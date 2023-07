FORTVILET: Fabian Stang (H) ønsker en mer åpen debatt rundt innvandring.

Fabian Stang om innvandringsstopp-forslag: − Må kunne ta diskusjonen

Høyre-profilen Fabian Stang mener det er på tide å tørre å diskutere utfordringer knyttet til innvandring.

Kortversjonen Unge Høyre-leder Ola Svenneby har foreslått innvandringsstopp, noe som har skapt stor debatt.

Nå får han støtte fra Høyre-profil og tidligere Oslo-ordfører Fabian Stang.

Stang støtter en diskusjon om forslaget, og sier vi har vært politisk korrekte altfor lenge. Vis mer

– Vi har vært politisk korrekte altfor lenge, og sagt at dette skal gå fint, sier Stang til VG.

Den tidligere Oslo-ordføreren har fått med seg utspillet til Unge Høyre-leder Ola Svenneby i Aftenposten, der han foreslo en full innvandringsstopp.

Svenneby sa han ønsker at antall kvoteflyktninger skal settes til null og at Norge skal gå bort fra dagens asylsystem.

Leder i Oslo Unge Høyre, Elisabeth Tangen, slo hardt ned på Svennebys utspill, sa det nærmer seg et menneskerettighetsbrudd.

Men Fabian Stang, som var statssekretær for innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) i 2016–2018, sier til VG at denne samtalen bør få lov til å skje i Norge også.

– Nå ser vi en negativ utvikling i en del andre land, sier Stang.

OPPGITT: Fabian Stang er på vei til å gi opp sin liberale linje.

– En fallitterklæring

Onsdag forrige uke tok han opp temaet i et Facebook-innlegg.

«Når vi nå, nesten daglig, opplever at innvandrere er sterkt representert i uro og kriminalitet, må vi tåle Svennebys spørsmål om vi må fokusere på integrering, før vi prøver å redde flere av de hundrevis millioner mennesker som lider i verden?» skrev Stang.

«Tanken er ikke ny og FrP skal ha honnør for å ha satt saken på dagsorden lenge», la han til.

En oppgitt Stang presiserer overfor VG at han i utgangspunktet er liberal.

– Innlegget er et utrykk for at jeg er på vei til å gi opp min liberale linje, sier Stang.

Stang mener tiden er inne for å diskutere om noe må gjøres. Det begynner med å definere hva et innvandringsstopp betyr, mener han.

– Om Svenneby ser for seg innvandringsstopp i hele landet, så får han stå alene om det. Det jeg mener er at man må kunne ta diskusjonen og ønsker meg selvfølgelig en konklusjon hvor vi klarer å integrere folk på en bedre måte enn det vi gjør i dag.

Stang foreslår at man kan bli mer bestemt på hvor man velger å bosette flyktninger. Han legger til at Norge har et stort behov for flere mennesker i nord.

Han sier videre at han har stor respekt for det å ta vare på en kultur, og at man bør jobbe aktivt for å hindre at ungdom ender opp i kriminalitet fordi de ikke blir integrert.

LIKER FORSLAGET: Frp-leder Sylvi Listhaug håper partileder Erna Solberg vil følge i Unge Høyre-lederens fotspor.

Ikke sans for Listhaug-forslag

Frp-partileder Sylvi Listhaug har tidligere sagt til VG at hun støtter Svennebys forslag.

Listhaug sier at den foreslåtte stoppen ikke gjelder for arbeidsinnvandrere eller flyktninger fra Ukraina, som ifølge Listhaug er «Norges nærområde».

Stang forteller at han ikke har sansen for slik retorikk.

– Nei, det går ikke, et argument om at de er nærmere oss har jeg ikke noe sans for. Den enden vil jeg i så fall ikke sitte i, sier han etterfulgt av en latter.

MISFORNØYD: Fabian Stang støtter ikke forslaget til FrP-leder Sylvi Listhaug.

Stang mener det er et paradoks at vi i realiteten har et system hvor mennesker får mulighet til å søke flukt hvis de enten bor i nærheten, eller klarer unngå å drukne.

– Vi har en del internasjonale forpliktelser i forhold til asylsøkere som vi selvfølgelig må opprettholde og som går foran alt, sier Stang

