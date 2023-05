ETTER SAMMENSTØTET: Rutebåten kjørte gjennom feltet med høy fart, beskriver VGs reporter på stedet.

Hurtigbåt kjørte inn i brettseilercup - traff seiler

En av deltakerne i en Norgescup i brettseiling ble påkjørt av en hurtigbåt under stevnet.

Norgescupen i flere klasser innen brettseiling ble avholdt på Torkildstranda i Drøbak søndag.

Hurtigbåten «Baronen» kolliderte med en av seilerne. Den kjører en fast rute B21 mellom Filtvet, Drøbak og Aker Brygge som

VGs reporter, Karin Muri, ble vitne til hendelsen. Rutebåten kom nordover mens fjorden var fullt opp med brettseilere. Den kjørte gjennom feltet med høy fart og traff en av utøverne. Dette forteller også andre vitner til VG.

Etter at båten kolliderte med en av utøverne, slakket den ned farten uten å stoppe. En følgebåt kom til stedet og plukket opp utøveren.

TRUFFET: Båter med hjelpepersonell og andre utøvere strømmet til da utøveren og seilbrettet ble truffet av båten. Personen skal ikke være alvorlig skadet ifølge politiet.

All aktivitet ved konkurransen har stanset, sier Muri.

– Jeg kan bekrefte at det har vært et sammenstøt mellom en ferje og en brettseiler. Årsaken til det som skjedde og hvem har skyld i det kan jeg ikke si, det er for tidlig, sier operasjonsleder Finn Håvard Aas ved Øst politidistrikt.

Personen skal være skadet, men våken og bevisst. Øst politidistrikt var ikke klar over at det pågikk et idrettsstevne.

– Det kan være meldt til lokalt politi, men vi var ikke klar over det. Dette har akkurat skjedd og vi forsøker å få oversikt. Vi må også få snakket med begge parter før vi kan konkludere med hva som har skjedd. sier Aas.

Bruken av stranden til konkurransen skal ha vært planlagt i samarbeid med kommunen, ifølge Drøbaksund Seilforenings nettside. Arrangøren er opptatt med å håndtere hendelsen og har ikke kunnet svare på VGs spørsmål.