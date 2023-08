Krimteknikeren

«Etter mitt syn er det en stor fare for at en eventuell drapsmann kan gå fri»

Krimteknikeren slo alarm om etterforskningen av Nina Bråthens død

Fire år senere er dødsfallet til Nina Bråthen (46) fortsatt uoppklart.

Nina har sannynligvis vært død i flere uker da hun blir funnet hjemme i sin egen stue i en kommunal boligblokk sommeren 2019.

46-åringen bodde på Fjell i Drammen, kjent for de dårligste levekårene i byen. I mange år har hun slitt med alkoholmisbruk.

Midt i fellesferien, 23. juli, rykker en erfaren krimtekniker fra Sør-Øst politidistrikt og hennes kollega ut til Ninas leilighet.

Allerede på vei til åstedet opplever krimteknikeren at saken ikke får nødvendig prioritet, skriver hun i et varsel flere uker senere.

De to kollegene tar på seg heldekkende hvite beskyttelsesdrakter, før de går inn i leiligheten. Der ser de at Nina ligger med hendene over hodet på sofaen.

På veggen bak henne, på sofaputer og på døra inn til soverommet er det blodsprut.

To dager senere får krimteknikeren en telefon fra Kripos. De forteller at Nina Bråthen hadde et dobbeltsidig tungebensbrudd.

Det tyder på at Nina kan ha blitt kvalt med et håndgrep.

I varselet skriver krimteknikeren:

«Jeg ringte umiddelbart til XX og sa at vi måtte ta høyde for et mulig drap i denne saken».

Men det gikk 12 uker før politiet slo drapsalarm.

Hva var det

som gikk galt?

Dette er historien om en erfaren krimtekniker som sa fra – og ble tatt av saken.

Det er også en historie om norsk politi. Om intern kritikk, takhøyde og fryktkultur. Og hva som kan skje dersom ingen tør å si ifra når de mener at kolleger ikke gjør en god nok jobb.

VG har vært i kontakt med krimteknikeren som sendte varselet. Hun ønsker ikke å bli intervjuet, men har ikke motsatt seg at VG får innsyn i varselet gjennom politidistriktet.

Siden oktober i fjor har VG forsøkt å få innsyn i varslingssaken. Sør-Øst politidistrikt mente først at varselet ikke ville gi «selvstendig mening» fordi opplysninger måtte sladdes.

Åtte måneder senere ga distriktet innsyn i deler av saken.

Dokumentene avslører hvordan intern kritikk eskalerte til en varslingssak.

– Krimteknikeren som senere varslet, uttrykte tidlig i etterforskningen bekymring for en rekke sider ved etterforskningen, bekrefter påtaleleder Kjell-Johan Abrahamsen i Sør-Øst politidistrikt.

Han skriver i en e-post til VG at ledelsen ikke delte denne oppfatningen:

– Det var overordnet ledelses oppfatning at etterforskningen hadde høy prioritet og var godt ledet, skriver Abrahamsen.

Les mer av svaret fra politidistriktet lenger ned i saken.

Det skal være stor takhøyde i politiet, har vært beskjeden fra både politidirektør Benedicte Bjørnland og justisminister Emilie Enger Mehl.

Ansatte skal kunne si fra om kritikkverdige forhold uten å risikere konflikter og gjengjeldelser.

Likevel har Politiets Fellesforbund i åtte år advart sine medlemmer mot å varsle. De mener det ikke er trygt.

Hva betyr det om politifolk ikke tør å gi beskjed dersom de oppdager mangler og feil når de skal oppklare drap, overgrep og store narkotikasaker?

I 1995 ble 17 år gamle

Birgitte Tengs drept like i

nærheten av hjemmet sitt

på Karmøy i Rogaland.



Da en sekretær ved Haugesund politistasjon lagde en rapport om mulige moduskandidater til drapet, ble hun selv etterforsket for å ha snoket i registrene.

Politiet rettet søkelyset mot fetteren til Birgitte Tengs. Han ble senere frikjent og saken omtales i dag som et justismord. Mannen som sekretæren varslet om, ble i februar i år dømt for drapet på Birgitte.

I 2011 ble Monika

Sviglinskaja (8) funnet

død hjemme i huset der

hun og moren bodde

på Sotra i Bergen.

Politiet mente den lille jenta hadde tatt sitt eget liv og henla saken.

Først da en politimann så på saken med nye øyne og varslet både internt og eksternt om det han mente var alvorlige feil i etterforskningen, ble saken tatt opp igjen.

I juli 2016 ble morens ekskjæreste dømt til 18 års forvaring for drapet.

Varslerne i begge drapssakene beskrev en stor belastning ved å varsle mot egen etat.

– Det å ikke ha nådd frem i egen etat, det å få beskjed om å holde kjeft, ikke å bli hørt av mine ledere, det har skapt et enormt trykk for meg, sa politivarsler Robin Schaefer til VG i 2015.

Da Monika-saken ble gransket, lovet daværende politidirektør Odd Reidar Humlegård at politiet skulle bli en «lærende organisasjon» der konstruktive innspill tas mot «med takk og honnør».

Men det opplevde ikke krimteknikeren i Nina Bråthen-saken.

Fire dager etter at Nina Bråthen ble funnet død i juli 2019, blir krimteknikeren og en kollega spurt om de har innspill til etterforskningen.

I varselet står det:

«Blant annet var vi opptatt av video på Kiwi, Vinmonopolet og bussene. (...) Vi fikk også i dette møtet et forsterket inntrykk av at saken ikke ble gitt den prioriteringen som et mulig drap bør gis».

Så går det to nye uker.

13. august tar krimteknikeren igjen kontakt med etterforskningsledelsen og spiller inn at saken må etterforskes «ut fra de ulike hypotesene der den verst tenkelige er drap».

Krimteknikeren foreslår at etterforskningsleder kan be om bistand fra andre politistasjoner eller Kripos, dersom de ikke har nok ressurser til å løse alle arbeidsoppgavene selv.

Fire uker etter at Nina ble funnet død, sender krimteknikeren en bekymret e-post til påtaleleder, seksjonsleder og sin egen leder:



«Der uttrykte jeg bekymring for etterforskningen av denne saken og etterspurte om vi hadde nok ressurser til å etterforske saken godt nok. Videre at det var en mulighet for å be Kripos om taktisk bistand».

Kort tid etter at hun sender brevet, får krimteknikeren beskjed om at øverste leder for etterforskningsavsnittet i Sør-Øst politidistrikt, Lena Reif, er informert om e-posten hennes.

Reif omtaler nå situasjonen som en «konflikt», ifølge varselet, der krimteknikeren skriver:

«Jeg ante ingenting

om at det pågikk

noen konflikt i saken».

Overvåkingsbilder fra Kiwi på Fjell i Drammen 6. juli 2019.

Uken etter får den erfarne krimteknikeren beskjed om at det har kommet en klage på henne fra etterforskningsledelsen i Drammen.

Hun får også vite at hun har blitt tatt av saken og at noen andre vil overta hennes oppgaver:

«Jeg skulle skrive ferdig rapporter jeg hadde påstartet og skulle deretter ut av saken».

Nå skriver krimteknikeren varselet som VG har fått innsyn i.

Her reagerer på at hun er blitt tatt av saken uten å ha fått uttale seg om situasjonen.

«Klagen er kun rettet mot meg (...) Det finner jeg litt merkelig, og kan ikke unngå å følge at denne klagen er hovedsakelig av personlig art.»

Selv opplevde hun ikke at det var en dårlig tone i møtene. Hennes store frustrasjon handlet om at gjøremål hun mener var viktige, ikke var blitt satt i gang:

«Dette varselet er ikke rettet mot konkrete personer, men et varsel om at jeg føler at politidistriktet ikke etterforsker denne saken på en forsvarlig måte. Vi var allerede på etterskudd da avdøde ble funnet. Verdifulle avhør, video, andre viktige spor går tapt med tiden».

Krimteknikeren fortsetter:

«Etter mitt syn er det en stor fare for at en eventuell drapsmann kan gå fri i denne saken».

Nå går det fort. Dagen etter at varselet blir sendt, blir politimester Christine Fossen anbefalt å sette en ny etterforskningsledelse på saken.



En ekstern gruppe undersøker også om krimteknikeren ble utsatt for ulovlig gjengjeldelse da hun ble tatt av saken.

Granskingen konkluderer med at krimteknikeren ikke ble utsatt for trakassering.

Rapporten peker på det granskerne kaller «organisatoriske utfordringer».

Sør-Øst politidistrikt har nektet VG innsyn i denne rapporten.

VG har spurt Sør-Øst politidistrikt om hvorfor krimteknikeren ble tatt av saken. Påtaleleder Kjell-Johan Abrahamsen svarer i en e-post at den opprinnelige etterforskningen hadde høy prioritet, men:

– Det er likevel klart at det etter hvert oppstod en situasjon innad i etterforskningsgruppen som gjorde det riktig å endre sammensetningen, skriver Abrahamsen.

– Noen ganger er det også hensiktsmessig å bytte personell i en sak, for å få «nye» øyne på saken. Vi foretok derfor et bytte av både kriminaltekniker og senere politifaglig og påtalefaglig etterforskningsleder.

Alle de tre omtalte er fortsatt medarbeidere i Sør-Øst politidistrikt, understreker Abrahamsen.

Tolv uker etter at Nina Bråthen ble funnet død i leiligheten sin hjemme på Fjell, tar en ny etterforskningsledelse over saken.

Først da slår politiet drapsalarm.

I november samme år blir Ninas ekskjæreste siktet for drap.

Den nye etterforskningsledelsen finner ut at videoovervåkingsmateriale fra blokka til Nina Bråthen ikke ble sikret i tide, et spor som kunne gitt dem svært viktige svar.

Etterforskningsleder Magnar Pedersen som overtar saken, er ikke i tvil om at Nina ble drept.

Pedersen sier han har lurt på om Ninas alkoholisme og helseutfordringer gjorde at saken ikke ble prioritert:

«Ble saken lagt

bort fordi Nina

var den hun var?»

Politiet ønsker å tiltale ekskjæresten for drapet. Men i 2020 henlegger Riksadvokaten saken på bevisets stilling. Ekskjæresten slippes fri fra varetekt.

Ekskjæresten blir senere dømt for vold og trusler mot Nina Bråthen. Men han nekter for å ha noe med drapet å gjøre.

– Jeg hadde det forferdelig. Det var ikke noe moro å få en sånn beskyldning, har ekskjæresten sagt til VG.

Etter henleggelsen blir saken lagt i en skuff hos Sør-Øst politidistrikt.

Dødsfallet står ikke på Kripos’ liste over uoppklarte drap. Politiet får ikke i oppgave av Riksadvokaten å gjøre nye undersøkelser.

Slik blir saken liggende helt til VG skriver om det ukjente dødsfallet i oktober 2022.

Først da blir saken sendt til Kripos’ Cold case-gruppa, som etterforsker gamle drapssaker.

I mai 2023 blir det kjent at Nina Bråthen nå står på lista over uoppklarte drapssaker.

Espen Erdal, leder for Cold case-gruppa, sier de er godt i gang med å gjennomgå saken.

– Vi regner med å ha fullført arbeidet innen utgangen av året, sier Erdal.

VG har stilt Sør-Øst politidistrikt en rekke spørsmål om saken:

– Er dårlig politiarbeid og en intern konflikt årsaken til at drapet på Nina Bråthen fortsatt er uoppklart?

– Hva ville ha skjedd med etterforskningen av Nina Bråthens død dersom krimteknikeren ikke hadde varslet om saken?

– Er det trygt å komme med intern kritikk og konstruktive innspill i Sør-Øst?

Påtaleleder Kjell Johan Abrahamsen skriver i et samlet svar at etterforskning av kompliserte straffesaker som mistenkelige dødsfall, krever godt samarbeid og respekt for hverandres roller i etterforskningsgruppa.

Tidsforløpet fra Nina Bråthen døde til hun ble funnet, har gjort etterforskningen vanskelig, oppgir han.

– Dessverre har ikke distriktet funnet et endelig svar på hva som egentlig skjedd med Nina Bråthen. Vi forstår at pårørende ønsker svar på dette, og beklager at det ikke er mulig per nå, skriver Abrahamsen.

Påtalelederen opplyser at Sør-Øst politidistrikt nylig har omorganisert slik at de høyest prioriterte sakene som drap, alltid etterforskes av en dedikert gruppe etterforskningsledere.

– Sør-Øst ønsker å være en arbeidsplass for kompetente og engasjerte medarbeidere. Det skal være trygt å si ifra og det skal være rom for ulike meninger, skriver Abrahamsen.