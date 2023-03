STILLE: Det er ingen tegn til bevegelse i trafikken på E39 ved Tjersland i Flekkefjord, forteller Monica Austad.

Snøvær skaper trøbbel på E39 – ber folk kjøre varsomt

Det snør tett og flere lastebiler har problemer på E39 i Flekkefjord.

– Trafikken mot Kristiansand står stille, skriver Agder-politiet på Twitter.

Så langt har det ikke skjedd noen ulykker.

– Det er tett snøvær på stedet, sier operasjonsleder Lars Hyberg til VG.

Ber bilister ta seg god tid

Så langt har Statens vegvesen kun fått melding om én lastebil som må berges.

– Vi har alt av mannskaper ute, så det gjøres tiltak fortløpende, sier trafikkoperatør Kari Hefre til VG.

Brøytebiler og bergebiler er på vei til E39.

– Det er meldt kraftig snøvær og det snør godt der nå, sier Hefre.

Hun ber folk være forsiktige dersom de skal ut å kjøre i området.

– Når det sånt vær, er det viktig at folk kjører etter forholdene. Det er jo vinter, og det er viktig at folk er oppmerksomme i trafikken slik at vi unngår uhell, sier hun.

– Det er viktig at man tar seg god tid, er skodd etter forholdene og er oppmerksomme.

Monica Austad er på vei hjem fra en beinstrekk i Lyngdal sammen med mannen Jan Helge Karlsen, men har ikke kommet seg noen vei den siste timen.

Hun sier det er flere brøytebiler i sving.

– Nå er det bevegelse i trafikken igjen, skriver hun i en sms til VG kl. 17.47.