Å beskytte kilder var en sentral del av jobben da Mahmoud Farahmand (til venstre) var kildefører for Etterretningstjenesten i Afghanistan. Derfor var hemmeligholdet også ekstra stort.

Delte ikke alt med PST: − Man deler minst mulig

Hvorfor delte ikke Etterretningstjenesten alt med PST i forkant av terrorangrepet i fjor? Eksperter peker på en spesiell kultur for hemmelighold.

– Ofte er det kun en kildefører som kjenner kildens egentlig identitet i de hemmelige tjenestene, sier Mahmoud Farahamand, som håndterte hemmelige kilder for Etterretningstjenesten i Afghanistan.

I mai ble det kjent at Etterretningstjenesten ikke delte all informasjon de satt på med Politiets Sikkerhetstjeneste (PST) før terrorangrepet i Oslo i fjor.

Etterretningstjenesten selv vil ikke svare på hvorfor.

Info Dette delte de ikke Seks dager før terrorangrepet chattet en hemmelig agent på oppdrag fra Etterretningstjenesten med en islamist, som gjorde at de hemmelige tjenestene kom på sporet av angrepet.

Etterretningstjenesten Etterretningstjenesten Etterretningstjenesten er en del av Forsvaret og jobber med etterretning i utlandet. delte islamistens navn og opplysningene om et mulig angrep med PST PST Politiets Sikkerhetstjeneste er Norges etterretningstjeneste innenlands og har ansvaret for å avverge terrorangrep. , men fortalte ikke PST at informasjonen kom fra en hemmelig operasjon som de selv ledet, før mandagen etter angrepet.

PST så ingen av de over 125 chattemeldingene mellom agenten og islamisten i forkant av angrepet. Vis mer

Eksperter VG har snakket med peker på en mulig forklaring:

Det er ikke uvanlig å holde tilbake informasjon om metoder og kilder for å beskytte operasjoner.

Operasjonen med den hemmelige agenten er i tillegg en operasjon med menneskelige kilder. Da er hemmeligholdet ekstra stort. Det kan være så stort at de hemmelige tjenestene holder ting hemmelig også for hverandre – og internt.

Mahmoud Farahmand har en fortid i Etterretningstjenesten.

Mahmoud Farahmand, som i dag er stortingsrepresentant for Høyre, jobbet med menneskelige kilder for Etterretningstjenesten under krigen i Afghanistan.

Han sier det har vært en helt spesiell kultur i miljøet som drev med menneskelige kilder.

– Min erfaring fra noe tid i disse miljøene er at man holder kildenes identitet tett til brystet, sier han til VG.

Liv og død

I alle former for etterretning er det viktig å beskytte hvilke metoder man bruker. I menneskelig etterretning kommer kildenes sikkerhet på toppen av det igjen.

– Blåser du kilden, kan kilden dø, sier terrorforsker Magnus Ranstorp ved Försvarshögskolan i Sverige.

I Etterretningstjenestens operasjon før terrorangrepet i fjor, var situasjonen annerledes enn i et normalt forhold mellom en kildefører og en kilde, påpeker Ranstorp.

Etterretningstjenesten la en felle hvor en agent opptrådte under falsk identitet og utga seg for å være fra IS.

– Det var altså ingen kilde å blåse på samme måte, sier Ranstorp.

FORSKER: Magnus Ranstorp forsker på terror og etterretning ved den svenske Försvarshögskolan.

Agenten som snakket med islamisten, var under dekke av å være IS-kriger – og risikerte potensielt mer om operasjonen ble avslørt.

Kulturen for å dele minst mulig, kan uansett ha vært en faktor, påpeker Ranstorp.

– Definitivt. Man deler minst mulig, sier han.

Ranstorp mener det er ting som tyder på at det i denne saken «har vært for tykke vegger imellom» PST og Etterretningstjenesten.

Går igjen i terrorangrep

«Hvis det er et prinsipp som er ukrenkelig i en etterretningstjeneste, så er det at kildene alltid, og uten unntak, skal beskyttes», skriver brigader Frode Kristoffersen og den nylig avdøde etterretningsoffiseren Kjetil Hatlebrekke i sin bok «Etterretning».

ERFARNE: Frode Kristoffersen er tidligere brigader i Etterretningstjenesten og i dag nestleder for Forsvarets Spesialstyker. Foran i bildes skimtes Kjetil Hatlebrekke, som i en årrekke var sentral i å utvikle etteretning som et fag.

Hatlebrekke beskriver i sin bok «Problems of Secret Intelligence» hvordan hemmeligholdet kan bli et problem: Overdrevent hemmelighold, som resulterer i manglende deling av informasjon mellom statens ulike enheter, kan gjøre at man mislykkes med å forhindre terrorangrep.

Terrorangrepet mot USA 11. september 2001 er et av de mest kjente eksemplene på manglende samarbeid: Antiterroravdelingene til CIA og FBI delte lite med hverandre i forkant av angrepet – og så snarere på hverandre som rivaler.

Hemmelighold internt – og mellom ulike hemmelige tjenester – vil kunne innebære at man «vasker» informasjonen: Detaljer utover det sentrale poenget man ønsker å formidle, «vaskes» bort, så kilden til informasjonen beskyttes.

– Det er en veldig kjent problemstilling at informasjon kan bli såpass vasket at mottakeren ikke forstår konteksten godt nok. Ergo agerer man heller ikke så offensivt eller adekvat som man burde ha gjort, sier Arne Christian Haugstøyl.

Haugstøyl er tidligere sjef for kontraterror i PST. Han sluttet i desember i fjor, men var ikke på jobb i perioden rundt terrorangrepet.

Haugstøyl understreker at han ikke vil uttale seg om den konkrete saken, men kun om overordnede prinsipper og problemstillinger for etterretningsarbeid.

EKS-SJEF: Arne Christian Haugstøyl er tidligere sjef for kontraterror i PST.

– For å forstå hva man står overfor og kunne gjøre noe med det, vil selvfølgelig det beste være full deling, hvor man beskriver alt i klartekst, sier Haugstøyl.

– Men så er det en utfordring at de som deler må ta de hensynene vi snakker om her: Du risikerer at kildene havner i livsfare. Du risikerer å miste tilgangen på informasjonen. Og så handler det om å beskytte metodene.