Oslo kommune sier nei til Olav-statuen

2006-11-27

Oslo (NTB-Bodil Stein): Oslo kommunes forretningsutvalg sa mandag enstemmig nei til Knut Steens omstridte statue av kong Olav.

Publisert: 27.11.06 18:55

- Dette har vært en svært vanskelig beslutning, og dagen er en av de verste i mitt offentlige liv. Men den ville ha vært enda tyngre hvis beslutningen ikke hadde vært enstemmig, sa ordfører Per Ditlev-Simonsen mandag ettermiddag.

Planen var å sette statuen opp på Rådhusplassen i Oslo.

Ditlev-Simonsen har egentlig ikke noe svar på hvorfor det har vist seg så vanskelig å få laget en statue av kong Olav. Han bare konstaterer at man først hadde en konkurranse med 33 deltakere, så fem, og så to, der en enstemmig jury hver gang slo fast at ingen av utkastene var mulige å føre opp.

- Nå har vi hatt denne fasen med Knut Steen, som dessverre da også fører til det samme resultat. Jeg tror at kombinasjonen av dette med kongelig verdighet og folkelighet er vanskelig. Det norske folk har et veldig nært forhold til minnet om kong Olav som gjør at vi alle søker etter noe som vi altså ikke føler at vi har funnet, sier han til NTB.

Folkebeltet

Ditlev-Simonsen tror det er flere ting ved statuen som gjorde at det ble nei.

- På mange måter er det jo et flott kunstverk, men det er veldig vanskelig for mange å forbinde det med kong Olav.

Mangelen på folkelig nærhet har jeg følt har vært den sterkeste innvendingen. Noen har reagert på arm eller på positur. Andre har reagert på dette som omkranser kongen.

- For min del har nok det siste kanskje vært det vanskeligste, og der avviket fra intensjonen er størst, Det som skulle være en folkekjær konge som på en måte sto midt i folket sitt, ble av veldig mange, inklusive meg, oppfattet som noe helt annet - fra stearinlys til granatbelte til en selvmordsbomber - for å referere noen av tingene som har vært nevnt. Men det er veldig vanskelig å få en følelse av en forbindelse med vårt folk, mener Oslos ordfører.

Han er sikker på at Oslo kommune ikke kommer til å utlyse noen ny konkurranse om et nytt Olavs-monument i nærmeste framtid, men han er helt sikker på at det kommer til å skje en gang i framtiden.

- Det har vist seg at det har vært vanskelig. Kanskje vil det bli lettere med kongens liv på litt større avstand, sier Ditlev-Simonsen

Vanskelig avgjørelse

- Jeg forstår meget vel hvor vondt og vanskelig dette er for Knut Steen som jeg har den største respekt for som kunstner, understreker ordføreren.

Både han og direktør for kultur og idrettsetaten Gro Balas sier det har vært en tung jobb og en vanskelig avgjørelse. De ville ikke ta beslutningen før det endelige utkastet forelå.

Både kunstkritikere og lekfolk reagerte sterkt da statuen ble presentert gjennom avisene i fjor høst. Karakteristikkene har vært sterke. Blant annet at statuen med sin løftede høyrearm, og kongefiguren høyt hevet over folket som omkranser sokkelen, mer lignet på en fascistisk diktator enn folkekongen Olav.

Vurderer klage

Budsjettet til statuen var på cirka 2 millioner kroner. Av dette har Knut Steen fått 1,8 millioner, og kommunen vil betale ham de resterende 200.000.

Knut Steens datter Hege Steen sier til NTB at familien vurdere å søke om en ytterligere kompensasjon.

- Min far har ikke tjent 5 øre på denne statuen. Han har lagt ned tusener av arbeidstimer, og jeg synes ikke det skulle koste ham penger. Han ville stå for det han har gjort, for han var en stor beundrer av kong Olav. Nå føler han at han kan stå for resultatet. Selv synes jeg statuen er kjempeflott, sier Hege Steen.

Hun sier det har vært strid om andre kjente monumenter Steen har utført også, som Hvalfangstmonumentet og Olav Kyrre-statuen i Bergen.