ser du hva du har fått meg til å gjøre nå. Nå blir jeg gæren. Nå klikker det», skal han ha sagt til henne ifølge hans egen forklaring.

ÅSTEDET: Krimteknikere undersøker åstedet etter drapet for litt over ett år siden.

Drapshandlingene tiltalte beskriver er brutale. Han forklarer at han forsøker å stoppe blødningene hennes med en gardin, men skjønner at kjæresten vil dø.

Videre forklarer han hvordan han tok livet av henne.

Etter drapet tok han fire bilder av avdøde Lisa Iren Karlsen med egen telefon. Disse ble vist i retten.

Aktor sa i innledningsforedraget at han vurderer å be retten om at den tiltalte mannen dømmes til forvaring forvaringForvaring kan idømmes farlige tilregnelige lovbrytere når en ordinær tidsbegrenset fengselsstraff ikke anses tilstrekkelig til å ivareta samfunnsvernet. Kilde: kriminalomsorgen.

Pårørende følger saken

Flere av drepte Lisa Iren Karlsens (40) nærmeste satt på tilhørerbenken i det rettssaken mot den tiltalte kjæresten hennes startet onsdag. Det er vondt, men viktig, sier avdødes mor til VG.

Hun fortalte i et intervju med VG at det er mange som bærer et stort savn etter Lisa Iren Karlsen.

STOLT I KOFTE: Her bruker Lisa Karasjok-koften hun fikk i gave av foreldrene rundt konfirmasjonsalderen. Den brukte hun til store anledninger og var veldig stolt over, forteller mamma Kristin.

– Hun er med oss hver dag. Bare det spilles en sang av i radioen, kan vi bli minnet på henne. Det ikke noe som kommer til å gå over, noensinne. Ever, sier moren hennes Kristin E. Karlsen til VG.

– Lisa var høyt elsket av mange. Det er mange som er preget av hennes bortgang, sier bistandsadvokaten til de etterlatte, Snorre Torgrimsby.

Mannen i 30-årene er også tiltalt for trusler mot andre med kniv, hatkriminalitet, for å ha kjørt bil mens han var beruset, og for å ha båret kniv på offentlig sted. Han erkjenner straffskyld for alle tiltalepunktene.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med sms

Del med e-post

Del med e-post

Del på Facebook Messenger