I KØ: Dina Gjølberg Lien må ta til takke med T-banen. Hun står i kø for å ta førerkort. Foto: Privat

600 fikk førerprøven avlyst - ber om fortgang

Dina Gjølberg Lien (18) er en av nesten 600 kandidater som fikk oppkjøring avlyst etter nyttår. Hun reagerer på lang ventetid hos Statens vegvesen.

18-åringen fra Oppegård bestilte oppkjøring allerede i november for å være sikker. For å sikre seg ytterligere, valgte hun trafikkstasjonen i Mysen, som hadde minst ventetid. Så stengte alt ned igjen.

– Jeg har full forståelse for at ting må stenges. Men jeg reagerer på at vi som bestilte tidlig plutselig kommer helt bakerst i køen igjen. Jeg synes Statens vegvesen burde finne en mer rettferdig måte å løse køen på, sier Gjølberg Lien.

Vet ikke når hun får time

Hun har forsøkt å booke ny time gjennom trafikkskolen hun bruker, uten hell.

– Det er ingen som får svar. Det er frustrerende, sier hun.

Dina Gjølberg Lien (18) Foto: Privat

Åpnet opp denne uken

Statens vegvesen åpnet opp igjen for oppkjøring onsdag denne uken.

Seksjonssjef Trond Olsen i Trafikant øst 1 (Oslo og østre Viken), sier de jobber på spreng med å kjøre inn igjen køene.

– Dette er en situasjon vi er lei oss for. Vi ønsker oss også tilbake til normalen. Våre sensorer jobber kvelder og helger for å få unna etterslepet, sier Olsen.

Trond Olsen, seksjonssjef i Statens vegvesen. Foto: Statens vegvesen

Han oppfordrer kandidatene som venter på oppkjøring om å forholde seg til de beskjeder som de får av Statens vegvesen og sin trafikkskole.

– Vi må forholde oss til trafikkskolene og når de kan stille med bil til oppkjøring. De gjør også så godt de kan for at kandidatene skal få gjennomført sine prøver hos oss, sier han.

Det er trafikkstasjonene Hafslund (Sarpsborg og Moss), Drøbak, Mysen, og Risløkka som helt eller delvis har vært stengt etter den siste corona-nedstengingen. Onsdag denne uken fikk de begynne igjen.

– Da vi åpnet hadde vi nesten 600 utsatte avtaler. For å komme raskt i gang valgte vi å begynne rett på dem som allerede hadde time denne uken. De andre forsøker vi å få unna så raskt som mulig, sier han.