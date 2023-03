STATSRÅD: Sandra Borch møtte VG på Senterpartiets landsmøte i Trondheim for å peke retning før årets jordbruksoppgjør.

Borch demper forventningene: Varsler billigere jordbruksoppgjør

TRONDHEIM (VG) I fjor leverte Sandra Borch (Sp) et historisk høyt jordbruksoppgjør på 10,9 milliarder. Men hun varsler at det neppe blir reprise i år.

– Fjorårets jordbruksoppgjør på 10,9 milliarder kroner var historisk høyt i en historisk tid. Hvis du snakker med folk så sier de at du i hvert fall må levere et oppgjør på 13 milliarder i år. Det blir det ikke, slår landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp) fast til VG.

I fjor kompenserte staten for ekstraordinære kostnader i tillegg til det vanlige oppgjøret. Borch sier at prisveksten er i ferd med å gå ned, særlig på gjødsel og gass.

– Kan du garantere at det blir under 10 milliarder i år?

– I jordbruksoppgjøret skal man ikke garantere noe som helst. Men med de prognosene som ligger nå, så blir det ikke tosifret antall milliarder, sier Borch.

Info Fakta om jordbruksoppgjøret Hvert år forhandler staten med bøndenes organisasjoner for å finne ut hvor mye støtte de skal ha til matproduksjon og hvor mye mat de får produsere. Noe av støtten hentes ut i økte priser mens resten er direkte støtte over statsbudsjettet. Diskusjonene med Bondelaget og Norsk Småbrukarlag starter i disse dager når de første tallene kommer fra Budsjettnemnda for jordbruket midt i april. I slutten av april kommer bondeorganisasjonene med sine krav. Tradisjonelt blir forhandlingene ferdig 16. mai. Fristen er innen 17. mai. Vis mer

Borch sier at fjorårets oppgjør ble ekstra fordi de kompenserte for prisøkning da prisene var på sitt høyeste.

– Nå har prisene blitt senket med nærmere 40 prosent. Slik det ser ut nå ser det heldigvis ut som prisene går ned på en del innsatsfaktorer som er viktig for bøndene, legger hun til.

Hun tar forbehold om at de først får de endelige tallene av Budsjettnemnda for jordbruket i midten av april.

1 / 2 STEMMESANKER: Isak Henriksen (seks måneder) fra Lyngen i Nord-Troms har fått en body med «Bondespire» fra Sandra Borch. NYSGJERRIG: Lille Isak har deltatt på Senterpartiets landsmøte sammen med mor. De har tilbrakt mye av tiden krabbende rundt på landsmøtegulvet, ifølge mor. forrige neste fullskjerm STEMMESANKER: Isak Henriksen (seks måneder) fra Lyngen i Nord-Troms har fått en body med «Bondespire» fra Sandra Borch.

Mer penger til bøndene

Senterpartiets landsmøte presset forrige helg regjeringen på at bøndene bør få mer penger, som regjeringen har lovet i Hurdalsplattformen.

I fjor fikk bøndene 40.000 kroner i lønnsheving per årsverk. Nå krever partiet forpliktende og tidfestet opptrappingsplan for å tette gapet mellom bønder og andre grupper i samfunnet.

Borch varsler at den kommer i løpet av året:

– Opptrappingsplanen skal basere seg på et nytt tallgrunnlag. Vi må ha det på plass før vi skisserer planen. Min ambisjon er å levere en opptrappingsplan i løpet av året, som forhåpentligvis kan danne grobunn for neste års jordbruksoppgjør, sier hun.

PÅ STORBRUK: Sandra Borch besøkte i valgkampen 2021 et større bruk i Gratangen kommune i Sør-Troms.

Freder Listhaug-bøndene

Borch varsler også at hun vil gjøre flere strukturendringer i jordbruket, som særlig skal hjelpe de små og mellomstore brukene.

Men de som investerte stort da Sylvi Listhaug (Frp) gjorde det enklere for større bruk kan puste lettet ut.

– De som investerte stort og driver stort i dag skal ikke straffes, sier Borch.

– Du garanterer at det ikke blir kutt i kvotene for de som har investert?

– Vi har sagt at vi skal sikre de som har investert stort også. De driver med en produksjon bidrar til volum. Vi trenger å øke selvforsyningsgraden og da trenger vi alle, sier hun.

FÅR IKKE GEHØR: Konkurransetilsynets direktør Tina Søreide møter en kald skulder når hun snakker om å justere på importvernet.

Tydelig toll-forsvar

Borch slamrer nok en gang igjen døren igjen for de som håper på lavere toll med Senterpartiet i regjering for å senke prisene for forbrukerne.

– Konkurransetilsynet har sagt at det går an å justere importvernet importvernetNorge har høy toll på de fleste jordbruksvarer fra andre land for å beskytte norske bønder uten at det rammer bonden. De mener det kan føre til matvarepriser. Er det åpning for å gjøre noe med importvernet?

– Nei! Hvis du begynner å åpne den døren så er det plutselig mange andre elementer som kommer inn. Konkurransetilsynet sier «kan». Det er ikke nødvendigvis slik at prisene blir betydelig mindre, fordi markedet og produsentene tilpasser seg det norske markedet uansett. De vet at nordmenn har kjøpekraft, sier hun.