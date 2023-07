Høgskolen i Oslo ble slått sammen med Høgskolen i Akershus til Høgskolen i Oslo og Akershus, som fra 2018 ble til Oslomet storbyuniversitetet.

Rekordmange lærerstudenter stryker i matte

Aldri før har så mange strøket på nasjonal deleksamen i matematikk. Ved Universitetet i Agder er imidlertid strykprosenten svært lav.

Alle lærerstudenter, enten de skal bli lærere på 1. til 7. trinn eller 5. til 10. trinn, må gjennom nasjonal deleksamen i matematikk.

Det er en eksamen som har vært kjent for å ha høye stryktall, men aldri før har så mange strøket som denne våren, skriver NRK.

På OsloMet strøk 95 av førsteårsstudentene på lærerstudiet på nasjonal deleksamen i matematikk. Det er nesten halvparten av kandidatene.

– Studentene trenger å jobbe mye mer med faget. Man kan ikke pugge matematikk. Man må opparbeide forståelse, sier instituttleder Vibeke Bjarnø ved OsloMet.

– En fremtidig lærer kan ikke ha misforståelser i matematikk. Vi må derfor stille strenge og pedagogiske krav i lærerutdanningen, sier hun.

På Universitetet i Agder (UiA) er situasjonen en helt annen. Der strøk under fem prosent av studentene som gjennomførte årets eksamen.

– Vi er kjempeglade for de gode resultatene vi har fått, for det viser at langsiktig kvalitetsarbeid bærer frukt, sier viserektor og dekan for lærerutdanningene ved UiA, Hilde Inntjore.

Inntjore synes de dårlige resultatene ved andre læresteder er synd og mener institusjonene burde snakke sammen og dele erfaringer.